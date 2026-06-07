V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotira

·30·Texno
V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotira

V-Color kompaniyasi oʻzining Manta XOT1 DDR5 operativ xotira liniyasini yangiladi. Yangi modullar qayta ishlangan dizayn, OLED-displeylar va past kechikish vaqtiga moʻljallangan AMD EXPO ULL profillarini qoʻllab-quvvatlash funksiyasiga ega boʻldi. Asosiy vizual oʻzgarish radiator konstruksiyasida boʻlib, uning balandligi pasaytirilgan va OLED-ekran ona plataning quvvat kabellari toʻsib qoʻymaydigan qilib joylashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

OLED-ekran tizimning harorati, kuchlanishi, tayminglari va xotira hajmi kabi muhim koʻrsatkichlarni real vaqt rejimida koʻrsatib turadi. Flagman hisoblangan Manta XOT1 toʻplamlari AMD EXPO ULL profillari yordamida 6000 MT/s chastota va CL26 tayminglarida ishlashi maʻlum qilingan. Ishlab chiqaruvchining taʻkidlashicha, ekran funksiyalari ham AMD, ham Intel platformalarida birdek barqaror ishlaydi.

Geymerlar uchun moʻljallangan yechimlardan tashqari, V-Color yanada kuchliroq konfiguratsiyalarni ham namoyish etdi. Xususan, 8000 MT/s chastotali va har bir platasi 128 GB hajmli yangi 4R CUDIMM (CQDIMM) modullari taqdim etildi. Bu esa yuqori unumdorlikka muhtoj foydalanuvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Ishchi stansiyalar va serverlar uchun esa V-Color maksimal zichlikka eʻtibor qaratgan. Kompaniya har bir moduli 256 GB boʻlgan DDR5 RDIMM xotiralarini va umumiy hajmi 2 TB ga yetadigan toʻplamlarni taklif etmoqda. Barcha yangi mahsulotlar SK Hynix chiplari asosida qurilgan. Hozircha narxlar eʻlon qilinmagan boʻlsa-da, ularning ancha yuqori boʻlishi kutilmoqda.

V-ColorDDR5Operativ xotiraSK HynixTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiC12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiBugun, 15:59ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiBugun, 15:27Operativ xotira narxi 2026-yil oxirigacha ikki baravar oshishi kutilmoqdaOperativ xotira narxi 2026-yil oxirigacha ikki baravar oshishi kutilmoqdaBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus