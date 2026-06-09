Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladi
Apple kompaniyasi bugun iCloud orqali taqdim etiladigan "Umumiy albomlar" (Shared Albums) funksiyasi uchun muhim yangilanishni eʻlon qildi. Endilikda Android va Windows qurilmalaridan foydalanuvchi doʻstlar va oila aʻzolari umumiy albomlarga qoʻshilishi hamda ularga oʻz suratlarini joylashi ancha osonlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangilanishning eng asosiy jihati — tasvirlarning toʻliq ruxsatda (full resolution) qoʻllab-quvvatlanishidir. Ilgari Apple ekotizimidan tashqaridagi foydalanuvchilar uchun suratlar sifati sezilarli darajada siqilgan boʻlsa, endi ular iCloud.com orqali hech qanday yoʻqotishlarsiz, asl sifatdagi suratlarni yuklash imkoniyatiga ega boʻldilar.
Mazkur yaxshilanish turli operatsion tizimlardan foydalanuvchi guruhlar oʻrtasidagi asosiy toʻsiqlardan birini bartaraf etadi. Endilikda Android va Windows foydalanuvchilari umumiy albomlarda toʻlaqonli ishtirok etishlari, oʻz kontentlarini asl holatida baham koʻrishlari mumkin.
Bundan tashqari, Apple umumiy albomlarda suratlarni filtrlash va ularga izoh qoldirishning yangi usullarini joriy qildi. Shuningdek, boshqa foydalanuvchilarni albomga taklif qilish vositalari ham takomillashtirilib, jarayon yanada sodda va tushunarli koʻrinishga keltirildi.
…