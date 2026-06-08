Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildi

·61·Texno
Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildi

Janubiy Xitoy pedagogika universiteti olimlari politetragidrofuran (poly(THF)) asosidagi yangi turdagi qattiq polimer elektrolitni ishlab chiqdilar. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, ushbu material qattiq holatdagi litiy-metall akkumulyatorlarni tijoratlashtirishga toʻsqinlik qilayotgan bir qancha asosiy muammolarni hal qilishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qattiq holatdagi batareyalar anʼanaviy litiy-ionli akkumulyatorlarning istiqbolli oʻrinbosari hisoblanadi, chunki ularda tez yonuvchan suyuq elektrolit oʻrniga ionlarni tashuvchi qattiq muhitdan foydalaniladi. Biroq, mavjud polimer elektrolitlar past ion oʻtkazuvchanligi va yuqori kuchlanishda parchalanish kabi kamchiliklarga ega edi. Xitoylik mutaxassislar in-situ polimerizatsiya usulini, yaʼni elektrolitni bevosita batareya katagi ichida shakllantirishni taklif qilishdi.

Yangi tizimning asosi sifatida tetragidrofuran (THF) tanlandi, bu esa oksidlanishga chidamlilikni oshirdi. Qoʻshimcha ravishda olimlar uch oʻlchamli polimer tarmogʻini hosil qiluvchi agentdan foydalanishdi. Bunday tuzilma litiy ionlarining harakati uchun qoʻshimcha yoʻllar yaratadi va barqarorlik hamda oʻtkazuvchanlik oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi. Shuningdek, LiDFOB litiy tuzi batareya elektrodlarida himoya qatlamlarini hosil qilib, nojoʻya reaksiyalarning oldini oladi.

Sinovlar davomida yangi elektrolit yuqori kuchlanishli katodli litiy-metall batareyalarda barqaror ishlashini koʻrsatdi. Akkumulyatorlar sigʻimini deyarli yoʻqotmasdan yuzlab zaryadlash sikllariga bardosh berdi. Ishlanma -40°C dan +55°C gacha boʻlgan haroratlarda oʻz xususiyatlarini saqlab qoladi, bu esa uni elektromobillar, elektr aviatsiyasi (eVTOL) va energiya saqlash tizimlari uchun juda qulay qiladi.

Alohida qayd etilishicha, ushbu texnologiyani joriy etish uchun mavjud ishlab chiqarish liniyalarini jiddiy qayta jihozlash talab etilmaydi. In-situ polimerizatsiya usuli litiy-ionli akkumulyatorlarni ishlab chiqarishning joriy jarayonlariga mos keladi, bu esa yangi turdagi batareyalarga oʻtishni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin.

TexnologiyaBatareyaElektromobilInnovatsiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiTRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiKecha, 18:5445 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorKecha, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiKecha, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus