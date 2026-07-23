Rossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdi

·57·Iqtisodiyot
Rossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdi

Rossiya O‘zbekistonning beshta eksportchisi tomonidan yetkazib berilayotgan ayrim qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga import cheklovini kiritdi. Bu haqda "Rosselxoznadzor" ma’lum qildi.

Idora qarori karam, piyoz, ukrop, petrushka, uzum, lavlagi va pomidor mahsulotlarini qamrab olgan. Ularni Rossiya hududiga olib kirishga vaqtincha cheklov belgilangan.

Rasmiy ma’lumotda aytilishicha, mazkur eksportchilar mahsulotlarida fitosanitariya qoidalari bilan bog‘liq kamchiliklar boshqalarga nisbatan ko‘proq aniqlangan. Shu sababli cheklov aynan ushbu beshta yetkazib beruvchiga nisbatan qo‘llangan.

Qaror O‘zbekistondan yuborilayotgan barcha meva va sabzavotlarga tegishli emas. Cheklov faqat qoidabuzarliklar qayd etilgan eksportchilar va ular yetkazib beradigan mahsulotlarga taalluqli.

RossiyaO'zbekistonRosselxoznadzor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:04Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiTadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiKecha, 12:5624 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda24 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:5823 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22.07, 16:0523 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda23 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda22.07, 11:02Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdiGo‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi22.07, 05:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi