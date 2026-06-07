Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdi
Axiom Space va Prada kompaniyalari AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) oydagi skafandrining yangi elementi — LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment) ichki sovutish va ventilyatsiya kiyimini namoyish etdi. Ushbu qatlam NASAning Artemis IV missiyasi doirasida Oy yuzasida ishlaydigan astronavtlarning tanasi bilan bevosita aloqada boʻlib, termoregulyatsiya va ventilyatsiyani taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
LCVG asosi asosiy mushak guruhlari boʻylab oʻtkazilgan naychalar tarmogʻidan iborat. Astronavt ishlayotgan vaqtda ushbu naychalarda sovitilgan suv aylanib, jismoniy zoʻriqish paytida hosil boʻladigan issiqlikni olib ketadi. Ishlab chiquvchilarning maʼlumotlariga koʻra, yangi kiyim 8 soatgacha davom etadigan ochiq kosmosdagi ishlarga moʻljallangan. Ishonchlilikni oshirish uchun tizimga toʻliq zaxira sovutish konturi oʻrnatilgan.
Sovutishdan tashqari, LCVG ventilyatsiya funksiyasini ham bajaradi. Alohida naychalar tizimi astronavtning yuz qismiga toza kislorod yetkazib beradi va bir vaqtning oʻzida chiqarilgan karbonat angidrid gazini haydaydi. Shundan soʻng, gaz hayotni taʼminlash blokida CO2 dan tozalanadi va kislorod yana aylanish tizimiga qaytariladi.
Prada loyihaga nafaqat dizayn, balki konstruksiyani ishlab chiqish, 3D-modellashtirish va maxsus materiallarni tanlashda ham hissa qoʻshdi. Kompaniyaning yuqori texnologiyali matolar yaratishdagi tajribasi uzoq muddatli kosmik missiyalar davomida koʻp marotaba foydalanishga chidamli tolalarni tanlashga yordam berdi. AxEMU skafandri insonni Oyning oʻta tajovuzkor muhitidan himoya qiluvchi asosiy vositaga aylanadi.
…