GeForce RTX 3060 hali ham dolzarb: u yangi RTX 4060 va Radeon RX 7600 ni ortda qoldirdi

·44·Texno
GeForce RTX 3060 hali ham dolzarb: u yangi RTX 4060 va Radeon RX 7600 ni ortda qoldirdi

Grafik kartalar bozorida kutilmagan holat kuzatilmoqda: bir necha yil avval chiqarilgan GeForce RTX 3060 modeli oʻzining vorislari va raqobatchilaridan ustunligini namoyish etmoqda. Yangi oʻyinlar va murakkab grafik testlar shuni koʻrsatdiki, ushbu video karta hatto zamonaviyroq va qimmatroq modellarga qaraganda uzoqroq xizmat qilish salohiyatiga ega boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

3DCenter portali tomonidan oʻtkazilgan tahlillarga koʻra, NVIDIA kompaniyasining 12 GB video xotiraga ega boʻlgan eski modeli yangi oʻyinlarda oʻz mavqeini nafaqat yoʻqotmagan, balki GeForce RTX 4060 va Radeon RX 7600 kabi 8 GB xotirali kartalarni quvib yetmoqda. PC Games Hardware nashrining 2026-yilgi oʻyin sinovlari natijalari 2023-yildagi koʻrsatkichlar bilan solishtirilganda, eski arxitekturaning ustunligi yaqqol namoyon boʻldi.

Xotira hajmi hal qiluvchi omilga aylandi

Tadqiqot natijalari Full HD (1080p) ruxsatida GeForce RTX 4060 ning RTX 3060 ustidan ustunligi 23,5 foizdan 18,8 foizga tushganini koʻrsatdi. Radeon RX 7600 modelida esa bu pasayish yanada sezilarli boʻlib, 20,7 foizdan 11,8 foizga tushib qolgan. Bu shuni anglatadiki, zamonaviy oʻyinlar talabi oshgani sayin, yangi avlodning arzonroq modellari oʻz kuchini yoʻqotmoqda.

Eng qiziqarli holat 4K ruxsatidagi testlarda kuzatildi. Bu yerda GeForce RTX 3060 oʻzining 12 GB xotirasi evaziga har ikkala yangi raqibini ham magʻlub etishga muvaffaq boʻldi. GeForce RTX 4060 oʻzidan oldingi model unumdorligining atigi 97,2 foizini koʻrsata olgan boʻlsa, Radeon RX 7600 koʻrsatkichi 94,9 foizgacha pasayib ketgan.

Mutaxassislarning fikricha, bu holat drayverlar yangilanishi yoki Ampere arxitekturasining moʻjizasi emas, balki oddiy texnik koʻrsatkich — video xotira (VRAM) hajmi bilan bogʻliq. Zamonaviy oʻyinlar, ayniqsa yuqori grafik sozlamalarda, 8 GB xotira bilan cheklanib qolmoqda. Natijada, 12 GB xotiraga ega boʻlgan eski karta maʼlumotlarni qayta ishlashda erkinroq harakat qilmoqda.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Shunisi eʼtiborga loyiqki, yuqori segmentga mansub GeForce RTX 4070 kabi modellar RTX 3060 dan oʻz masofasini saqlab qolgan va hatto farqni oshirgan. Bu esa muammo faqatgina oʻrta segmentdagi xotira hajmi cheklangan kartalarga tegishli ekanini tasdiqlaydi. Oʻzbekiston bozorida ham GeForce RTX 3060 hamon eng ommabop tanlovlardan biri boʻlib qolmoqda, chunki uning narx va unumdorlik nisbati yangi modellardan qolishmaydi.

  • GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;
  • GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;
  • Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, video karta tanlashda faqatgina uning chiqarilgan yili yoki seriyasiga emas, balki texnik parametrlariga, xususan, xotira hajmiga eʼtibor berish muhim. GeForce RTX 3060 misoli shuni koʻrsatmoqdaki, baʼzida toʻgʻri tanlangan texnik xususiyatlar qurilmaning maʼnaviy eskirishini bir necha yilga kechiktirishi mumkin.

NVIDIAGeForce RTX 3060Video KartaTexnologiyaGaming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob