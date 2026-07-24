Samsung Galaxy Z Fold8: Buklanuvchi ekran texnologiyasida inqilobiy oʻzgarishlar kutilmoqda

·68·Texno
Samsung Galaxy Z Fold8: Buklanuvchi ekran texnologiyasida inqilobiy oʻzgarishlar kutilmoqda

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklanuvchi smartfoni — Galaxy Z Fold8 modelida ekran sifatini tubdan yaxshilashni maqsad qilgan. Soha ekspertlari va nufuzli insayderlarning taʼkidlashicha, yangi qurilma buklanuvchi displeylarga xos boʻlgan eng katta kamchiliklardan birini bartaraf etib, foydalanuvchilarga mutlaqo yangi tajriba taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli texno-bloger Ice Universe maʼlumotlariga koʻra, Galaxy Z Fold8 displeyi oʻzidan oldingi modellardan nafaqat buklanish chizigʻining deyarli koʻrinmasligi, balki umumiy qattiqligi bilan ham ajralib turadi. Qurilmani ochilgan holatda ishlatganda, u egiluvchan panel emas, balki anʼanaviy planshetlarning qattiq va tekis ekranini eslatadi. Bu esa buklanuvchi smartfonlar bozorida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.

Titan qatlam va mustahkamlangan UTG oynasi

Ushbu natijaga erishish uchun Samsung muhandislari ikki muhim texnologik yechimni joriy etishgan. Birinchidan, displey ostiga maxsus titan tayanch plastinasi oʻrnatilgan. Titan oʻzining yengilligi va oʻta mustahkamligi bilan maʼlum boʻlib, u ekranning ichki tuzilmasini sezilarli darajada barqarorlashtiradi. Bu yechim displeyni turli burchaklardan qaraganda ham tekis koʻrinishini taʼminlaydi.

Ikkinchi muhim yangilik — bu UTG (Ultra Thin Glass) yoki oʻta yupqa shisha qatlamining qalinligi ikki baravarga oshirilganidir. Shishaning qalinlashishi displeyning mexanik chidamliligini oshirish bilan birga, barmoq bilan bosgandagi elastiklik hissini kamaytiradi. Natijada ekran yuzasi anʼanaviy smartfonlardagi kabi qattiq va silliq boʻladi.

Hozirgi kunda bozordagi koʻplab buklanuvchi qurilmalarda, hatto buklanish chizigʻidan uzoqroq qismlarda ham maʼlum bir yorugʻlik ostida kichik toʻlqinlar yoki notekisliklar koʻzga tashlanadi. Galaxy Z Fold8 modelida esa ushbu muammo toʻliq hal etilgan. Insayderning taʼkidlashicha, yangi model Oppo Find N6 va Vivo X Fold6 kabi raqobatchilari bilan solishtirilganda ham sezilarli darajada ustunlikka ega.

Bozordagi eng sifatli displey

Texnik jihatdan Galaxy Z Fold8 bozordagi eng sifatli egiluvchan ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Rang uzatish aniqligi va yorqinlik koʻrsatkichlari boʻyicha ham qurilma yetakchi oʻringa chiqishi aytilmoqda. Bu esa nafaqat kontent tomosha qilish, balki professional vazifalarni bajarishda ham katta qulaylik yaratadi.

Samsung kompaniyasining ushbu qadami buklanuvchi smartfonlar segmentidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz. Agar Galaxy Z Fold8 haqiqatan ham planshet darajasidagi tekis va mustahkam ekranni taqdim eta olsa, bu koʻplab konservativ foydalanuvchilarning buklanuvchi qurilmalarga boʻlgan ishonchini oshirishi mumkin. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi haqida aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.

SamsungGalaxy Z Fold8TexnologiyaSmartfonDispley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob