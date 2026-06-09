Suno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqda

·0·Texno
Suno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqda

Tahlilchilar sunʼiy intellekt yordamida musiqa yaratish xizmatlariga boʻlgan qiziqish keskin ortganini qayd etishdi. Yota operatorining anonim maʼlumotlariga koʻra, 2024-yil boshidan buyon bunday platformalardagi trafik 20% dan koʻproqqa oshgan, oʻrtacha sessiya vaqti esa oʻtgan yilning may oyiga nisbatan 45% ga oʻsgan. Bu qiziqishning asosiy drayveri sifatida original vokal partiyalari boshqa ijrochilarning sintezlangan ovozlari bilan almashtiriladigan “neyrokaverlar” koʻrsatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Musiqiy neyrotarmoqlar orasida Suno platformasi mutlaq yetakchi boʻlib qolmoqda — uning hissasiga auditoriyaning 73% i va foydalanuvchilar musiqiy neyrotarmoqlarda oʻtkazadigan umumiy vaqtning 94% i toʻgʻri keladi. Yil boshidan buyon ushbu servis trafiki ham 20% ga oshdi. Kuchli uchlikdan vokalni ajratib olishga moʻljallangan Vocal Remover (taxminan 20% foydalanuvchi) va matnli tavsif asosida musiqa generatsiya qiluvchi Udio (3%) joy oldi.

Ovoz bilan ishlashga ixtisoslashgan servislar eng yuqori oʻsish surʼatlarini namoyish etmoqda. Moises.ai platformasining trafiki yil boshidan buyon 116% ga, Vocal Remover esa 65% ga sakradi. Mutlaq rekordchi sifatida Covers.ai qayd etildi — uning aprel oyidagi trafik hajmi yanvar oyidagiga qaraganda 20 baravardan koʻproqqa oshgan.

Bunday xizmatlarning asosiy auditoriyasini 26–45 yoshdagi foydalanuvchilar tashkil etib, barcha trafikning yarmi ularning hissasiga toʻgʻri keladi. Shu bilan birga, 56 yoshdan oshgan foydalanuvchilar orasida faollikning eng yuqori oʻsishi kuzatilmoqda. Erkaklar musiqiy neyrotarmoqlardan ayollarga qaraganda faolroq foydalanishadi (66% foydalanuvchi va 79% vaqt). Oʻrtacha sessiya davomiyligi taxminan 18 daqiqani tashkil etmoqda.

SunoUdioSunʼiy IntellektMusiqaNeyrokaver
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaAQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaBugun, 06:24Apple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIApple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIBugun, 05:53Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarZepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarBugun, 05:21Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiRossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiBugun, 04:56Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiAleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiBugun, 04:55Eng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiEng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus