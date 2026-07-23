Mateus Fernandes Tottenxem safidagi debyutida ajoyib gol muallifiga aylandi
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi eng qimmat xaridi — Mateus Fernandesning transferi uchun nega 85 million funt sterling sarflaganini ilk oʻyindayoq isbotladi. Portugaliyalik yarim himoyachi jamoa libosidagi debyut uchrashuvidayoq oʻzining yuqori mahoratini namoyish etib, muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning mashgʻulot bazasida yopiq eshiklar ortida oʻtkazilgan MK Dons jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida Fernandes ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, sobiq Vest Xem aʼzosi oʻyin taqdirini hal qilgan yagona golga mualliflik qildi. U jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllagan kuchli zarbasi bilan raqib darvozasini ishgʻol etdi va jamoasiga 1:0 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi.
Debyut va unutilmas golUshbu gol ijtimoiy tarmoqlarda tezda ommalashib ketdi. Fernandes toʻpni qabul qilib olgach, darvozadan ancha uzoq masofadan darvoza ustuniga tegib ichkariga kirgan kuchli zarba yoʻlladi. Darvozabon bu vaziyatda toʻpni qaytarishga ojiz qoldi. Oʻyindan soʻng bergan intervyusida 22 yoshli futbolchi bu uning faoliyatidagi eng chiroyli gol boʻlganini taʼkidladi.
"Bu ajoyib boʻldi, shunday emasmi? Bu faoliyatimdagi eng sevimli golim. Oʻtgan mavsumda ham shunga oʻxshash gol urgandim, lekin bunisi mutlaqo boshqacha. Men jarima maydoni tashqarisidan koʻproq zarba berishim kerakligini bilaman, buni uddalay olaman", — deya oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi Mateus Fernandes.
Transfer bozoridagi raqobat va yangi tarkibQizigʻi shundaki, futbolchi uchun kurashda Manchester Yunayted ham ishtirok etgan edi. Biroq "qizil iblislar" 85 million funtni toʻliq toʻlashga rozi boʻlmay, 70 million funt va qoʻshimcha bonuslar taklif qilishgan. Tottenxem esa tavakkal qilib, soʻralgan summani darhol toʻlab berdi. Hozircha bu qaror oʻzini oqlayotgandek koʻrinmoqda.
Tottenxem oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Eslatib oʻtamiz, jamoa oʻtgan yilgi chempionatni 17-oʻrinda yakunlab, arang ligada jon saqlab qolgan edi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi klub joriy yozda quyidagi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi:
- Jan Paul van Hecke
- Andy Robertson
- Martin Dúbravka
- Marcos Senesi
- Sandro Tonali
…