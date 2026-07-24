Rossiyaning import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyotlari seriyali ishlab chiqarila boshlaydi

·65·Texno
Rossiyaning import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyotlari seriyali ishlab chiqarila boshlaydi

Rossiya aviatsiya sanoatida muhim burilish nuqtasi kutilmoqda: butunlay mahalliy butlovchi qismlardan yigʻilgan SJ-100 yoʻlovchi samolyotlarini seriyali ishlab chiqarish joriy yilning kuz faslidan start oladi. Ushbu loyiha Gʻarb sanksiyalari sharoitida Rossiya fuqaro aviatsiyasining mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi eng yirik qadamlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xabarovsk oʻlkasi gubernatori Dmitriy Demeshinning TASS agentligiga maʼlum qilishicha, "Suxoy Superjet" loyihasi doirasidagi barcha xorijiy texnologiyalar Rossiya analoglariga almashtirilgan. Hozirda zavodlarda ishlab chiqarish liniyalarini toʻliq quvvatda ishga tushirish boʻyicha soʻnggi tayyorgarlik jarayonlari ketmoqda. Bu esa mamlakat ichki aviaqatnovlari uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.

Texnik yangilanishlar va PD-8 dvigatellari

SJ-100 samolyoti avvalgi Sukhoi Superjet 100 modelining chuqur modernizatsiya qilingan varianti hisoblanadi. Uning asosiy farqi shundaki, samolyotning deyarli barcha tizimlari, jumladan, bort elektronikasi, shassi va eng asosiysi — dvigatellari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Avvalgi modellarda qoʻllanilgan xorijiy dvigatellar oʻrnini endi mahalliy PD-8 agregatlari egallagan.

Eslatib oʻtamiz, PD-8 dvigatellari bilan jihozlangan toʻliq import oʻrnini bosuvchi SJ-100 samolyotining ilk sinov parvozi Komsomolsk-na-Amur shahrida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan edi. Ushbu sinovlar samolyotning xalqaro xavfsizlik standartlariga javob berishini va oʻzidan oldingi modellardan texnik jihatdan qolishmasligini isbotladi.

Ichki bozorga boʻlgan ehtiyoj

Gubernator Demeshinning soʻzlariga koʻra, hozirda Rossiya aviakompaniyalari va hududlarida yangi samolyotlarga boʻlgan talab juda yuqori. Mutaxassislar ichki bozorning ehtiyojini taxminan 100 ta yangi havo kemasi darajasida baholamoqda. Bu ehtiyojning bir qismi SJ-100 samolyotlari, yana bir qismi esa Il-114 modellari hisobiga qoplanishi rejalashtirilgan.

Mintaqaviy aviatsiyani rivojlantirish Rossiya uchun strategik ahamiyatga ega. Chunki mamlakatning keng hududlarini oʻzaro bogʻlashda kichik va oʻrta masofaga uchuvchi zamonaviy laynerlar yetishmovchiligi sezilmoqda. SJ-100 aynan shu boʻshliqni toʻldirishga xizmat qiladi.

Ushbu loyihaning muvaffaqiyati nafaqat transport sohasiga, balki Rossiya iqtisodiyotining yuqori texnologiyali tarmoqlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Yangi samolyotlarning seriyali ishlab chiqarilishi minglab ish oʻrinlarini saqlab qolish va aviatsiya butlovchi qismlari sanoatini jonlantirish imkonini beradi.

AviatsiyaSJ-100RossiyaTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob