NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradi

·30·Texno
NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradi

Google dushanba kuni oʻzining NotebookLM tadqiqot vositasi uchun yirik yangilanishni eʼlon qildi. Ushbu yangilanish doirasida servis Gemini 3.5 modeliga oʻtkazildi va foydalanuvchilarga tadqiqot olib borish hamda turli formatdagi kontentlarni yaratishda koʻmaklashuvchi yangi funksiyalar qoʻshildi. Bu qidiruv tizimlariga dasturlash koʻnikmalarini qoʻshish orqali savol-javob jarayonini yanada qiziqarli qilishga qaratilgan Google strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya yordamida foydalanuvchilar loyiha boʻyicha chatni boshlashlari mumkin va ilova Google Search hamda oʻzining tadqiqot koʻnikmalaridan foydalangan holda turli manbalarni taklif qilib, bilimlar bazasini shakllantirishga yordam beradi. Ilgari NotebookLM foydalanuvchidan tahlil qilish uchun shaxsiy manbalarni yuklashni talab qilar edi. Endilikda tizim boshqa tillardagi birlamchi manbalarni topish yoki tegishli mualliflarning yangi materiallarini qidirishda koʻmaklashadi.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, endi foydalanuvchilar NotebookLM uchun turli formatlarda natija olish boʻyicha batafsil koʻrsatmalar berishlari va tayyor boʻlgan natijani tahrirlashlari mumkin. Dastur endilikda maʼlumotlar vizualizatsiyasi (.png, .svg), hujjatlar (PDF, .docx, Markdown), strukturalangan maʼlumotlar (.csv, .json) hamda Microsoft Excel va PowerPoint formatlarida eksport qilishni qoʻllab-quvvatlaydi.

Shuningdek, NotebookLM endi chat davomida javoblarni qanday shakllantirganini va qaysi bosqichlardan oʻtganini batafsil koʻrsatadi, bu esa foydalanuvchilarga maʼlumotlarning aniqligini tekshirish imkonini beradi. Ushbu yangilanishlar bugundan boshlab Google AI Ultra foydalanuvchilari va Workspace biznes mijozlari uchun ochiq boʻldi, kelgusida esa barcha foydalanuvchilar uchun kengaytirilishi rejalashtirilgan.

GoogleNotebookLMGeminiSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining bahsli Liquid Glass dizayniga oʻzgartirishlar kiritmoqdaApple oʻzining bahsli Liquid Glass dizayniga oʻzgartirishlar kiritmoqdaBugun, 17:28WWDC 2026: Siri, iOS 27 va Apple Intelligence sohasidagi barcha yangiliklarWWDC 2026: Siri, iOS 27 va Apple Intelligence sohasidagi barcha yangiliklarBugun, 17:25S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiS&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiBugun, 16:59WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaWWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaBugun, 16:58Microsoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdiMicrosoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdiBugun, 16:51Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus