Eski Core i7-6700K protsessori 1,65 V kuchlanishda 5,1 GGs gacha tezlashtirildi
TrashBench YouTube-kanali muallifi qiziqarli tajriba oʻtkazdi: u eski Intel Core i7-6700K protsessorini GeForce RTX 3080 videokartasining imkoniyatlarini cheklamaydigan darajaga qadar «uygʻotish» mumkinligini tekshirib koʻrdi. Asosiy vazifa 2015-yilgi Skylake arxitekturasidagi protsessordan ekstremal overclocking va nostandart sovutish tizimi yordamida maksimal quvvatni siqib chiqarishdan iborat edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Test doirasida CPU bosqichma-bosqich tezlashtirildi. Dastlab u 1,4 V kuchlanishda 4,7 GGs chastotada ishladi, soʻngra 1,56 V bilan 5,0 GGs va nihoyat 1,65 V kuchlanishda 5,1 GGs koʻrsatkichiga erishildi. 1,7 V kuchlanishda 5,2–5,3 GGs marrasini zabt etishga urinishlar muvaffaqiyatsiz tugadi. 5,0–5,1 GGs chastotalarda barqaror ishlash uchun muzli vanna bilan jihozlangan maxsus suyuqlik sovutish tizimidan foydalanildi.
Cyberpunk 2077 oʻyinida standart chastotalarda tizim protsessorga tayanib qoldi: GeForce RTX 3080 bor-yoʻgʻi 60% quvvat bilan ishladi, oʻrtacha unumdorlik esa 103 FPSni tashkil etdi. 4,7 GGs gacha tezlashtirilgandan soʻng, GPU yuklamasi deyarli 70% ga koʻtarildi, FPS oʻsishi esa taxminan 13% ga yetdi. 5,0 GGs chastotada videokarta ancha faolroq ishlay boshladi va unumdorlik 17% ga oshdi.
Qiziqarli jihati shundaki, 5,1 GGs chastotada keyingi oʻsish deyarli samara bermadi. 5,0 GGs rejimi bilan farq soniyasiga atigi bir kadrni tashkil etdi, bu esa cheklovlar endi CPU quvvatiga emas, balki tizimning boshqa jihatlariga koʻchganini koʻrsatdi. Boshqa oʻyinlarda ham holat oʻxshash boʻldi: Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3 va Far Cry 6 oʻyinlarida 5,0 GGs gacha tezlashtirish oʻrtacha 11% oʻsish berdi.
3DMark Time Spy benchmarkida natijalar yanada sezilarli boʻldi: unumdorlik mos ravishda 19% va 24% ga oshdi. Ushbu tajriba eski flagman protsessorlar hali ham zamonaviy videokartalar bilan ishlashga qodirligini, biroq buning uchun ekstremal choralar va yuqori energiya sarfi talab etilishini isbotladi.
…