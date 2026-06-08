Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildi
Janubiy Xitoy pedagogika universiteti olimlari politetragidrofuran (poly(THF)) asosidagi yangi turdagi qattiq polimer elektrolitni ishlab chiqdilar. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu material qattiq holatdagi litiy-metall akkumulyatorlarni tijoratlashtirishga toʻsqinlik qilayotgan bir qancha asosiy muammolarni hal qilishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qattiq holatdagi batareyalar anʼanaviy litiy-ionli akkumulyatorlarning istiqbolli oʻrinbosari hisoblanadi, chunki ularda tez yonuvchan suyuq elektrolit oʻrniga ionlarni tashuvchi qattiq muhitdan foydalaniladi. Biroq, mavjud polimer elektrolitlar past ion oʻtkazuvchanligi va yuqori kuchlanishda parchalanish kabi kamchiliklarga ega edi. Xitoylik mutaxassislar in-situ polimerizatsiya usulini, yaʼni elektrolitni bevosita batareya katagi ichida shakllantirishni taklif qilishdi.
Yangi tizimning asosi sifatida tetragidrofuran (THF) tanlandi, bu esa oksidlanishga chidamlilikni oshirdi. Qoʻshimcha ravishda olimlar uch oʻlchamli polimer tarmogʻini hosil qiluvchi agentdan foydalanishdi. Bunday tuzilma litiy ionlarining harakati uchun qoʻshimcha yoʻllar yaratadi va barqarorlik hamda oʻtkazuvchanlik oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi. Shuningdek, LiDFOB litiy tuzi batareya elektrodlarida himoya qatlamlarini hosil qilib, nojoʻya reaksiyalarning oldini oladi.
Sinovlar davomida yangi elektrolit yuqori kuchlanishli katodli litiy-metall batareyalarda barqaror ishlashini koʻrsatdi. Akkumulyatorlar sigʻimini deyarli yoʻqotmasdan yuzlab zaryadlash sikllariga bardosh berdi. Ishlanma -40°C dan +55°C gacha boʻlgan haroratlarda oʻz xususiyatlarini saqlab qoladi, bu esa uni elektromobillar, elektr aviatsiyasi (eVTOL) va energiya saqlash tizimlari uchun juda qulay qiladi.
Alohida qayd etilishicha, ushbu texnologiyani joriy etish uchun mavjud ishlab chiqarish liniyalarini jiddiy qayta jihozlash talab etilmaydi. In-situ polimerizatsiya usuli litiy-ionli akkumulyatorlarni ishlab chiqarishning joriy jarayonlariga mos keladi, bu esa yangi turdagi batareyalarga oʻtishni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin.
…