Suno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqda
Tahlilchilar sunʼiy intellekt yordamida musiqa yaratish xizmatlariga boʻlgan qiziqish keskin ortganini qayd etishdi. Yota operatorining anonim maʼlumotlariga koʻra, 2024-yil boshidan buyon bunday platformalardagi trafik 20% dan koʻproqqa oshgan, oʻrtacha sessiya vaqti esa oʻtgan yilning may oyiga nisbatan 45% ga oʻsgan. Bu qiziqishning asosiy drayveri sifatida original vokal partiyalari boshqa ijrochilarning sintezlangan ovozlari bilan almashtiriladigan “neyrokaverlar” koʻrsatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Musiqiy neyrotarmoqlar orasida Suno platformasi mutlaq yetakchi boʻlib qolmoqda — uning hissasiga auditoriyaning 73% i va foydalanuvchilar musiqiy neyrotarmoqlarda oʻtkazadigan umumiy vaqtning 94% i toʻgʻri keladi. Yil boshidan buyon ushbu servis trafiki ham 20% ga oshdi. Kuchli uchlikdan vokalni ajratib olishga moʻljallangan Vocal Remover (taxminan 20% foydalanuvchi) va matnli tavsif asosida musiqa generatsiya qiluvchi Udio (3%) joy oldi.
Ovoz bilan ishlashga ixtisoslashgan servislar eng yuqori oʻsish surʼatlarini namoyish etmoqda. Moises.ai platformasining trafiki yil boshidan buyon 116% ga, Vocal Remover esa 65% ga sakradi. Mutlaq rekordchi sifatida Covers.ai qayd etildi — uning aprel oyidagi trafik hajmi yanvar oyidagiga qaraganda 20 baravardan koʻproqqa oshgan.
Bunday xizmatlarning asosiy auditoriyasini 26–45 yoshdagi foydalanuvchilar tashkil etib, barcha trafikning yarmi ularning hissasiga toʻgʻri keladi. Shu bilan birga, 56 yoshdan oshgan foydalanuvchilar orasida faollikning eng yuqori oʻsishi kuzatilmoqda. Erkaklar musiqiy neyrotarmoqlardan ayollarga qaraganda faolroq foydalanishadi (66% foydalanuvchi va 79% vaqt). Oʻrtacha sessiya davomiyligi taxminan 18 daqiqani tashkil etmoqda.
…