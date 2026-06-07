SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqda
RGV Aerial Photography dronlari Texas shtatidagi Starbase kosmodromida joylashgan tarixiy Pad 1 start maydonchasida olib borilayotgan qizgʻin qurilish ishlarini tasvirga oldi. Ulkan sariq kran qurilish maydonchasi uzra qad koʻtargan: poydevor va olovli ariq uchun chuqur kotlovanlar qazilgan, minoraning massiv poʻlat konstruksiyalari oʻrnatilgan, oʻnlab ogʻir texnikalar va yuk mashinalari tinimsiz ishlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SpaceX kompaniyasi bir vaqtning oʻzida birinchi maydonchani modernizatsiya qilmoqda va Pad 2 majmuasini rivojlantirmoqda. Quruvchilar Orbital Launch Mount (OLM) segmentlarini oʻrnatishga tayyorgarlik koʻrmoqda, tuproqni mustahkamlab, alanga qaytargich kanallarni hozirlamoqda. Bu choralar 33 ta Raptor 3 dvigatelidan chiqadigan ulkan harorat va zarba yuklamalariga bardosh berish imkonini beradi.
SpaceX Starbaseʼdagi afsonaviy Pad 1 (shuningdek, Orbital Launch Pad A yoki OLP-1 nomi bilan mashhur) — bu gigant Starship raketasi uchun maxsus qurilgan tarixdagi ilk orbital start majmuasidir. Aynan shu maydonchadan Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlarining dastlabki 11 ta sinov parvozi amalga oshirilgan edi. Yangilangan maydoncha bir necha oydan keyin sinov uchishlariga tayyor boʻlishi kutilmoqda.
Starbase asta-sekin kelajak kosmoportiga aylanib bormoqda. Avvalroq Super Heavy Booster B20 raketasi dron orqali namoyish etilgan edi, u hozirda kriogen sinovlardan oʻtmoqda. Starship — bu SpaceX tomonidan yuklar va odamlarni Yer orbitasi, Oy, Mars va uzoq kosmosga yetkazib berish uchun ishlab chiqilgan toʻliq koʻp marta ishlatiladigan oʻta ogʻir transport tizimidir. U tarixdagi eng katta va eng kuchli raketa deb tan olingan.
Raketaning 13-parvozi yaqin oylarda kutilmoqda, yil oxiriga kelib esa Starship toʻliq koʻp marta foydalanish imkoniyatini tasdiqlashi kerak. Bu yuk tashish tannarxini samolyotda tashishdan ham arzonroq darajaga tushirish imkonini beradi.
…