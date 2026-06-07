2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Maʻlumotlar oʻgʻirlanishi va xavf-xatarlar

·61·Texno
2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Maʻlumotlar oʻgʻirlanishi va xavf-xatarlar

2026-yil kiberxavfsizlik endi shunchaki texnik masala emas, balki global siyosatning markaziy qismiga aylanganini koʻrsatdi. Raqamli frontlardagi urushlar, hukumatlarning oʻz fuqarolari maʻlumotlaridan qurol sifatida foydalanishi va botnetlarning demokratik institutlarga zarba berishi odatiy holga aylandi. Davlat xakerlari elektr tarmoqlaridan tortib suv tizimlarigacha boʻlgan fuqarolik infratuzilmalarini nishonga olmoqda, toʻlov dasturlari (ransomware) esa yirik kompaniyalarni garovda ushlab turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSHda Elon Musk boshchiligidagi Hukumat samaradorligi departamenti (DOGE) tomonidan federal agentliklarning qayta tashkil etilishi ortidan yuzaga kelgan maʻlumotlar sizib chiqishi jiddiy xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Ijtimoiy taʻminot maʻmuriyatidagi oʻzgarishlar davomida eng maxfiy maʻlumotlar bazasi himoyalanmagan uchinchi tomon serveriga yuklangani aytilmoqda. Ushbu baza deyarli barcha tirik amerikaliklarning ijtimoiy sugʻurta raqamlari va shaxsiy maʻlumotlarini oʻz ichiga olgan boʻlishi mumkin.

Sud hujjatlariga koʻra, DOGE ushbu maʻlumotlarni saylovlardagi firibgarliklarni aniqlash bahonasida tashqi siyosiy guruhlarga taqdim etgan boʻlishi mumkin. AQSH Kongressi vakillari buni mamlakat tarixidagi eng yirik maʻlumotlar sizib chiqishi deb atamoqda. Shu bilan birga, ushbu maʻlumotlardan fuqarolarni asossiz ravishda nishonga olish uchun foydalanish xavfi mavjud.

Yevropada ham vaziyat ogʻir: Rossiya bilan bogʻliq xakerlik guruhlari Polsha, Shvetsiya va Norvegiyaning energiya hamda suv taʻminoti tizimlariga hujum qildi. Polshadagi suv tozalash inshootlari va Norvegiyadagi toʻgʻonlarga qilingan hujumlar raqamli urushning real hayotga qanchalik xavf solishini koʻrsatdi. Bu kabi gibrid urush harakatlari fuqarolik infratuzilmasini ishdan chiqarishga qaratilgan.

Yaqin Sharqdagi mojarolar fonida Eron xakerlari ham AQSHning muhim infratuzilmalariga, ayniqsa, xususiy suv xoʻjaliklariga hujum qilishni boshlagan. Koʻplab xususiy kommunal xizmatlar bazaviy kiberhimoyaga ega boʻlmagani sababli, ular xalqaro xakerlik guruhlari uchun oson nishon boʻlib qolmoqda. 2026-yilning birinchi yarmi raqamli dunyo naqadar zaif ekanini yana bir bor isbotladi.

KiberxavfsizlikXakerlarElon MuskDOGEMaʻlumotlar Oʻgʻirlanishi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiC12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiBugun, 15:59ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus