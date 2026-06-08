NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildi

·41·Texno
NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildi

Northrop Grumman kompaniyasi NASAning boʻlajak Artemis III oy missiyasi uchun moʻljallangan qattiq yoqilgʻili raketa dvigatellarini yetkazib berishni yakunladi. Oxirgi sakkizta motor segmenti kompaniyaning Yuta shtatidagi Promontori zavodidan Florida shtatidagi Kennedi nomidagi kosmodromga poyezd orqali yuborildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shu yozda NASA muhandislari yetkazib berilgan segmentlarni mobil uchirish platformasiga oʻrnatishni boshlaydilar. Ulardan Space Launch System (SLS) oʻta ogʻir raketasi uchun ikkita besh seksiyali qattiq yoqilgʻili tezlatkich yigʻiladi. Parvoz vaqtida ushbu tezlatkichlar raketaning asosiy tortish kuchini — taxminan 3,27 million kilogramm-kuchni (kgf) taʼminlaydi, bu esa butun tizimning havoga koʻtarilishida hal qiluvchi rol oʻynaydi.

SLS dasturi yuqori xarajatlar va kechikishlar uchun tanqid qilinayotganiga qaramay, Northrop Grumman dvigatellarning ishonchliligini alohida taʼkidlamoqda. Ularning konstruksiyasi Space Shuttle dasturiga borib taqaladi, u yerda texnologiyalar oʻn yillar davomida real parvozlarda sinovdan oʻtgan. Oy dasturi uchun tezlatkichlar takomillashtirilib, muhandislar ularning samaradorligi va mustahkamligini oshirishgan. Xuddi shu modernizatsiya qilingan dvigatellar Artemis I va Artemis II missiyalarida muvaffaqiyatli qoʻllanilgan.

Artemis III missiyasi insoniyatning Oyga qaytishidagi navbatdagi qadam boʻlishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, astronavtlar Orion kemasida orbitaga yoʻl oladilar, u yerda qoʻnish moduli bilan tutashib, sirtga tushishga tayyorgarlik koʻradilar. Missiyaning muvaffaqiyati nafaqat ilmiy nuqtayi nazardan, balki AQSH va Xitoy oʻrtasidagi yangi "oy poygasi" kontekstida ham strategik ahamiyatga ega.

NASAArtemis IIISLSKosmosNorthrop Grumman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus