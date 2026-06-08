19 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildi

·54·Texno
19 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildi

Argentinalik dasturchi Dante Leonchini afsonaviy Half-Life oʻyinini Nokia N95 smartfoniga muvaffaqiyatli port qildi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻyin soniyasiga 30 kadr (FPS) tezlikda barqaror ishlamoqda. Toʻliq boshqaruvni taʼminlash uchun qurilmaga Bluetooth-sichqoncha va klaviatura ham ulandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Telefonning texnik xususiyatlari ushbu oʻyinni koʻtarishga qodir: 2007-yilda chiqarilgan Nokia N95 modeli 332 MHz chastotali ikki yadroli Texas Instruments OMAP 2420 protsessori, PowerVR MBX grafik tezlatkichi va versiyasiga qarab 64 yoki 128 MB operativ xotira bilan jihozlangan. Biroq asosiy qiyinchilik unumdorlikda emas, balki qurilma arxitekturasida edi.

Half-Life dastlab Windows operatsion tizimidagi shaxsiy kompyuterlar uchun yaratilgan boʻlsa, smartfon Symbian OS tizimida ishlaydi va ARM protsessoridan foydalanadi. Leonchinining taʼkidlashicha, loyiha hali yakuniga yetmagan. Ayrim sahnalarda kadrlar chastotasi pasayishi kuzatilmoqda, biroq dasturchi muammo sababini aniqlagan.

Avvalroq ushbu dasturchi Quake III Arena oʻyinini port qilishda ham shunday muammoga duch kelgan edi, oʻshanda asosiy cheklov protsessor bilan bogʻliq boʻlgan. Half-Life — Valve kompaniyasi tomonidan yaratilgan ilmiy-fantastik janrdagi birinchi shaxs otishmasi (FPS) boʻlib, u oʻyin sanoatida inqilob qilgan seriyalardan biri hisoblanadi.

NokiaHalf-LifeSymbianRetroTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 10:27Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiDeyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiBugun, 10:20Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaRedmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaBugun, 09:57OWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiOWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiBugun, 09:28Huawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiHuawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus