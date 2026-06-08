Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablar
Har yili minglab Startup Battlefield arizalarini koʻrib chiqish jarayonida bir xil holat kuzatiladi: sahnaga chiqishga eng munosib asoschilar koʻpincha ariza topshirishga ikkilangan boʻlishadi. Ular oʻz loyihalarini hali juda yangi yoki yetarlicha rivojlanmagan deb hisoblashadi. Biroq, ushbu dastur aynan eng istiqbolli va bozorga yangilik olib kira oladigan startaplar uchun moʻljallangan. Arizalarni qabul qilish muddati 8-iyunga qadar uzaytirildi, shuning uchun hali imkoniyatingiz bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Startup Battlefield — bu shunchaki mukammal shakllangan kompaniyalar oʻrtasidagi poyga emas. Bu TechCrunch Disrupt doirasidagi nufuzli tanlov boʻlib, u joriy yilning 13-15-oktyabr kunlari San Francisco shahrida boʻlib oʻtadi. Cloudflare va Discord kabi gigantlar ham oʻz vaqtida aynan shu sahnalardan boshlashgan. Biz oʻz sohasida inqilobiy oʻzgarish yasashni maqsad qilgan, mavjud tizimlarni eskirgan qilib qoʻyadigan gʻoyalarni qidirmoqdamiz.
Hakamlar hayʼati arizalarni baholashda bir nechta asosiy jihatlarga eʼtibor qaratadi. Birinchidan, mahsulotning innovatsionligi: u shunchaki mavjud narsaning yaxshilangan versiyasi emas, balki butunlay yangi yondashuv boʻlishi kerak. Ikkinchidan, asoschilar jamoasining salohiyati va ularning nima uchun aynan shu muammoni hal qilayotgani muhim ahamiyatga ega. Biz bozor hajmidan koʻra, asoschilarning oʻz gʻoyasiga boʻlgan ishonchini yuqori baholaymiz.
Startup Battlefield 200 global kohortasi butun dunyo boʻylab texnologik vertikallarni qamrab oladi. Agar siz kam eʼtibor qaratiladigan mintaqa yoki sohada muhim loyiha ustida ishlayotgan boʻlsangiz, bu siz uchun katta imkoniyatdir. Hatto mahalliy matbuotda chiqishlaringiz boʻlsa ham, agar asosiy texnologiyangiz hali keng ommaga taqdim etilmagan boʻlsa, TechCrunch Disrupt maydoni uni dunyoga koʻrsatish uchun eng qulay joydir.
…