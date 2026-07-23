App Store va Google Playʻdagi taqiqlar: Rossiya servislariga talab keskin ortdi
Gʻarbning yirik texnologik platformalari tomonidan Rossiya IT-mahsulotlariga nisbatan cheklovlar oʻrnatilishi kutilmagan natijaga olib keldi. App Store va Google Play doʻkonlaridan oʻchirib tashlangan ilovalarni yuklab olishga boʻlgan talab foydalanuvchilar orasida bir necha barobar koʻpaygani kuzatilmoqda. Bu holat raqamli bozorda taqiqlar har doim ham kutilgan samarani bermasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rossiyaning "Kommersant" nashri taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Max messenjeri Google Play platformasidan gʻoyib boʻlgach, dastlabki uch kun ichida unga boʻlgan qidiruv soʻrovlari soni 1,8 baravarga oshgan. "Vordstat" xizmati tahlillari shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar aynan "skachat Max" yoki "Max yuklab olish" kabi kalit soʻzlar orqali muqobil manbalarni faol qidirishga tushgan.
Taqiqlar ortidan kelgan ommaviylikVK ekotizimiga kiruvchi servislar bilan bogʻliq vaziyat ham shunga oʻxshash. Apple kompaniyasi oʻzining App Store doʻkonidan bir qator ommabop ilovalarni olib tashlaganidan soʻng, ushbu dasturlarga qiziqish soʻnishi oʻrniga, aksincha, kuchaygan. Xususan, "Vkontakte" ijtimoiy tarmogʻini qidirish koʻrsatkichi 46 foizga, "Odnoklassniki" ilovasiga boʻlgan qiziqish esa deyarli ikki baravarga ortgan.
Ekspertlarning fikricha, bunday keskin oʻsishning asosiy sababi foydalanuvchilarning xavotiridir. Ilovalar rasmiy doʻkonlardan oʻchirilishi bilan odamlar ularni oʻz qurilmalariga oʻrnatib olishga yoki oʻrnatilgan versiyalarini saqlab qolishga harakat qilmoqdalar. Bu esa umumiy statistikada yuklab olishga boʻlgan intilishni sunʼiy ravishda koʻpaytirib koʻrsatmoqda.
Oʻchirilgan servislar roʻyxatiEslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyi boshida Google Play doʻkonidan Max messenjeri olib tashlangan edi. Koʻp oʻtmay, 25-iyun kuni Apple ham oʻz platformasida keng koʻlamli "tozalash" ishlarini olib bordi. Natijada quyidagi servislar App Storeʻdan chiqarib yuborildi:
- VKontakte va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari;
- Dzen va VK Video platformalari;
- VK Muzika va VK Znakomstva xizmatlari;
- Mail.ru pochta xizmati va uning yordamchi ilovalari.
Hozirda Rossiya IT-kompaniyalari oʻz foydalanuvchilariga ilovalarni toʻgʻridan-toʻgʻri saytlardan yoki RuStore kabi muqobil ilovalar doʻkonlaridan yuklab olishni tavsiya qilmoqda. Biroq, mutaxassislar norasmiy manbalardan dastur yuklashda kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish zarurligini, turli zararli dasturlar (viruslar) qurilmalarga kirib qolish xavfi borligini eslatib oʻtishmoqda.
…