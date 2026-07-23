Pentagon kosmik parvozlar dasturi byudjetini 17 milliard dollargacha oshirdi

·32·Texno
Pentagon kosmik parvozlar dasturi byudjetini 17 milliard dollargacha oshirdi

AQSH Mudofaa vazirligi milliy xavfsizlik manfaatlarini koʻzlab amalga oshiriladigan kosmik parvozlar dasturi (NSSL) uchun ajratiladigan mablagʻ miqdorini keskin oshirishga qaror qildi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, dasturning umumiy byudjeti 11,4 milliard dollarga koʻpaytirilib, jami 17 milliard dollarga yetkazildi. Bu avvalgi 5,6 milliard dollarlik koʻrsatkichdan qariyb uch baravar koʻp demakdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu moliyaviy kengayish AQSHning koinotdagi strategik ustunligini mustahkamlash va harbiy maqsadlardagi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, qoʻshimcha mablagʻlar dastur doirasida tanlab olingan 7 ta yetakchi xususiy kompaniya oʻrtasida taqsimlanishi kutilmoqda. Bu qadam Pentagonning koinot infratuzilmasini rivojlantirishda xususiy sektorga boʻlgan bogʻliqligi ortib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xususiy sektorning harbiy sanoatdagi roli

NSSL dasturining kengaytirilishi shunchaki mablagʻ ajratish emas, balki AQSH mudofaa tizimida xususiy tijorat tizimlaridan foydalanish koʻlamini yangi bosqichga olib chiqishni anglatadi. Hozirda Pentagon koinotdagi mudofaa qobiliyatini shakllantirishda aynan xususiy kompaniyalarning innovatsion yechimlariga tayanmoqda. Bu esa davlat va biznes oʻrtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlaydi.

Ushbu yirik sarmoyalar fonida boshqa kichikroq, ammo strategik ahamiyatga ega loyihalar ham faol qoʻllab-quvvatlanmoqda. Masalan, orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlar oʻrtasida lazer yordamida energiya uzatish tizimlarini ishlab chiqayotgan Pulse Space startapi AQSH Kosmik kuchlaridan 40 million dollarlik shartnoma olishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, sunʼiy yoʻldoshlar uchun yirik quyosh panellarini yoyish uskunalarini yaratuvchi Beyond Reach Labs kompaniyasi 10 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi.

Koinot bozoridagi yangi oʻyinchilar va imkoniyatlar

AQSH hukumati nafaqat yirik parvozlarni, balki suborbital tadqiqotlarni ham eʼtibordan chetda qoldirmayapti. Xususan, Spinifex Space kompaniyasi suborbital parvozlar uchun toʻliq xizmatlar siklini taqdim etishini eʼlon qildi. Bu xizmatlar missiyalarni tashkil etish, xususiy uchish maydonchalaridan foydalanish va yangi texnologiyalarni sinovdan oʻtkazish infratuzilmasini oʻz ichiga oladi.

Zamonaviy texnologiyalar asrida koinot nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki global xavfsizlikning ajralmas qismiga aylandi. Pentagonning ushbu qarori xalqaro maydonda koinot poygasi yangi surʼat olayotganini koʻrsatmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu jarayonlar qiziqarli, chunki global kosmik bozorning kengayishi kelajakda sunʼiy yoʻldosh aloqasi va masofadan zondlash xizmatlari narxiga va sifatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, AQSH Mudofaa vazirligi koinotni kelajakdagi ehtimoliy mojarolar maydoni sifatida koʻrmoqda va bu yoʻnalishda tijorat kompaniyalari bilan hamkorlikni maksimal darajaga yetkazishni maqsad qilgan. 17 milliard dollarlik yangi chegara yaqin yillarda orbitaga chiqariladigan harbiy apparatlar sonining keskin ortishiga olib keladi.

PentagonKoinotNSSLAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob