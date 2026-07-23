Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ziyoda ijtimoiy tarmoqda yangi qo‘shig‘idan qisqa lavha e’lon qildi. "Kam-kam" nomi bilan taqdim etilgan parcha xonandaning kuzatuvchilari orasida tezda qiziqish uyg‘otdi.
Hali qo‘shiqning faqat kichik qismi eshittirilganiga qaramay, muxlislar uni iliq qabul qildi. Video ostidagi izohlarda ko‘pchilik taronaning ohangi yoqqanini va to‘liq variantini kutayotganini yozgan.
Ayrim kuzatuvchilar Ziyodadan yangi qo‘shiqni tezroq e’lon qilishni so‘ramoqda. Qisqa parchaning o‘ziyoq taronaga qiziqish uyg‘otib, xonandaning navbatdagi ijodiy ishi haqidagi muhokamalarni boshlab berdi.
Ziyoda hozircha muxlislariga "Kam-kam"dan qisqa lavhani taqdim etdi. Kuzatuvchilar esa qo‘shiqning to‘liq shaklini eshitishni intiqlik bilan kutmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…