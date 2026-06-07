SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqda

·34·Texno
SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqda

RGV Aerial Photography dronlari Texas shtatidagi Starbase kosmodromida joylashgan tarixiy Pad 1 start maydonchasida olib borilayotgan qizgʻin qurilish ishlarini tasvirga oldi. Ulkan sariq kran qurilish maydonchasi uzra qad koʻtargan: poydevor va olovli ariq uchun chuqur kotlovanlar qazilgan, minoraning massiv poʻlat konstruksiyalari oʻrnatilgan, oʻnlab ogʻir texnikalar va yuk mashinalari tinimsiz ishlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX kompaniyasi bir vaqtning oʻzida birinchi maydonchani modernizatsiya qilmoqda va Pad 2 majmuasini rivojlantirmoqda. Quruvchilar Orbital Launch Mount (OLM) segmentlarini oʻrnatishga tayyorgarlik koʻrmoqda, tuproqni mustahkamlab, alanga qaytargich kanallarni hozirlamoqda. Bu choralar 33 ta Raptor 3 dvigatelidan chiqadigan ulkan harorat va zarba yuklamalariga bardosh berish imkonini beradi.

SpaceX Starbaseʼdagi afsonaviy Pad 1 (shuningdek, Orbital Launch Pad A yoki OLP-1 nomi bilan mashhur) — bu gigant Starship raketasi uchun maxsus qurilgan tarixdagi ilk orbital start majmuasidir. Aynan shu maydonchadan Starship kemalari va Super Heavy kuchaytirgichlarining dastlabki 11 ta sinov parvozi amalga oshirilgan edi. Yangilangan maydoncha bir necha oydan keyin sinov uchishlariga tayyor boʻlishi kutilmoqda.

Starbase asta-sekin kelajak kosmoportiga aylanib bormoqda. Avvalroq Super Heavy Booster B20 raketasi dron orqali namoyish etilgan edi, u hozirda kriogen sinovlardan oʻtmoqda. Starship — bu SpaceX tomonidan yuklar va odamlarni Yer orbitasi, Oy, Mars va uzoq kosmosga yetkazib berish uchun ishlab chiqilgan toʻliq koʻp marta ishlatiladigan oʻta ogʻir transport tizimidir. U tarixdagi eng katta va eng kuchli raketa deb tan olingan.

Raketaning 13-parvozi yaqin oylarda kutilmoqda, yil oxiriga kelib esa Starship toʻliq koʻp marta foydalanish imkoniyatini tasdiqlashi kerak. Bu yuk tashish tannarxini samolyotda tashishdan ham arzonroq darajaga tushirish imkonini beradi.

SpaceXStarshipStarbaseElon MuskKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadiBugun, 11:58AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatAQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatBugun, 11:54Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiDunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiBugun, 09:00Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiSolidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 08:30Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiSiemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiBugun, 08:26Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiYana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus