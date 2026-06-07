2026-yilning eng yirik kiberhujumlari: Maʻlumotlar oʻgʻirlanishi va xavf-xatarlar
2026-yil kiberxavfsizlik endi shunchaki texnik masala emas, balki global siyosatning markaziy qismiga aylanganini koʻrsatdi. Raqamli frontlardagi urushlar, hukumatlarning oʻz fuqarolari maʻlumotlaridan qurol sifatida foydalanishi va botnetlarning demokratik institutlarga zarba berishi odatiy holga aylandi. Davlat xakerlari elektr tarmoqlaridan tortib suv tizimlarigacha boʻlgan fuqarolik infratuzilmalarini nishonga olmoqda, toʻlov dasturlari (ransomware) esa yirik kompaniyalarni garovda ushlab turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AQSHda Elon Musk boshchiligidagi Hukumat samaradorligi departamenti (DOGE) tomonidan federal agentliklarning qayta tashkil etilishi ortidan yuzaga kelgan maʻlumotlar sizib chiqishi jiddiy xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Ijtimoiy taʻminot maʻmuriyatidagi oʻzgarishlar davomida eng maxfiy maʻlumotlar bazasi himoyalanmagan uchinchi tomon serveriga yuklangani aytilmoqda. Ushbu baza deyarli barcha tirik amerikaliklarning ijtimoiy sugʻurta raqamlari va shaxsiy maʻlumotlarini oʻz ichiga olgan boʻlishi mumkin.
Sud hujjatlariga koʻra, DOGE ushbu maʻlumotlarni saylovlardagi firibgarliklarni aniqlash bahonasida tashqi siyosiy guruhlarga taqdim etgan boʻlishi mumkin. AQSH Kongressi vakillari buni mamlakat tarixidagi eng yirik maʻlumotlar sizib chiqishi deb atamoqda. Shu bilan birga, ushbu maʻlumotlardan fuqarolarni asossiz ravishda nishonga olish uchun foydalanish xavfi mavjud.
Yevropada ham vaziyat ogʻir: Rossiya bilan bogʻliq xakerlik guruhlari Polsha, Shvetsiya va Norvegiyaning energiya hamda suv taʻminoti tizimlariga hujum qildi. Polshadagi suv tozalash inshootlari va Norvegiyadagi toʻgʻonlarga qilingan hujumlar raqamli urushning real hayotga qanchalik xavf solishini koʻrsatdi. Bu kabi gibrid urush harakatlari fuqarolik infratuzilmasini ishdan chiqarishga qaratilgan.
Yaqin Sharqdagi mojarolar fonida Eron xakerlari ham AQSHning muhim infratuzilmalariga, ayniqsa, xususiy suv xoʻjaliklariga hujum qilishni boshlagan. Koʻplab xususiy kommunal xizmatlar bazaviy kiberhimoyaga ega boʻlmagani sababli, ular xalqaro xakerlik guruhlari uchun oson nishon boʻlib qolmoqda. 2026-yilning birinchi yarmi raqamli dunyo naqadar zaif ekanini yana bir bor isbotladi.
…