Ryzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdi

·67·Texno
Ryzen 9 7950X3D protsessori «shishib» ketdi: AMD kafolat berishdan bosh tortdi

Ijtimoiy tarmoqlarda AMD Ryzen 9 7950X3D protsessori bilan bogʻliq gʻayritabiiy holat muhokama qilinmoqda. Qurilma egasining soʻzlariga koʻra, protsessor foydalanish jarayonida tom maʼnoda «shishib» ketgan. Nosozlikdan soʻng AMD kompaniyasi tashqi jismoniy shikastlanishlarni roʻkach qilib, kafolatli xizmat koʻrsatishni rad etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit forumining VINCENT199411 nikli foydalanuvchisi tizim 2023-yil may oyida Gigabyte X670E AORUS Master ona platasi bazasida yigʻilganini maʼlum qildi. Kompyuter Kingston Fury Beast DDR5-6000 xotira modullari va be quiet! Dark Power 13 quvvat bloki bilan jihozlangan edi. Foydalanuvchining taʼkidlashicha, protsessor standart EXPO profili bilan ishlagan, hech qanday qoʻlda overclock yoki kuchlanishni oʻzgartirish amalga oshirilmagan.

Hodisa 2024-yil aprel oyida sodir boʻlgan: kompyuter boʻsh turganda qattiq qarsillagan ovoz chiqargan va tizim butunlay oʻchib qolgan. Gigabyte mutaxassislari diagnostika davomida BIOS maʼlumotlari shikastlanganini aniqlab, platani qayta dasturlashgan. Tekshiruvlar natijasida ona platasi va quvvat bloki butunlay soz ekani, plata boshqa Ryzen 9 7950X3D bilan 64 soatlik stress-testdan muvaffaqiyatli oʻtgani maʼlum boʻldi.

Eng qiziq holat protsessorning tashqi koʻrinishida namoyon boʻldi. Eʼlon qilingan suratlarda chipning orqa qismida deformatsiya va shish paydo boʻlganini koʻrish mumkin. AMD aynan shu jismoniy nuqsonni sabab qilib, kafolat xizmatini koʻrsatishdan bosh tortdi. Biroq foydalanuvchining aytishicha, kompaniya protsessorni toʻliq ekspertizadan oʻtkazmagan va qarorni faqat yuborilgan fotosuratlarga tayanib qabul qilgan.

Ushbu holat texnologiya olamida katta rezonans keltirib chiqardi, chunki avvalroq X3D seriyasidagi protsessorlarning yuqori kuchlanish tufayli yonib ketishi bilan bogʻliq koʻplab shikoyatlar tushgan edi. Oʻshanda AMD va ona plata ishlab chiqaruvchilari SoC kuchlanishini 1,3 V bilan cheklaydigan BIOS yangilanishlarini chiqargan edilar. Hozircha ushbu yangi holat va eski muammolar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqlik isbotlanmagan.

AMDRyzenProtsessorGigabyteTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdiEventbrite va Vimeo egasi Bending Spoons IPO uchun ariza topshirdiBugun, 13:57Massachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindiMassachusetsda joylashuv maʼlumotlarini sotishni taqiqlovchi qonun qabul qilindiBugun, 13:27Koʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildiKoʻp martalik rekord: SpaceX raketasi koinotga 35-marta uchirildiBugun, 12:53ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiBugun, 11:27Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaUber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqdaBugun, 11:26Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus