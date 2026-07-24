Facebook sotuvchilar uchun alohida ilova va bepul verifikatsiya tizimini ishga tushirdi

·29·Texno
Facebook sotuvchilar uchun alohida ilova va bepul verifikatsiya tizimini ishga tushirdi

Meta korporatsiyasiga tegishli Facebook ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilar faolligini oshirish va platforma ichidagi savdo-sotiq jarayonlarini tartibga solish maqsadida yirik yangilanishlarni eʼlon qildi. Endilikda Marketplace platformasining faol sotuvchilari uchun alohida mobil ilova taqdim etiladi, shuningdek, firibgarlikka qarshi kurashish uchun bepul shaxsni tasdiqlash tizimi joriy etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Facebook Marketplace har oyda 430 milliondan ortiq eʼlonlar joylashtiriladigan ulkan xabarlar dosiga aylangan. 1,1 milliarddan ortiq faol foydalanuvchiga ega ushbu xizmat, ayniqsa, yosh avlod vakillari orasida ommalashib bormoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi ishga tushirilgan “Seller” ilovasi sotuvchilarga oʻz mahsulotlarini boshqarish, xaridorlar bilan muloqot qilish va savdo statistikasini kuzatishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Yangi verifikatsiya tizimi va xavfsizlik

Facebook foydalanuvchilari uchun yana bir muhim yangilik “Facebook Verified” tizimidir. Taʼkidlash joizki, u pullik “Meta Verified” obunasidan farq qiladi va mutlaqo bepul taqdim etiladi. Ushbu tizim orqali foydalanuvchilar selfi tushish orqali oʻzlarining real shaxs ekanliklarini tasdiqlashlari mumkin. Tasdiqdan oʻtgan profillarda oq doira ichidagi belgi paydo boʻladi va u Facebook Dating, Marketplace hamda Groups boʻlimlarida koʻrinib turadi.

Bu chora platformadagi botlar va soxta akkauntlar sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu funksiya muhim ahamiyatga ega, chunki mahalliy guruhlarda va savdo maydonchalarida ishonchli sotuvchini aniqlash har doim dolzarb masala boʻlib kelgan. Yangi belgi foydalanuvchiga qarshisidagi inson haqiqiy ekanligiga kafolat beradi.

Video kontent va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Shuningdek, Facebook ilovaning asosiy interfeysida videolarni toʻliq ekranda tomosha qilish imkonini beruvchi yangi dizaynni sinovdan oʻtkazmoqda. Ushbu funksiya dastlab video kontentga talab yuqori boʻlgan xalqaro bozorlarda joriy etiladi. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda ushbu interfeysni oʻchirib, anʼanaviy tasma (feed) koʻrinishiga qaytishlari mumkin boʻladi.

Meta kompaniyasi oʻz ilovalariga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini ham faol integratsiya qilmoqda. Kelgusida sotuvchilar uchun quyidagi qulayliklar yaratilishi kutilmoqda:

  • Mahsulot tavsiflarini AI yordamida avtomatik yozish;
  • Guruhlardagi savollarga javob topish uchun aqlli qidiruv;
  • Sotuv jarayonlarini avtomatlashtirish uchun maxsus botlar.
Kompaniya soʻnggi oylarda bir qator yangi loyihalarni, jumladan, Facebook Groups uchun Reddit uslubidagi “Forum” ilovasini va dasturchilar uchun “Pocket” platformasini taqdim etdi. Bu kabi qadamlar Facebook platformasini nafaqat ijtimoiy tarmoq, balki keng qamrovli ekotizimga aylantirish strategiyasining bir qismidir.

FacebookMetaMarketplaceTexnologiyaIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob