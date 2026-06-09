Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladi

·0·Texno
Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladi

Apple kompaniyasi bugun iCloud orqali taqdim etiladigan "Umumiy albomlar" (Shared Albums) funksiyasi uchun muhim yangilanishni eʻlon qildi. Endilikda Android va Windows qurilmalaridan foydalanuvchi doʻstlar va oila aʻzolari umumiy albomlarga qoʻshilishi hamda ularga oʻz suratlarini joylashi ancha osonlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangilanishning eng asosiy jihati — tasvirlarning toʻliq ruxsatda (full resolution) qoʻllab-quvvatlanishidir. Ilgari Apple ekotizimidan tashqaridagi foydalanuvchilar uchun suratlar sifati sezilarli darajada siqilgan boʻlsa, endi ular iCloud.com orqali hech qanday yoʻqotishlarsiz, asl sifatdagi suratlarni yuklash imkoniyatiga ega boʻldilar.

Mazkur yaxshilanish turli operatsion tizimlardan foydalanuvchi guruhlar oʻrtasidagi asosiy toʻsiqlardan birini bartaraf etadi. Endilikda Android va Windows foydalanuvchilari umumiy albomlarda toʻlaqonli ishtirok etishlari, oʻz kontentlarini asl holatida baham koʻrishlari mumkin.

Bundan tashqari, Apple umumiy albomlarda suratlarni filtrlash va ularga izoh qoldirishning yangi usullarini joriy qildi. Shuningdek, boshqa foydalanuvchilarni albomga taklif qilish vositalari ham takomillashtirilib, jarayon yanada sodda va tushunarli koʻrinishga keltirildi.

AppleICloudAndroidWindowsTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaHonor X80 Pro Max: 11 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon kelmoqdaBugun, 08:30Xiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiXiaomi yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda: HyperOS sirlari ochildiBugun, 08:28Suno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaSuno yetakchilikda: Sunʼiy intellekt orqali musiqa yaratish ommalashmoqdaBugun, 07:52AQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaAQSH NATO ittifoqchilarini Huawei uskunalaridan voz kechishga chaqirmoqdaBugun, 06:24Apple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIApple iOS 27 va iPadOS 27 tizimlarini taqdim etdi: Liquid Glass va Siri AIBugun, 05:53Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarZepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlarBugun, 05:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus