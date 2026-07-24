Hubble teleskopi koinotda soatiga 32 million kilometr tezlikda uchayotgan «oʻqlar»ni topdi

·58·Texno
Hubble teleskopi koinotda soatiga 32 million kilometr tezlikda uchayotgan «oʻqlar»ni topdi

Koinotni tadqiq etayotgan Hubble kosmik teleskopi Somon yoʻli galaktikasidagi eng kamyob va sirli obʼyektlardan biri — V445 Puppis geliy novasida gʻayritabiiy hodisani qayd etdi. Astronomlar ushbu tizimdan soatiga taxminan 32 million kilometr tezlikda otilib chiqayotgan zich gaz bulutlarini aniqlashdi. Tadqiqotchilar tomonidan «kosmik oʻqlar» deb nomlangan ushbu modda oqimlari oʻzining mislsiz tezligi va tabiati bilan ilm-fan olamini hayratga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

V445 Puppis tizimi bizning galaktikamizda maʼlum boʻlgan yagona geliy novasi hisoblanadi. Odatdagi nova yulduzlarida oq mitti yulduz oʻz sherigidan vodorod toʻplasa, bu tizimda u vodorod qobigʻidan mahrum boʻlgan gʻayrioddiy yulduzdan geliy moddasini oʻziga tortib oladi. Geliyni toʻplash jarayoni kritik nuqtaga yetganda, kuchli termoyadroviy portlash sodir boʻladi. Aynan mana shu jarayon koinotda noyob hodisalarni keltirib chiqaradi.

Chorak asrlik tanaffusdan keyingi kashfiyot

Mazkur obʼyektda oxirgi marta 2000-yilda kuchli chaqnash kuzatilgan edi. Shundan soʻng tizim qariyb chorak asr davomida qalin chang buluti ortiga yashirindi va uni kuzatish imkonsiz boʻlib qoldi. Faqat yaqin vaqtlarga kelibgina chang qatlami tarqala boshladi, bu esa Hubble, TESS va Yevropa janubiy observatoriyasining Very Large Telescope (VLT) kabi yirik qurilmalariga obʼyektni qayta oʻrganish imkonini berdi.

Yangi kuzatuvlar tizim haqiqatdan ham oq mitti va oʻta kamyob geliy yulduzidan iborat ekanini tasdiqladi. Biroq eng katta syurpriz tizimdan ulkan tezlikda otilib chiqayotgan zich gaz boʻlaklari boʻldi. Ixbt.com nashrining yozishicha, bunday hodisa shu paytgacha maʼlum boʻlgan birorta nova yulduzida kuzatilmagan.

Nomaʼlum kelib chiqish tarixi

Uorik universiteti tadqiqotchisi Jon Millsning taʼkidlashicha, ushbu «oʻqlar»ning kelib chiqishi hozircha jumboqligicha qolmoqda. Olimlarning taxminiga koʻra, ular portlashdan keyin shakllangan boʻlishi mumkin, ammo ularning bunday yuqori dinamikasi va zichligi fizik qonuniyatlar nuqtayi nazaridan qoʻshimcha oʻrganishni talab qiladi. Hozirda oq mitti yulduz oʻz sherigidan yana modda tortib olishni boshlagan, bu esa kelajakda yangi portlashlar sodir boʻlishidan dalolat beradi.

Ushbu kashfiyotning ahamiyati shundaki, geliy novalari Ia turidagi oʻta yangi (supernova) yulduzlar paydo boʻlishidan oldingi muhim bosqich boʻlishi mumkin. Astronomiyada «standart shamlar» deb ataladigan bunday obʼyektlar uzoq galaktikalargacha boʻlgan masofani oʻlchash va koinotning kengayish tezligini aniqlashda asosiy vosita boʻlib xizmat qiladi. V445 Puppis misolida olimlar koinot evolyutsiyasining eng murakkab jarayonlarini yaqindan oʻrganish imkoniga ega boʻlmoqdalar.

HubbleAstronomiyaKoinotNASATadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob