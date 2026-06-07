Eski Core i7-6700K protsessori 1,65 V kuchlanishda 5,1 GGs gacha tezlashtirildi

·95·Texno
Eski Core i7-6700K protsessori 1,65 V kuchlanishda 5,1 GGs gacha tezlashtirildi

TrashBench YouTube-kanali muallifi qiziqarli tajriba oʻtkazdi: u eski Intel Core i7-6700K protsessorini GeForce RTX 3080 videokartasining imkoniyatlarini cheklamaydigan darajaga qadar «uygʻotish» mumkinligini tekshirib koʻrdi. Asosiy vazifa 2015-yilgi Skylake arxitekturasidagi protsessordan ekstremal overclocking va nostandart sovutish tizimi yordamida maksimal quvvatni siqib chiqarishdan iborat edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Test doirasida CPU bosqichma-bosqich tezlashtirildi. Dastlab u 1,4 V kuchlanishda 4,7 GGs chastotada ishladi, soʻngra 1,56 V bilan 5,0 GGs va nihoyat 1,65 V kuchlanishda 5,1 GGs koʻrsatkichiga erishildi. 1,7 V kuchlanishda 5,2–5,3 GGs marrasini zabt etishga urinishlar muvaffaqiyatsiz tugadi. 5,0–5,1 GGs chastotalarda barqaror ishlash uchun muzli vanna bilan jihozlangan maxsus suyuqlik sovutish tizimidan foydalanildi.

Cyberpunk 2077 oʻyinida standart chastotalarda tizim protsessorga tayanib qoldi: GeForce RTX 3080 bor-yoʻgʻi 60% quvvat bilan ishladi, oʻrtacha unumdorlik esa 103 FPSni tashkil etdi. 4,7 GGs gacha tezlashtirilgandan soʻng, GPU yuklamasi deyarli 70% ga koʻtarildi, FPS oʻsishi esa taxminan 13% ga yetdi. 5,0 GGs chastotada videokarta ancha faolroq ishlay boshladi va unumdorlik 17% ga oshdi.

Qiziqarli jihati shundaki, 5,1 GGs chastotada keyingi oʻsish deyarli samara bermadi. 5,0 GGs rejimi bilan farq soniyasiga atigi bir kadrni tashkil etdi, bu esa cheklovlar endi CPU quvvatiga emas, balki tizimning boshqa jihatlariga koʻchganini koʻrsatdi. Boshqa oʻyinlarda ham holat oʻxshash boʻldi: Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3 va Far Cry 6 oʻyinlarida 5,0 GGs gacha tezlashtirish oʻrtacha 11% oʻsish berdi.

3DMark Time Spy benchmarkida natijalar yanada sezilarli boʻldi: unumdorlik mos ravishda 19% va 24% ga oshdi. Ushbu tajriba eski flagman protsessorlar hali ham zamonaviy videokartalar bilan ishlashga qodirligini, biroq buning uchun ekstremal choralar va yuqori energiya sarfi talab etilishini isbotladi.

IntelCore I7OverclockingGeForce RTX 3080Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorBugun, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiBugun, 18:21Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiNotion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiBugun, 17:51Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus