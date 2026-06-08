Samsung Galaxy S26 FE taqdimotdan avval sinovdan oʻtkazildi

·100·Texno
Samsung Galaxy S26 FE taqdimotdan avval sinovdan oʻtkazildi

Internet tarmogʻida Samsung Galaxy S26 FE smartfonining yangi tasvirlari tarqaldi. Ushbu suratlar qurilmaning joriy yil boshida taqdim etilgan standart Galaxy S26 uslubida ishlanganini tasdiqlaydi. Galaxy S26 FE seriyaning umumiy dizayn konsepsiyasiga mos keluvchi, tanish koʻrinishdagi kameralar blokiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq smartfon Geekbench maʼlumotlar bazasida ham koʻrinish bergan edi. Qurilma kompaniyaning oʻz mahsuloti boʻlgan Exynos 2500 protsessori va 8 GB tezkor xotira bilan sinovdan oʻtkazilgan. Test natijalariga koʻra, gadjet bir yadroli rejimda 2426 ball, koʻp yadroli rejimda esa 8004 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan.

Yangi sertifikatlashtirish jarayonlari avvalgi sizib chiqqan maʼlumotlarni amalda tasdiqlamoqda. Dastlabki xabarlarga koʻra, Samsung xotira komponentlari narxi oshib borayotgan bir paytda qurilmaning tannarxini pasaytirish choralarini koʻrmoqda. Shu maqsadda kompaniya qimmatroq yechimlar oʻrniga CSOT kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan displeylardan foydalanishi mumkin.

Bunday tejamkorlik choralariga qaramay, insayderlar Galaxy S26 FE baribir oʻzidan oldingi modeldan qimmatroq boʻlishini istisno qilishmayapti. Smartfonning rasmiy anonsi yaqin oylarda amalga oshirilishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S26 FESmartfonExynos 2500Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdiXiaomi gumanoid roboti smartfonni bir qoʻlda boshqarib suratga tushirdiBugun, 07:55Blue Origin portlashdan soʻng start maydonchasini tiklashga kirishdiBlue Origin portlashdan soʻng start maydonchasini tiklashga kirishdiBugun, 07:53NVIDIA GeForce RTX 50 Super videokartalari 2027-yil boshida chiqadiNVIDIA GeForce RTX 50 Super videokartalari 2027-yil boshida chiqadiBugun, 06:22Samsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldiSamsung Galaxy S26 FE ilk bor jonli suratlarda namoyon boʻldiBugun, 03:25Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus