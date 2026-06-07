AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining hammuassisiga aylanishi mumkin
OpenAI kompaniyasi va AQSH prezidenti Donald Trump maʻmuriyati davlatning sunʻiy intellekt giganti kapitalidagi ishtiroki boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda. CNBC xabariga koʻra, ushbu gʻoya muhokamasi bir yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda. Manbalarning taʻkidlashicha, OpenAI rahbari Sam Altman bunday konsepsiyani ilk bor 2025-yilda Oq uyga taklif qilgan edi. Shu haftada Altman va AQSH qonun chiqaruvchilari oʻrtasidagi uchrashuvlarda ushbu mavzu yana kun tartibiga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koʻrib chiqilayotgan variantga koʻra, OpenAI oʻz ulushining bir qismini suveren jamgʻarmaga oʻxshash maxsus investitsiya fondini shakllantirish uchun davlatga topshirishi mumkin. Kompaniya bahorda eʻlon qilgan siyosiy takliflarida ushbu jamgʻarma sunʻiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bilan bogʻliq uzoq muddatli aktivlarga sarmoya kiritishi, AQSH fuqarolari esa sohaning iqtisodiy oʻsishidan foyda koʻrishi koʻzda tutilgan.
Muhokama qilinayotgan ssenariylardan biri jamgʻarma daromadlarining bir qismini aholi oʻrtasida taqsimlashni nazarda tutadi. Hozircha bitimning yakuniy parametrlari, jumladan, OpenAI qancha ulush berishi va davlat qanday shartlar asosida loyihaga qoʻshilishi aniqlanmagan. Prezident Donald Trump ushbu muzokaralar faktini bilvosita tasdiqlab, amerikaliklar texnologiyalar rivojida oʻziga xos hamkorga aylanishi mumkin boʻlgan turli variantlar koʻrib chiqilayotganini aytdi.
Oq uyning bunday tashabbuslarga qiziqishi strategik texnologik sohalarni qoʻllab-quvvatlash siyosati bilan bogʻliq. Avvalroq AQSH maʻmuriyati yarimoʻtkazgichlar va kvant texnologiyalari loyihalarida davlat ishtirokini taʻminlash boʻyicha qadamlar tashlagan edi. Hozirda OpenAI dunyodagi eng qimmat xususiy kompaniyalardan biri boʻlib, uning qiymati 850 milliard dollardan ortiq baholanmoqda. Kompaniya yaqin kelajakda birjaga chiqish (IPO) imkoniyatlarini ham koʻrib chiqmoqda.
…