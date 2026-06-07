AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining hammuassisiga aylanishi mumkin

·44·Texno
AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining hammuassisiga aylanishi mumkin

OpenAI kompaniyasi va AQSH prezidenti Donald Trump maʻmuriyati davlatning sunʻiy intellekt giganti kapitalidagi ishtiroki boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda. CNBC xabariga koʻra, ushbu gʻoya muhokamasi bir yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda. Manbalarning taʻkidlashicha, OpenAI rahbari Sam Altman bunday konsepsiyani ilk bor 2025-yilda Oq uyga taklif qilgan edi. Shu haftada Altman va AQSH qonun chiqaruvchilari oʻrtasidagi uchrashuvlarda ushbu mavzu yana kun tartibiga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koʻrib chiqilayotgan variantga koʻra, OpenAI oʻz ulushining bir qismini suveren jamgʻarmaga oʻxshash maxsus investitsiya fondini shakllantirish uchun davlatga topshirishi mumkin. Kompaniya bahorda eʻlon qilgan siyosiy takliflarida ushbu jamgʻarma sunʻiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bilan bogʻliq uzoq muddatli aktivlarga sarmoya kiritishi, AQSH fuqarolari esa sohaning iqtisodiy oʻsishidan foyda koʻrishi koʻzda tutilgan.

Muhokama qilinayotgan ssenariylardan biri jamgʻarma daromadlarining bir qismini aholi oʻrtasida taqsimlashni nazarda tutadi. Hozircha bitimning yakuniy parametrlari, jumladan, OpenAI qancha ulush berishi va davlat qanday shartlar asosida loyihaga qoʻshilishi aniqlanmagan. Prezident Donald Trump ushbu muzokaralar faktini bilvosita tasdiqlab, amerikaliklar texnologiyalar rivojida oʻziga xos hamkorga aylanishi mumkin boʻlgan turli variantlar koʻrib chiqilayotganini aytdi.

Oq uyning bunday tashabbuslarga qiziqishi strategik texnologik sohalarni qoʻllab-quvvatlash siyosati bilan bogʻliq. Avvalroq AQSH maʻmuriyati yarimoʻtkazgichlar va kvant texnologiyalari loyihalarida davlat ishtirokini taʻminlash boʻyicha qadamlar tashlagan edi. Hozirda OpenAI dunyodagi eng qimmat xususiy kompaniyalardan biri boʻlib, uning qiymati 850 milliard dollardan ortiq baholanmoqda. Kompaniya yaqin kelajakda birjaga chiqish (IPO) imkoniyatlarini ham koʻrib chiqmoqda.

OpenAIAQSHDonald TrumpSunʻiy IntellektSam Altman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorBugun, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiBugun, 18:21Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiNotion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiBugun, 17:51Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus