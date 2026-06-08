Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon

·128·Texno
Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon

2026-yilning ikkinchi yarmida taqdim etilishi kutilayotgan Huawei Mate 90 smartfonlar seriyasi oʻzining taniqli dizaynini, yaʼni yirik doirasimon kamera blokini saqlab qoladi. Bu haqda taniqli xitoylik insayder Fix Focus Digital maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kamera modulining oʻlchamlari amaldagi Mate 80 liniyasidagidek qoladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agar ushbu maʼlumotlar tasdiqlansa, Huawei kompaniyasi Mate 80 seriyasida taqdim etilgan konsepsiyadan foydalanishda davom etadi. Oʻshanda kompaniya odatiy bitta doiradan voz kechib, kamera moduli qoʻshimcha dekorativ halqa bilan toʻldirilgan ikki halqali konstruksiyaga oʻtgan edi. Ular birgalikda "8" raqami yoki cheksizlik belgisini eslatuvchi shaklni hosil qiladi.

Mate liniyasi Huawei Mate 30 davridan buyon anʼanaviy ravishda doirasimon kamera bloklari bilan bogʻlanib keladi. Oʻshandan beri Huawei dizaynni bir necha bor oʻzgartirgan boʻlsa-da, umumiy uslubni saqlab qolgan. Shuningdek, kompaniya boʻlajak Mate 90 seriyasi uchun zum-tasvirga olishni professional kameralar darajasiga olib chiqadigan yangi aksessuarlar tayyorlamoqda.

Ushbu smartfon "mantiqiy taxlash" (Logic Folding) deb nomlangan yangi texnologiya asosida yaratilayotgan eng soʻnggi Kirin chipiga ega boʻlishi kutilmoqda. Mazkur texnologiya Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtishga qaratilgan. Bu esa qurilmaning unumdorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Avvalroq Fix Focus Digital insayderi HarmonyOS operatsion tizimining kompyuter versiyasi haqida maʼlumotlar bergan, yangi iPhone SE4 suratlarini va Huawei Pocket 2 renderlarini tarqatgan, shuningdek, Apple buklama iPhone ustidagi ishlarni toʻxtatganini xabar qilgan edi.

HuaweiMate 90KirinSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiBugun, 11:27Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaUber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaBugun, 11:26Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 10:27Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiDeyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiBugun, 10:20Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaRedmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus