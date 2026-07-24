Rossiyaning import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyotlari seriyali ishlab chiqarila boshlaydi
Rossiya aviatsiya sanoatida muhim burilish nuqtasi kutilmoqda: butunlay mahalliy butlovchi qismlardan yigʻilgan SJ-100 yoʻlovchi samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish joriy yilning kuz faslidan start oladi. Ushbu loyiha Gʻarb sanksiyalari sharoitida Rossiya fuqaro aviatsiyasining mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xabarovsk oʻlkasi gubernatori Dmitriy Demeshinning TASS agentligiga maʼlum qilishicha, "Suxoy Superjet" loyihasi doirasidagi barcha xorijiy texnologiyalar Rossiya analoglariga almashtirilgan. Hozirda zavodlarda ishlab chiqarish liniyalarini toʻliq quvvatda ishga tushirish boʻyicha soʻnggi tayyorgarlik jarayonlari ketmoqda. Bu esa mamlakat ichki aviaqatnovlari uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.
Texnik yangilanishlar va PD-8 dvigatellariSJ-100 samolyoti avvalgi Sukhoi Superjet 100 modelining chuqur modernizatsiya qilingan varianti hisoblanadi. Uning asosiy farqi shundaki, samolyotning deyarli barcha tizimlari, jumladan, bort elektronikasi, shassi va eng asosiysi — dvigatellari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Avvalgi modellarda qoʻllanilgan xorijiy dvigatellar oʻrnini endi mahalliy PD-8 agregatlari egallagan.
Eslatib oʻtamiz, PD-8 dvigatellari bilan jihozlangan toʻliq import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyotining ilk sinov parvozi Komsomolsk-na-Amur shahrida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan edi. Ushbu sinovlar samolyotning xalqaro xavfsizlik standartlariga javob berishini va oʻzidan oldingi modellardan texnik jihatdan qolishmasligini isbotladi.
Ichki bozorga boʻlgan ehtiyojGubernator Demeshinning soʻzlariga koʻra, hozirda Rossiya aviakompaniyalari va hududlarida yangi samolyotlarga boʻlgan talab juda yuqori. Mutaxassislar ichki bozorning ehtiyojini taxminan 100 ta yangi havo kemasi darajasida baholamoqda. Bu ehtiyojning bir qismi SJ-100 samolyotlari, yana bir qismi esa Il-114 modellari hisobiga qoplanishi rejalashtirilgan.
Mintaqaviy aviatsiyani rivojlantirish Rossiya uchun strategik ahamiyatga ega. Chunki mamlakatning keng hududlarini oʻzaro bogʻlashda kichik va oʻrta masofaga uchuvchi zamonaviy laynerlar yetishmovchiligi sezilmoqda. SJ-100 aynan shu boʻshliqni toʻldirishga xizmat qiladi.
Ushbu loyihaning muvaffaqiyati nafaqat transport sohasiga, balki Rossiya iqtisodiyotining yuqori texnologiyali tarmoqlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Yangi samolyotlarning seriyali ishlab chiqarilishi minglab ish oʻrinlarini saqlab qolish va aviatsiya butlovchi qismlari sanoatini jonlantirish imkonini beradi.
…