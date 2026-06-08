Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablar

·30·Texno
Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablar

Har yili minglab Startup Battlefield arizalarini koʻrib chiqish jarayonida bir xil holat kuzatiladi: sahnaga chiqishga eng munosib asoschilar koʻpincha ariza topshirishga ikkilangan boʻlishadi. Ular oʻz loyihalarini hali juda yangi yoki yetarlicha rivojlanmagan deb hisoblashadi. Biroq, ushbu dastur aynan eng istiqbolli va bozorga yangilik olib kira oladigan startaplar uchun moʻljallangan. Arizalarni qabul qilish muddati 8-iyunga qadar uzaytirildi, shuning uchun hali imkoniyatingiz bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Startup Battlefield — bu shunchaki mukammal shakllangan kompaniyalar oʻrtasidagi poyga emas. Bu TechCrunch Disrupt doirasidagi nufuzli tanlov boʻlib, u joriy yilning 13-15-oktyabr kunlari San Francisco shahrida boʻlib oʻtadi. Cloudflare va Discord kabi gigantlar ham oʻz vaqtida aynan shu sahnalardan boshlashgan. Biz oʻz sohasida inqilobiy oʻzgarish yasashni maqsad qilgan, mavjud tizimlarni eskirgan qilib qoʻyadigan gʻoyalarni qidirmoqdamiz.

Hakamlar hayʼati arizalarni baholashda bir nechta asosiy jihatlarga eʼtibor qaratadi. Birinchidan, mahsulotning innovatsionligi: u shunchaki mavjud narsaning yaxshilangan versiyasi emas, balki butunlay yangi yondashuv boʻlishi kerak. Ikkinchidan, asoschilar jamoasining salohiyati va ularning nima uchun aynan shu muammoni hal qilayotgani muhim ahamiyatga ega. Biz bozor hajmidan koʻra, asoschilarning oʻz gʻoyasiga boʻlgan ishonchini yuqori baholaymiz.

Startup Battlefield 200 global kohortasi butun dunyo boʻylab texnologik vertikallarni qamrab oladi. Agar siz kam eʼtibor qaratiladigan mintaqa yoki sohada muhim loyiha ustida ishlayotgan boʻlsangiz, bu siz uchun katta imkoniyatdir. Hatto mahalliy matbuotda chiqishlaringiz boʻlsa ham, agar asosiy texnologiyangiz hali keng ommaga taqdim etilmagan boʻlsa, TechCrunch Disrupt maydoni uni dunyoga koʻrsatish uchun eng qulay joydir.

Startup BattlefieldTechCrunch DisruptStartapInnovatsiyaSan Francisco
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining bahsli Liquid Glass dizayniga oʻzgartirishlar kiritmoqdaApple oʻzining bahsli Liquid Glass dizayniga oʻzgartirishlar kiritmoqdaBugun, 17:28WWDC 2026: Siri, iOS 27 va Apple Intelligence sohasidagi barcha yangiliklarWWDC 2026: Siri, iOS 27 va Apple Intelligence sohasidagi barcha yangiliklarBugun, 17:25S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiS&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiBugun, 16:59WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaWWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaBugun, 16:58Microsoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdiMicrosoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdiBugun, 16:51NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus