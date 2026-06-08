WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqda

·0·Texno
WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqda

Apple kompaniyasining yillik Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) anjumani yaqinlashar ekan, texnologiya olami katta oʻzgarishlar arafasida turibdi. Tadbirning eng asosiy yangiligi Siri ovozli yordamchisining tubdan qayta ishlanishi boʻlishi kutilmoqda. Yangilangan Siri kontekstni yaxshiroq tushunadigan, koʻp bosqichli vazifalarni bajara oladigan va ilovalararo tabiiy muloqotga kirishadigan aqlli yordamchiga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Apple ushbu imkoniyatlarni kengaytirish uchun Google kompaniyasining Gemini texnologiyasidan foydalanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashri tarqatgan sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Apple ChatGPT, Claude va Gemini kabi chatbotlar bilan raqobatlasha oladigan alohida Siri ilovasini taqdim etishi mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar uchun xabarlarni 30 kun yoki bir yildan soʻng avtomatik oʻchirish funksiyasi joriy etilishi kutilmoqda. The Information nashrining yozishicha, App Store doʻkoniga sunʼiy intellekt agentlari integratsiya qilinadi. Bu agentlar foydalanuvchilarga joy band qilish, hujjatlarni tahrirlash va aqlli uy qurilmalarini boshqarish kabi kundalik yumushlarda koʻmaklashadi.

Kamera ilovasida yangi “Visual Intelligence” boʻlimi paydo boʻlishi kutilmoqda. Ushbu funksiya Google Image Search yordamida obʼyektlarni aniqlaydi va Siri uchun maxsus rejim sifatida Foto yoki Panorama kabi boʻlimlar qatoridan joy oladi. Photos ilovasi ham Apple Intelligence yordamida boyitiladi: aqlli sahna tavsiyalari, kadrdagi ortiqcha narsalarni avtomatik oʻchirish va tabiiy tilda buyruq berish orqali suratlarni tahrirlash imkoniyatlari foydalanuvchilarga taqdim etiladi.

Apple shuningdek, Image Playground ilovasini ham yangilamoqda. Unda tasvirlarni yuqori sifatda generatsiya qilish, yangi badiiy uslublar va tahrirlash uchun kengaytirilgan boshqaruv elementlari paydo boʻladi. Foydalanuvchilar oʻz yozishmalariga mos Genmoji yaratishlari yoki turli mavzulardagi AI-oboylarni generatsiya qilishlari mumkin boʻladi. Wallet ilovasida esa cheklarni suratga olish orqali xarajatlarni doʻstlar oʻrtasida oson boʻlish imkonini beruvchi yangi funksiya joriy etilishi kutilmoqda.

AppleSiriApple IntelligenceiOS 27WWDC 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiS&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiBugun, 16:59NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiWhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiBugun, 15:55NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipNVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipBugun, 15:54Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiAmazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus