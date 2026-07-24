«Liverpul» sotilsa necha mlrd dollarga baholanishi mumkin?

·60·Sport
«Liverpul» sotilsa necha mlrd dollarga baholanishi mumkin?

«Liverpul»ning minoritar ulushini sotish bo‘yicha muzokaralar boshlangan. Agar bitim amalga oshsa, Angliya klubining umumiy qiymati 6 milliard dollardan oshishi va futbol tarixidagi eng yirik baholashlardan biri qayd etilishi mumkin.

Biroq hozircha klub to‘liq sotilayotgani yo‘q. Gap Fenway Sports Group tasarrufidagi ulushning muayyan qismini investorlarga berish haqida ketmoqda.

FSG investorlar bilan muzokara olib bormoqda

The Financial Times ma’lumotiga ko‘ra, «Liverpul»ga egalik qiluvchi Amerikaning Fenway Sports Group sarmoya kompaniyasi klubning minoritar ulushini sotish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

FSG muzokaralar bo‘lganini tasdiqlagan, ammo hozircha tomonlar o‘rtasida yakuniy kelishuvga erishilmaganini bildirgan.

Shu sabab ehtimoliy bitim hali dastlabki bosqichda bo‘lib, uning hajmi, ulush miqdori va shartlari ochiqlanmagan.

Xaridor kim bo‘lishi mumkin?

Manbaga ko‘ra, minoritar ulushni britaniyalik-hindistonlik tadbirkor Amit Bxatiya boshchiligidagi investorlar konsorsiumi xarid qilishi mumkin.

Bxatiya Angliyaning «Kuinz Park Reynjers» klubi egalaridan biri sifatida ham tanilgan.

Loyihani dunyodagi yirik po‘lat ishlab chiqaruvchilardan biri ArcelorMittal bilan bog‘liq Mittal oilasi qo‘llab-quvvatlayotgani aytilmoqda. Biroq konsorsium tarkibi va har bir investorning ehtimoliy ulushi hozircha ma’lum emas.

Klub qiymati 6 milliard dollardan oshishi mumkin

Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, «Liverpul»ning umumiy bozor qiymati 6 milliard dollardan, ya’ni taxminan 5,25 milliard yevrodan yuqori baholanishi mumkin.

Bu klubning barcha aksiyalari shu summaga sotiladi, degani emas. Minoritar ulush bo‘yicha taklif asosida «Liverpul»ning umumiy qiymati hisoblab chiqilishi nazarda tutilmoqda.

Bitimga oid ma’lumot

Holat

Sotilishi mumkin bo‘lgan qism

Minoritar ulush

Ehtimoliy baholash

6 mlrd dollardan ortiq

Ehtimoliy investor

Amit Bxatiya boshchiligidagi konsorsium

Muzokaralar holati

Kelishuv hali yo‘q

FSG klub ustidan nazoratni saqlab qolishi mumkin

Minoritar ulush sotilgan taqdirda ham FSG «Liverpul»ning asosiy egasi va nazorat qiluvchi tomoni bo‘lib qolishi mumkin.

Bunday kelishuv klubga qo‘shimcha sarmoya jalb qilish, infratuzilmani rivojlantirish va transfer imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi ehtimoldan xoli emas.

Biroq yangi investorlar klub boshqaruvi yoki sport siyosatiga qay darajada ta’sir ko‘rsatishi bitim shartlariga bog‘liq bo‘ladi.

«Liverpul» uchun muhim davr

O‘tgan mavsumda «Liverpul» Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida beshinchi o‘rinni egalladi. Klub yangi mavsum oldidan nafaqat sport natijalarini yaxshilash, balki moliyaviy imkoniyatlarini ham kengaytirish yo‘llarini izlamoqda.

Endi asosiy savol — FSG investorlar taklifini qabul qiladimi va klubning minoritar ulushi qanday shartlarda sotiladi?

Sizningcha, yangi investorlarning kirib kelishi «Liverpul»ni yanada kuchaytiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi