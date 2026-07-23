App Store va Google Playʻdagi taqiqlar: Rossiya servislariga talab keskin ortdi

·53·Texno
App Store va Google Playʻdagi taqiqlar: Rossiya servislariga talab keskin ortdi

Gʻarbning yirik texnologik platformalari tomonidan Rossiya IT-mahsulotlariga nisbatan cheklovlar oʻrnatilishi kutilmagan natijaga olib keldi. App Store va Google Play doʻkonlaridan oʻchirib tashlangan ilovalarni yuklab olishga boʻlgan talab foydalanuvchilar orasida bir necha barobar koʻpaygani kuzatilmoqda. Bu holat raqamli bozorda taqiqlar har doim ham kutilgan samarani bermasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rossiyaning "Kommersant" nashri taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Max messenjeri Google Play platformasidan gʻoyib boʻlgach, dastlabki uch kun ichida unga boʻlgan qidiruv soʻrovlari soni 1,8 baravarga oshgan. "Vordstat" xizmati tahlillari shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar aynan "skachat Max" yoki "Max yuklab olish" kabi kalit soʻzlar orqali muqobil manbalarni faol qidirishga tushgan.

Taqiqlar ortidan kelgan ommaviylik

VK ekotizimiga kiruvchi servislar bilan bogʻliq vaziyat ham shunga oʻxshash. Apple kompaniyasi oʻzining App Store doʻkonidan bir qator ommabop ilovalarni olib tashlaganidan soʻng, ushbu dasturlarga qiziqish soʻnishi oʻrniga, aksincha, kuchaygan. Xususan, "Vkontakte" ijtimoiy tarmogʻini qidirish koʻrsatkichi 46 foizga, "Odnoklassniki" ilovasiga boʻlgan qiziqish esa deyarli ikki baravarga ortgan.

Ekspertlarning fikricha, bunday keskin oʻsishning asosiy sababi foydalanuvchilarning xavotiridir. Ilovalar rasmiy doʻkonlardan oʻchirilishi bilan odamlar ularni oʻz qurilmalariga oʻrnatib olishga yoki oʻrnatilgan versiyalarini saqlab qolishga harakat qilmoqdalar. Bu esa umumiy statistikada yuklab olishga boʻlgan intilishni sunʼiy ravishda koʻpaytirib koʻrsatmoqda.

Oʻchirilgan servislar roʻyxati

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyi boshida Google Play doʻkonidan Max messenjeri olib tashlangan edi. Koʻp oʻtmay, 25-iyun kuni Apple ham oʻz platformasida keng koʻlamli "tozalash" ishlarini olib bordi. Natijada quyidagi servislar App Storeʻdan chiqarib yuborildi:

  • VKontakte va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari;
  • Dzen va VK Video platformalari;
  • VK Muzika va VK Znakomstva xizmatlari;
  • Mail.ru pochta xizmati va uning yordamchi ilovalari.
Ushbu jarayonlar Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ahamiyatli, chunki mamlakatimizda VK va Mail.ru servislaridan foydalanuvchilar auditoriyasi talaygina. Rasmiy doʻkonlarda ilovalarning yoʻqligi mahalliy foydalanuvchilarni ham APK formatidagi fayllarni qidirishga yoki muqobil servislar (masalan, Telegram yoki Gmail)ga oʻtishga majbur qilishi mumkin.

Hozirda Rossiya IT-kompaniyalari oʻz foydalanuvchilariga ilovalarni toʻgʻridan-toʻgʻri saytlardan yoki RuStore kabi muqobil ilovalar doʻkonlaridan yuklab olishni tavsiya qilmoqda. Biroq, mutaxassislar norasmiy manbalardan dastur yuklashda kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish zarurligini, turli zararli dasturlar (viruslar) qurilmalarga kirib qolish xavfi borligini eslatib oʻtishmoqda.

AppleGoogleVKApp StoreTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob