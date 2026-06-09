Xiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildi

·0·Texno
Xiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildi

Xiaomi kompaniyasi HyperOS kodlarida aniqlangan maʼlumotlarga koʻra, korpusi sezilarli darajada kengroq boʻlgan noodatiy buklama smartfon ustida ish olib bormoqda. Ushbu qurilma Mix Fold 4 modelidan keyin toʻxtab qolgan turkumning mantiqiy davomi boʻlishi va bozorga chiqishi kutilayotgan iPhone Fold bilan raqobatlashishi aytilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Xiaomi muhandislari displey kengligi oshirilgan muqobil form-faktorni sinovdan oʻtkazmoqda. Texnologiya ishqibozlari tizim interfeysini Huawei Pura X Max konseptlari bilan solishtirib koʻrishdi va natijalar vizual jihatdan mos keldi. Bu esa kompaniyaning yangi dizayn yoʻnalishini bilvosita tasdiqlaydi.

Yangi qurilma bozorda Mix Fold 5, Xiaomi 17 Fold yoki Xiaomi 18 Fold nomlari ostida paydo boʻlishi mumkin. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, smartfon Leica brendi ostidagi uch talik kamera bilan jihozlanadi, uning asosiy sensori esa 200 Mp ruxsatga ega boʻladi.

Apparat platformasi sifatida kompaniyaning shaxsiy Xring O3 chipi kutilmoqda. Shuningdek, HyperOS tizimida koʻp vazifalilik rejimi takomillashtirilishi va yangilangan mustahkam sharnir mexanizmi qoʻllanilishi haqida xabarlar mavjud. Qurilmaning rasmiy debyuti 2026-yilning avgust oyida Xitoyda boʻlib oʻtishi taxmin qilinmoqda.

XiaomiHyperOSMix FoldSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaHonor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaBugun, 08:30Suno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaSuno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaBugun, 07:52AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaAQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaBugun, 06:24Apple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIApple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIBugun, 05:53Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarZepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarBugun, 05:21Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiRossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus