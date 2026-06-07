Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildi

·86·Texno
Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildi

Starbase kosmodromidagi ikki xil start maydonchasidan amalga oshirilgan Starship parvozlari qiyoslanganda, SpaceX kompaniyasi oʻz texnologiyalarini qanchalik tez takomillashtirayotgani yaqqol koʻzga tashlanadi. Pad 1 maydonchasidan amalga oshirilgan ilk parvozlarda osmonga ulkan toʻq jigarrang chang va beton parchalari koʻtarilgan edi. Super Heavy raketasining mislsiz quvvati yerni tom maʼnoda portlatib yuborgan, eroziya natijasida tuproq va qoldiqlar oʻnlab metrga sochilib ketgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Pad 2 maydonchasidan amalga oshirilgan soʻnggi parvoz esa butunlay boshqacha koʻrinishga ega. Endilikda iflos chang bulutlari oʻrnini oppoq bugʻ qatlamlari egalladi. Bunga samarali suv purkash tizimi va yangi yoʻnaltiruvchi kanallar orqali erishildi. Ushbu tizim alanganing haroratini pasaytiradi, zarba toʻlqinini soʻndiradi va beton qoplamasini himoya qiladi. Natijada start maydonchasi deyarli shikastlanmaydi, parvoz esa ekologik jihatdan ancha toza oʻtadi.

SpaceX muhandislari infratuzilmani jiddiy ravishda qayta ishlashdi: plitalar mustahkamlandi, suv oqimi optimallashtirildi va yangi materiallar qoʻllanildi. Bu kamroq vayronagarchilik, tezkor tiklanish va Starship raketalarini tez-tez uchirish imkonini beradi. RGV Aerial Photography tomonidan olingan dron tasvirlari Pad 2 (Pad B) maydonchasi parvozdan soʻng deyarli ideal holatda qolganini tasdiqladi — faqatgina boʻyoqlarning biroz koʻchgani kuzatilgan.

Hozirda SpaceX kompaniyasi Starbase kosmodromidagi afsonaviy birinchi start maydonchasini ham yangi standartlarga moslashtirish uchun toʻliq rekonstruksiya qilmoqda. Shu bilan birga, Super Heavy Booster B20 kriosinovlardan oʻtkazilmoqda. Raketaning 13-parvozi yaqin oylarda kutilmoqda, yil yakuniga qadar esa Starship toʻliq koʻp marta foydalanish imkoniyatini isbotlab, yuk tashish narxini aviatsiya tashuvlaridan ham arzonroq darajaga tushirishi kerak.

SpaceXStarshipElon MuskStarbaseKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadiBugun, 11:58AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatAQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatBugun, 11:54Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiDunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiBugun, 09:00SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaSpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaBugun, 08:57Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiSolidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 08:30Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiSiemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiBugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus