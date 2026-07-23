Mateus Fernandes Tottenxem safidagi debyutida ajoyib gol muallifiga aylandi

·57·Sport
Mateus Fernandes Tottenxem safidagi debyutida ajoyib gol muallifiga aylandi

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi eng qimmat xaridi — Mateus Fernandesning transferi uchun nega 85 million funt sterling sarflaganini ilk oʻyindayoq isbotladi. Portugaliyalik yarim himoyachi jamoa libosidagi debyut uchrashuvidayoq oʻzining yuqori mahoratini namoyish etib, muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning mashgʻulot bazasida yopiq eshiklar ortida oʻtkazilgan MK Dons jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida Fernandes ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, sobiq Vest Xem aʼzosi oʻyin taqdirini hal qilgan yagona golga mualliflik qildi. U jarima maydonchasi tashqarisidan yoʻllagan kuchli zarbasi bilan raqib darvozasini ishgʻol etdi va jamoasiga 1:0 hisobidagi gʻalabani taqdim etdi.

Debyut va unutilmas gol

Ushbu gol ijtimoiy tarmoqlarda tezda ommalashib ketdi. Fernandes toʻpni qabul qilib olgach, darvozadan ancha uzoq masofadan darvoza ustuniga tegib ichkariga kirgan kuchli zarba yoʻlladi. Darvozabon bu vaziyatda toʻpni qaytarishga ojiz qoldi. Oʻyindan soʻng bergan intervyusida 22 yoshli futbolchi bu uning faoliyatidagi eng chiroyli gol boʻlganini taʼkidladi.

"Bu ajoyib boʻldi, shunday emasmi? Bu faoliyatimdagi eng sevimli golim. Oʻtgan mavsumda ham shunga oʻxshash gol urgandim, lekin bunisi mutlaqo boshqacha. Men jarima maydoni tashqarisidan koʻproq zarba berishim kerakligini bilaman, buni uddalay olaman", — deya oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi Mateus Fernandes.

Transfer bozoridagi raqobat va yangi tarkib

Qizigʻi shundaki, futbolchi uchun kurashda Manchester Yunayted ham ishtirok etgan edi. Biroq "qizil iblislar" 85 million funtni toʻliq toʻlashga rozi boʻlmay, 70 million funt va qoʻshimcha bonuslar taklif qilishgan. Tottenxem esa tavakkal qilib, soʻralgan summani darhol toʻlab berdi. Hozircha bu qaror oʻzini oqlayotgandek koʻrinmoqda.

Tottenxem oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng tarkibni tubdan yangilashga kirishgan. Eslatib oʻtamiz, jamoa oʻtgan yilgi chempionatni 17-oʻrinda yakunlab, arang ligada jon saqlab qolgan edi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi klub joriy yozda quyidagi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi:

  • Jan Paul van Hecke
  • Andy Robertson
  • Martin Dúbravka
  • Marcos Senesi
  • Sandro Tonali
Ushbu keng koʻlamli transferlar kampaniyasi klub rahbariyatining jiddiy niyatlaridan dalolat beradi. Yangi mavsumda Tottenxem nafaqat turnir jadvalining yuqori qismiga qaytishni, balki Yevropa maydonlarida ishtirok etish huquqini qoʻlga kiritishni ham maqsad qilgan. Mateus Fernandes kabi iqtidorlarning jamoaga moslashib ketishi bu yoʻlda muhim omil boʻlishi shubhasiz.

TottenxemMateus FernandesTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...