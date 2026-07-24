Samsung Galaxy Z Fold8: Buklanuvchi ekran texnologiyasida inqilobiy oʻzgarishlar kutilmoqda
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi buklanuvchi smartfoni — Galaxy Z Fold8 modelida ekran sifatini tubdan yaxshilashni maqsad qilgan. Soha ekspertlari va nufuzli insayderlarning taʼkidlashicha, yangi qurilma buklanuvchi displeylarga xos boʻlgan eng katta kamchiliklardan birini bartaraf etib, foydalanuvchilarga mutlaqo yangi tajriba taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli texno-bloger Ice Universe maʼlumotlariga koʻra, Galaxy Z Fold8 displeyi oʻzidan oldingi modellardan nafaqat buklanish chizigʻining deyarli koʻrinmasligi, balki umumiy qattiqligi bilan ham ajralib turadi. Qurilmani ochilgan holatda ishlatganda, u egiluvchan panel emas, balki anʼanaviy planshetlarning qattiq va tekis ekranini eslatadi. Bu esa buklanuvchi smartfonlar bozorida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.
Titan qatlam va mustahkamlangan UTG oynasiUshbu natijaga erishish uchun Samsung muhandislari ikki muhim texnologik yechimni joriy etishgan. Birinchidan, displey ostiga maxsus titan tayanch plastinasi oʻrnatilgan. Titan oʻzining yengilligi va oʻta mustahkamligi bilan maʼlum boʻlib, u ekranning ichki tuzilmasini sezilarli darajada barqarorlashtiradi. Bu yechim displeyni turli burchaklardan qaraganda ham tekis koʻrinishini taʼminlaydi.
Ikkinchi muhim yangilik — bu UTG (Ultra Thin Glass) yoki oʻta yupqa shisha qatlamining qalinligi ikki baravarga oshirilganidir. Shishaning qalinlashishi displeyning mexanik chidamliligini oshirish bilan birga, barmoq bilan bosgandagi elastiklik hissini kamaytiradi. Natijada ekran yuzasi anʼanaviy smartfonlardagi kabi qattiq va silliq boʻladi.
Hozirgi kunda bozordagi koʻplab buklanuvchi qurilmalarda, hatto buklanish chizigʻidan uzoqroq qismlarda ham maʼlum bir yorugʻlik ostida kichik toʻlqinlar yoki notekisliklar koʻzga tashlanadi. Galaxy Z Fold8 modelida esa ushbu muammo toʻliq hal etilgan. Insayderning taʼkidlashicha, yangi model Oppo Find N6 va Vivo X Fold6 kabi raqobatchilari bilan solishtirilganda ham sezilarli darajada ustunlikka ega.
Bozordagi eng sifatli displeyTexnik jihatdan Galaxy Z Fold8 bozordagi eng sifatli egiluvchan ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Rang uzatish aniqligi va yorqinlik koʻrsatkichlari boʻyicha ham qurilma yetakchi oʻringa chiqishi aytilmoqda. Bu esa nafaqat kontent tomosha qilish, balki professional vazifalarni bajarishda ham katta qulaylik yaratadi.
Samsung kompaniyasining ushbu qadami buklanuvchi smartfonlar segmentidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz. Agar Galaxy Z Fold8 haqiqatan ham planshet darajasidagi tekis va mustahkam ekranni taqdim eta olsa, bu koʻplab konservativ foydalanuvchilarning buklanuvchi qurilmalarga boʻlgan ishonchini oshirishi mumkin. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi haqida aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.
…