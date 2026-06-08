WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqda
Apple kompaniyasining yillik Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) anjumani yaqinlashar ekan, texnologiya olami katta oʻzgarishlar arafasida turibdi. Tadbirning eng asosiy yangiligi Siri ovozli yordamchisining tubdan qayta ishlanishi boʻlishi kutilmoqda. Yangilangan Siri kontekstni yaxshiroq tushunadigan, koʻp bosqichli vazifalarni bajara oladigan va ilovalararo tabiiy muloqotga kirishadigan aqlli yordamchiga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Apple ushbu imkoniyatlarni kengaytirish uchun Google kompaniyasining Gemini texnologiyasidan foydalanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashri tarqatgan sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Apple ChatGPT, Claude va Gemini kabi chatbotlar bilan raqobatlasha oladigan alohida Siri ilovasini taqdim etishi mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar uchun xabarlarni 30 kun yoki bir yildan soʻng avtomatik oʻchirish funksiyasi joriy etilishi kutilmoqda. The Information nashrining yozishicha, App Store doʻkoniga sunʼiy intellekt agentlari integratsiya qilinadi. Bu agentlar foydalanuvchilarga joy band qilish, hujjatlarni tahrirlash va aqlli uy qurilmalarini boshqarish kabi kundalik yumushlarda koʻmaklashadi.
Kamera ilovasida yangi “Visual Intelligence” boʻlimi paydo boʻlishi kutilmoqda. Ushbu funksiya Google Image Search yordamida obʼyektlarni aniqlaydi va Siri uchun maxsus rejim sifatida Foto yoki Panorama kabi boʻlimlar qatoridan joy oladi. Photos ilovasi ham Apple Intelligence yordamida boyitiladi: aqlli sahna tavsiyalari, kadrdagi ortiqcha narsalarni avtomatik oʻchirish va tabiiy tilda buyruq berish orqali suratlarni tahrirlash imkoniyatlari foydalanuvchilarga taqdim etiladi.
Apple shuningdek, Image Playground ilovasini ham yangilamoqda. Unda tasvirlarni yuqori sifatda generatsiya qilish, yangi badiiy uslublar va tahrirlash uchun kengaytirilgan boshqaruv elementlari paydo boʻladi. Foydalanuvchilar oʻz yozishmalariga mos Genmoji yaratishlari yoki turli mavzulardagi AI-oboylarni generatsiya qilishlari mumkin boʻladi. Wallet ilovasida esa cheklarni suratga olish orqali xarajatlarni doʻstlar oʻrtasida oson boʻlish imkonini beruvchi yangi funksiya joriy etilishi kutilmoqda.
…