Huawei oʻta yuqori tezlikka ega Ascend 950DT protsessorini namoyish etdi

·67·Texno
Huawei oʻta yuqori tezlikka ega Ascend 950DT protsessorini namoyish etdi

Huawei kompaniyasi yangi Ascend 950DT protsessori joriy yilning avgust oyida debyut qilishini va toʻrtinchi chorakda real qurilmalarda paydo boʻlishini rasman tasdiqladi. Huawei Cloud 2026 Inspire Creators Event tadbiri davomida kompaniya vitse-prezidenti Chen Lin sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlovchi ushbu chip avgust oyida kompaniyaning bulutli ekotizimiga integratsiya qilinishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod Ascend 950DT protsessori avvalgi versiyalarga qaraganda sezilarli darajada oshirilgan hisoblash quvvatini taqdim etadi. Videoxotira oʻtkazuvchanligidan tortib, internet tezligigacha boʻlgan barcha koʻrsatkichlarda yuqori unumdorlik va samaradorlik namoyish etiladi. Shuningdek, ushbu yarimoʻtkazgichli protsessor yanada qulay dasturiy taʼminot bilan taʼminlanadi, bu esa modellarni sozlash va intellektual boshqaruv ssenariylaridan foydalanishni osonlashtiradi.

Chen Linning taʼkidlashicha, Ascend 950DT vektorli hisoblash quvvati va videoxotira oʻtkazuvchanligi boʻyicha katta oʻsishga erishgan. Shuningdek, chip FP8 kabi past aniqlikdagi formatlarni ham bevosita qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ulardan foydalanish jarayonini tezlashtiradi.

Eslatib oʻtamiz, mart oyida Ascend 950PR protsessori tijoriy sotuvga chiqqan edi. Huawei ushbu chipni Atlas 350 AI klasteri bilan birga Xitoydagi hamkorlar tadbirida namoyish etgan. Keyinchalik kompaniya ushbu chipsetdan DeepSeek V4 seriyasi uchun foydalandi va yaqin uch yil ichida sunʼiy intellekt uchun yana uchta yangi yarimoʻtkazgichli chip chiqarishni rejalashtirayotganini eʼlon qildi.

HuaweiAscend 950DTSunʼiy IntellektProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiDunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiBugun, 09:00SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaSpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaBugun, 08:57Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiSolidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 08:30Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiSiemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiBugun, 08:26Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiYana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiBugun, 07:00Koinot giganti: Super Heavy Booster B20 raketa tezlatgichi yangi rakursdaKoinot giganti: Super Heavy Booster B20 raketa tezlatgichi yangi rakursdaBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus