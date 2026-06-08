Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yengib oʻtuvchi ilk smartfon
2026-yilning ikkinchi yarmida taqdim etilishi kutilayotgan Huawei Mate 90 smartfonlar seriyasi oʻzining taniqli dizaynini, yaʼni yirik doirasimon kamera blokini saqlab qoladi. Bu haqda taniqli xitoylik insayder Fix Focus Digital maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kamera modulining oʻlchamlari amaldagi Mate 80 liniyasidagidek qoladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Agar ushbu maʼlumotlar tasdiqlansa, Huawei kompaniyasi Mate 80 seriyasida taqdim etilgan konsepsiyadan foydalanishda davom etadi. Oʻshanda kompaniya odatiy bitta doiradan voz kechib, kamera moduli qoʻshimcha dekorativ halqa bilan toʻldirilgan ikki halqali konstruksiyaga oʻtgan edi. Ular birgalikda "8" raqami yoki cheksizlik belgisini eslatuvchi shaklni hosil qiladi.
Mate liniyasi Huawei Mate 30 davridan buyon anʼanaviy ravishda doirasimon kamera bloklari bilan bogʻlanib keladi. Oʻshandan beri Huawei dizaynni bir necha bor oʻzgartirgan boʻlsa-da, umumiy uslubni saqlab qolgan. Shuningdek, kompaniya boʻlajak Mate 90 seriyasi uchun zum-tasvirga olishni professional kameralar darajasiga olib chiqadigan yangi aksessuarlar tayyorlamoqda.
Ushbu smartfon "mantiqiy taxlash" (Logic Folding) deb nomlangan yangi texnologiya asosida yaratilayotgan eng soʻnggi Kirin chipiga ega boʻlishi kutilmoqda. Mazkur texnologiya Mur qonunining fizik cheklovlarini yengib oʻtishga qaratilgan. Bu esa qurilmaning unumdorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
Avvalroq Fix Focus Digital insayderi HarmonyOS operatsion tizimining kompyuter versiyasi haqida maʼlumotlar bergan, yangi iPhone SE4 suratlarini va Huawei Pocket 2 renderlarini tarqatgan, shuningdek, Apple buklama iPhone ustidagi ishlarni toʻxtatganini xabar qilgan edi.
…