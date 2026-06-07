Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildi
Starbase kosmodromidagi ikki xil start maydonchasidan amalga oshirilgan Starship parvozlari qiyoslanganda, SpaceX kompaniyasi oʻz texnologiyalarini qanchalik tez takomillashtirayotgani yaqqol koʻzga tashlanadi. Pad 1 maydonchasidan amalga oshirilgan ilk parvozlarda osmonga ulkan toʻq jigarrang chang va beton parchalari koʻtarilgan edi. Super Heavy raketasining mislsiz quvvati yerni tom maʼnoda portlatib yuborgan, eroziya natijasida tuproq va qoldiqlar oʻnlab metrga sochilib ketgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Pad 2 maydonchasidan amalga oshirilgan soʻnggi parvoz esa butunlay boshqacha koʻrinishga ega. Endilikda iflos chang bulutlari oʻrnini oppoq bugʻ qatlamlari egalladi. Bunga samarali suv purkash tizimi va yangi yoʻnaltiruvchi kanallar orqali erishildi. Ushbu tizim alanganing haroratini pasaytiradi, zarba toʻlqinini soʻndiradi va beton qoplamasini himoya qiladi. Natijada start maydonchasi deyarli shikastlanmaydi, parvoz esa ekologik jihatdan ancha toza oʻtadi.
SpaceX muhandislari infratuzilmani jiddiy ravishda qayta ishlashdi: plitalar mustahkamlandi, suv oqimi optimallashtirildi va yangi materiallar qoʻllanildi. Bu kamroq vayronagarchilik, tezkor tiklanish va Starship raketalarini tez-tez uchirish imkonini beradi. RGV Aerial Photography tomonidan olingan dron tasvirlari Pad 2 (Pad B) maydonchasi parvozdan soʻng deyarli ideal holatda qolganini tasdiqladi — faqatgina boʻyoqlarning biroz koʻchgani kuzatilgan.
Hozirda SpaceX kompaniyasi Starbase kosmodromidagi afsonaviy birinchi start maydonchasini ham yangi standartlarga moslashtirish uchun toʻliq rekonstruksiya qilmoqda. Shu bilan birga, Super Heavy Booster B20 kriosinovlardan oʻtkazilmoqda. Raketaning 13-parvozi yaqin oylarda kutilmoqda, yil yakuniga qadar esa Starship toʻliq koʻp marta foydalanish imkoniyatini isbotlab, yuk tashish narxini aviatsiya tashuvlaridan ham arzonroq darajaga tushirishi kerak.
…