«Liverpul» sotilsa necha mlrd dollarga baholanishi mumkin?
«Liverpul»ning minoritar ulushini sotish bo‘yicha muzokaralar boshlangan. Agar bitim amalga oshsa, Angliya klubining umumiy qiymati 6 milliard dollardan oshishi va futbol tarixidagi eng yirik baholashlardan biri qayd etilishi mumkin.
Biroq hozircha klub to‘liq sotilayotgani yo‘q. Gap Fenway Sports Group tasarrufidagi ulushning muayyan qismini investorlarga berish haqida ketmoqda.
FSG investorlar bilan muzokara olib bormoqda
The Financial Times ma’lumotiga ko‘ra, «Liverpul»ga egalik qiluvchi Amerikaning Fenway Sports Group sarmoya kompaniyasi klubning minoritar ulushini sotish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
FSG muzokaralar bo‘lganini tasdiqlagan, ammo hozircha tomonlar o‘rtasida yakuniy kelishuvga erishilmaganini bildirgan.
Shu sabab ehtimoliy bitim hali dastlabki bosqichda bo‘lib, uning hajmi, ulush miqdori va shartlari ochiqlanmagan.
Xaridor kim bo‘lishi mumkin?
Manbaga ko‘ra, minoritar ulushni britaniyalik-hindistonlik tadbirkor Amit Bxatiya boshchiligidagi investorlar konsorsiumi xarid qilishi mumkin.
Bxatiya Angliyaning «Kuinz Park Reynjers» klubi egalaridan biri sifatida ham tanilgan.
Loyihani dunyodagi yirik po‘lat ishlab chiqaruvchilardan biri ArcelorMittal bilan bog‘liq Mittal oilasi qo‘llab-quvvatlayotgani aytilmoqda. Biroq konsorsium tarkibi va har bir investorning ehtimoliy ulushi hozircha ma’lum emas.
Klub qiymati 6 milliard dollardan oshishi mumkin
Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, «Liverpul»ning umumiy bozor qiymati 6 milliard dollardan, ya’ni taxminan 5,25 milliard yevrodan yuqori baholanishi mumkin.
Bu klubning barcha aksiyalari shu summaga sotiladi, degani emas. Minoritar ulush bo‘yicha taklif asosida «Liverpul»ning umumiy qiymati hisoblab chiqilishi nazarda tutilmoqda.
Bitimga oid ma’lumot
Holat
Sotilishi mumkin bo‘lgan qism
Minoritar ulush
Ehtimoliy baholash
6 mlrd dollardan ortiq
Ehtimoliy investor
Amit Bxatiya boshchiligidagi konsorsium
Muzokaralar holati
Kelishuv hali yo‘q
FSG klub ustidan nazoratni saqlab qolishi mumkin
Minoritar ulush sotilgan taqdirda ham FSG «Liverpul»ning asosiy egasi va nazorat qiluvchi tomoni bo‘lib qolishi mumkin.
Bunday kelishuv klubga qo‘shimcha sarmoya jalb qilish, infratuzilmani rivojlantirish va transfer imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi ehtimoldan xoli emas.
Biroq yangi investorlar klub boshqaruvi yoki sport siyosatiga qay darajada ta’sir ko‘rsatishi bitim shartlariga bog‘liq bo‘ladi.
«Liverpul» uchun muhim davr
O‘tgan mavsumda «Liverpul» Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida beshinchi o‘rinni egalladi. Klub yangi mavsum oldidan nafaqat sport natijalarini yaxshilash, balki moliyaviy imkoniyatlarini ham kengaytirish yo‘llarini izlamoqda.
Endi asosiy savol — FSG investorlar taklifini qabul qiladimi va klubning minoritar ulushi qanday shartlarda sotiladi?
Sizningcha, yangi investorlarning kirib kelishi «Liverpul»ni yanada kuchaytiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…