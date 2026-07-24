Huawei uskunalaridan voz kechish Yevropa uchun oʻnlab milliard yevroga tushishi maʻlum boʻldi

·42·Texno
Huawei uskunalaridan voz kechish Yevropa uchun oʻnlab milliard yevroga tushishi maʻlum boʻldi

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 5G tarmoqlarini qurishda Huawei va boshqa Xitoy texnologik gigantlari uskunalaridan voz kechish jarayoni kutilganidan ancha qimmatga tushishi prognoz qilinmoqda. GSMA tahliliy markazi maʻlumotlariga koʻra, ushbu strategik qarorni amalga oshirish mintaqa iqtisodiyoti uchun 30 milliarddan 40 milliard yevrogacha boʻlgan qoʻshimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab Yevrokomissiya ushbu modernizatsiya ishlarini taxminan 10–13 milliard yevro atrofida baholagan edi. Biroq yangi hisob-kitoblar shuni koʻrsatmoqdaki, real xarajatlar dastlabki prognozlardan qariyb uch baravar koʻp boʻlishi mumkin. Bu holat nafaqat aloqa operatorlari, balki oddiy isteʻmolchilarning hamyoniga ham jiddiy zarba berishi kutilmoqda.

Xarajatlarning asosiy yoʻnalishlari

Xarajatlarning eng katta qismi, yaʻni 16 milliarddan 22 milliard yevrogacha boʻlgan mablagʻ mobil operatorlarning tayanch stansiyalari va tarmoq uskunalarini almashtirishga sarflanadi. Bu jarayon amaldagi infratuzilmani toʻliq qayta koʻrib chiqishni talab etadi, chunki Huawei texnologiyalari koʻplab Yevropa davlatlarida tarmoqning asosini tashkil qiladi.

Bundan tashqari, tarmoq tugunlari oʻrtasidagi transport infratuzilmasini yangilash uchun yana 9–12 milliard yevro talab etiladi. Ruxsat etilgan statsionar keng polosali ulanish uskunalarini almashtirish esa qoʻshimcha 5 milliard yevro miqdoridagi investitsiyalarni talab qilishi mumkin. ixbt.com nashri xabariga koʻra, Huawei hozirda Yevropa Ittifoqi mobil tarmoq uskunalari bozorining kamida chorak qismini nazorat qilmoqda.

Raqobatning kamayishi va narxlar oshishi

Xitoylik yetkazib beruvchilarning bozordan chiqib ketishi Ericsson va Nokia kabi Yevropa brendlarining mavqeini mustahkamlashi mumkin. Biroq raqobatning sunʻiy ravishda cheklanishi bozor qonuniyatlariga koʻra narxlarning koʻtarilishiga olib keladi. GSMA tahlilchilari bozorda monopolistik muhit shakllanishidan xavotirda.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu oʻzgarishlar natijasida quyidagi oqibatlar kuzatilishi mumkin:

  • Mobil aloqa xizmatlari narxi oʻrtacha 24 foizgacha koʻtarilishi;
  • Statsionar internet xizmatlari narxi taxminan 19 foizga oshishi;
  • Yangi 5G texnologiyalarini joriy etish surʻatlarining sekinlashishi.
Oʻzbekiston bozorida ham Huawei uskunalari keng qoʻllanilishini hisobga olsak, Yevropadagi ushbu tendensiya global texnologik bozordagi narx-navo va yetkazib berish zanjiriga oʻz taʻsirini oʻtkazmay qolmaydi. Yevropa operatorlari uchun bunday ulkan xarajatlar innovatsiyalarga ajratiladigan mablagʻlarning kamayishiga ham sabab boʻlishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xavfsizlik nuqtai nazaridan qabul qilinayotgan ushbu siyosiy qarorlar Yevropa telekommunikatsiya sohasini jiddiy moliyaviy sinovlar qarshisida qoldirmoqda. Kelgusi yillarda mintaqadagi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bevosita ushbu xarajatlarni qanday qoplash va muqobil yetkazib beruvchilar bilan samarali hamkorlik qilishga bogʻliq boʻladi.

Huawei5GYevropaTelekommunikatsiyaGSMA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob