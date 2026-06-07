V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotira
V-Color kompaniyasi oʻzining Manta XOT1 DDR5 operativ xotira liniyasini yangiladi. Yangi modullar qayta ishlangan dizayn, OLED-displeylar va past kechikish vaqtiga moʻljallangan AMD EXPO ULL profillarini qoʻllab-quvvatlash funksiyasiga ega boʻldi. Asosiy vizual oʻzgarish radiator konstruksiyasida boʻlib, uning balandligi pasaytirilgan va OLED-ekran ona plataning quvvat kabellari toʻsib qoʻymaydigan qilib joylashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
OLED-ekran tizimning harorati, kuchlanishi, tayminglari va xotira hajmi kabi muhim koʻrsatkichlarni real vaqt rejimida koʻrsatib turadi. Flagman hisoblangan Manta XOT1 toʻplamlari AMD EXPO ULL profillari yordamida 6000 MT/s chastota va CL26 tayminglarida ishlashi maʻlum qilingan. Ishlab chiqaruvchining taʻkidlashicha, ekran funksiyalari ham AMD, ham Intel platformalarida birdek barqaror ishlaydi.
Geymerlar uchun moʻljallangan yechimlardan tashqari, V-Color yanada kuchliroq konfiguratsiyalarni ham namoyish etdi. Xususan, 8000 MT/s chastotali va har bir platasi 128 GB hajmli yangi 4R CUDIMM (CQDIMM) modullari taqdim etildi. Bu esa yuqori unumdorlikka muhtoj foydalanuvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.
Ishchi stansiyalar va serverlar uchun esa V-Color maksimal zichlikka eʻtibor qaratgan. Kompaniya har bir moduli 256 GB boʻlgan DDR5 RDIMM xotiralarini va umumiy hajmi 2 TB ga yetadigan toʻplamlarni taklif etmoqda. Barcha yangi mahsulotlar SK Hynix chiplari asosida qurilgan. Hozircha narxlar eʻlon qilinmagan boʻlsa-da, ularning ancha yuqori boʻlishi kutilmoqda.
…