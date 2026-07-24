Facebook sotuvchilar uchun alohida ilova va bepul verifikatsiya tizimini ishga tushirdi
Meta korporatsiyasiga tegishli Facebook ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilar faolligini oshirish va platforma ichidagi savdo-sotiq jarayonlarini tartibga solish maqsadida yirik yangilanishlarni eʼlon qildi. Endilikda Marketplace platformasining faol sotuvchilari uchun alohida mobil ilova taqdim etiladi, shuningdek, firibgarlikka qarshi kurashish uchun bepul shaxsni tasdiqlash tizimi joriy etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Facebook Marketplace har oyda 430 milliondan ortiq eʼlonlar joylashtiriladigan ulkan xabarlar dosiga aylangan. 1,1 milliarddan ortiq faol foydalanuvchiga ega ushbu xizmat, ayniqsa, yosh avlod vakillari orasida ommalashib bormoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi ishga tushirilgan “Seller” ilovasi sotuvchilarga oʻz mahsulotlarini boshqarish, xaridorlar bilan muloqot qilish va savdo statistikasini kuzatishda keng imkoniyatlar yaratadi.
Yangi verifikatsiya tizimi va xavfsizlikFacebook foydalanuvchilari uchun yana bir muhim yangilik “Facebook Verified” tizimidir. Taʼkidlash joizki, u pullik “Meta Verified” obunasidan farq qiladi va mutlaqo bepul taqdim etiladi. Ushbu tizim orqali foydalanuvchilar selfi tushish orqali oʻzlarining real shaxs ekanliklarini tasdiqlashlari mumkin. Tasdiqdan oʻtgan profillarda oq doira ichidagi belgi paydo boʻladi va u Facebook Dating, Marketplace hamda Groups boʻlimlarida koʻrinib turadi.
Bu chora platformadagi botlar va soxta akkauntlar sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu funksiya muhim ahamiyatga ega, chunki mahalliy guruhlarda va savdo maydonchalarida ishonchli sotuvchini aniqlash har doim dolzarb masala boʻlib kelgan. Yangi belgi foydalanuvchiga qarshisidagi inson haqiqiy ekanligiga kafolat beradi.
Video kontent va sunʼiy intellekt imkoniyatlariShuningdek, Facebook ilovaning asosiy interfeysida videolarni toʻliq ekranda tomosha qilish imkonini beruvchi yangi dizaynni sinovdan oʻtkazmoqda. Ushbu funksiya dastlab video kontentga talab yuqori boʻlgan xalqaro bozorlarda joriy etiladi. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda ushbu interfeysni oʻchirib, anʼanaviy tasma (feed) koʻrinishiga qaytishlari mumkin boʻladi.
Meta kompaniyasi oʻz ilovalariga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini ham faol integratsiya qilmoqda. Kelgusida sotuvchilar uchun quyidagi qulayliklar yaratilishi kutilmoqda:
- Mahsulot tavsiflarini AI yordamida avtomatik yozish;
- Guruhlardagi savollarga javob topish uchun aqlli qidiruv;
- Sotuv jarayonlarini avtomatlashtirish uchun maxsus botlar.
…