NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildi
Northrop Grumman kompaniyasi NASAning boʻlajak Artemis III oy missiyasi uchun moʻljallangan qattiq yoqilgʻili raketa dvigatellarini yetkazib berishni yakunladi. Oxirgi sakkizta motor segmenti kompaniyaning Yuta shtatidagi Promontori zavodidan Florida shtatidagi Kennedi nomidagi kosmodromga poyezd orqali yuborildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shu yozda NASA muhandislari yetkazib berilgan segmentlarni mobil uchirish platformasiga oʻrnatishni boshlaydilar. Ulardan Space Launch System (SLS) oʻta ogʻir raketasi uchun ikkita besh seksiyali qattiq yoqilgʻili tezlatkich yigʻiladi. Parvoz vaqtida ushbu tezlatkichlar raketaning asosiy tortish kuchini — taxminan 3,27 million kilogramm-kuchni (kgf) taʼminlaydi, bu esa butun tizimning havoga koʻtarilishida hal qiluvchi rol oʻynaydi.
SLS dasturi yuqori xarajatlar va kechikishlar uchun tanqid qilinayotganiga qaramay, Northrop Grumman dvigatellarning ishonchliligini alohida taʼkidlamoqda. Ularning konstruksiyasi Space Shuttle dasturiga borib taqaladi, u yerda texnologiyalar oʻn yillar davomida real parvozlarda sinovdan oʻtgan. Oy dasturi uchun tezlatkichlar takomillashtirilib, muhandislar ularning samaradorligi va mustahkamligini oshirishgan. Xuddi shu modernizatsiya qilingan dvigatellar Artemis I va Artemis II missiyalarida muvaffaqiyatli qoʻllanilgan.
Artemis III missiyasi insoniyatning Oyga qaytishidagi navbatdagi qadam boʻlishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, astronavtlar Orion kemasida orbitaga yoʻl oladilar, u yerda qoʻnish moduli bilan tutashib, sirtga tushishga tayyorgarlik koʻradilar. Missiyaning muvaffaqiyati nafaqat ilmiy nuqtayi nazardan, balki AQSH va Xitoy oʻrtasidagi yangi "oy poygasi" kontekstida ham strategik ahamiyatga ega.
…