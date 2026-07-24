GeForce RTX 3060 hali ham dolzarb: u yangi RTX 4060 va Radeon RX 7600 ni ortda qoldirdi
Grafik kartalar bozorida kutilmagan holat kuzatilmoqda: bir necha yil avval chiqarilgan GeForce RTX 3060 modeli oʻzining vorislari va raqobatchilaridan ustunligini namoyish etmoqda. Yangi oʻyinlar va murakkab grafik testlar shuni koʻrsatdiki, ushbu video karta hatto zamonaviyroq va qimmatroq modellarga qaraganda uzoqroq xizmat qilish salohiyatiga ega boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
3DCenter portali tomonidan oʻtkazilgan tahlillarga koʻra, NVIDIA kompaniyasining 12 GB video xotiraga ega boʻlgan eski modeli yangi oʻyinlarda oʻz mavqeini nafaqat yoʻqotmagan, balki GeForce RTX 4060 va Radeon RX 7600 kabi 8 GB xotirali kartalarni quvib yetmoqda. PC Games Hardware nashrining 2026-yilgi oʻyin sinovlari natijalari 2023-yildagi koʻrsatkichlar bilan solishtirilganda, eski arxitekturaning ustunligi yaqqol namoyon boʻldi.
Xotira hajmi hal qiluvchi omilga aylandiTadqiqot natijalari Full HD (1080p) ruxsatida GeForce RTX 4060 ning RTX 3060 ustidan ustunligi 23,5 foizdan 18,8 foizga tushganini koʻrsatdi. Radeon RX 7600 modelida esa bu pasayish yanada sezilarli boʻlib, 20,7 foizdan 11,8 foizga tushib qolgan. Bu shuni anglatadiki, zamonaviy oʻyinlar talabi oshgani sayin, yangi avlodning arzonroq modellari oʻz kuchini yoʻqotmoqda.
Eng qiziqarli holat 4K ruxsatidagi testlarda kuzatildi. Bu yerda GeForce RTX 3060 oʻzining 12 GB xotirasi evaziga har ikkala yangi raqibini ham magʻlub etishga muvaffaq boʻldi. GeForce RTX 4060 oʻzidan oldingi model unumdorligining atigi 97,2 foizini koʻrsata olgan boʻlsa, Radeon RX 7600 koʻrsatkichi 94,9 foizgacha pasayib ketgan.
Mutaxassislarning fikricha, bu holat drayverlar yangilanishi yoki Ampere arxitekturasining moʻjizasi emas, balki oddiy texnik koʻrsatkich — video xotira (VRAM) hajmi bilan bogʻliq. Zamonaviy oʻyinlar, ayniqsa yuqori grafik sozlamalarda, 8 GB xotira bilan cheklanib qolmoqda. Natijada, 12 GB xotiraga ega boʻlgan eski karta maʼlumotlarni qayta ishlashda erkinroq harakat qilmoqda.
Bozordagi oʻrni va istiqbollariShunisi eʼtiborga loyiqki, yuqori segmentga mansub GeForce RTX 4070 kabi modellar RTX 3060 dan oʻz masofasini saqlab qolgan va hatto farqni oshirgan. Bu esa muammo faqatgina oʻrta segmentdagi xotira hajmi cheklangan kartalarga tegishli ekanini tasdiqlaydi. Oʻzbekiston bozorida ham GeForce RTX 3060 hamon eng ommabop tanlovlardan biri boʻlib qolmoqda, chunki uning narx va unumdorlik nisbati yangi modellardan qolishmaydi.
- GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;
- GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;
- Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.
…