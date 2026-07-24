JCH–2026 finalidan keyingi janjal: de la Fuente keskin chiqish qildi

·98·Sport
JCH–2026 finalidan keyingi janjal: de la Fuente keskin chiqish qildi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Jahon chempionati–2026 finalidan so‘ng maydonda yuz bergan mojaroga munosabat bildirdi. U Argentina futbolchilarining ayrim harakatlarini «qabul qilib bo‘lmaydigan va mutlaqo nomaqbul» deb baholadi.

Ispaniya qo‘shimcha daqiqalarda 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, tarixida ikkinchi bor jahon chempioni bo‘lganidan so‘ng maydonda tortishuvlar boshlangan. Hozirda FIFA ushbu epizodlarni o‘rganmoqda.

Mojaro final hushtagi yangrashi bilan boshlandi

Hal qiluvchi uchrashuv «Nyu-York Nyu-Jersi» stadionida bo‘lib o‘tdi. Ispaniya qo‘shimcha vaqtda urilgan yagona gol evaziga Argentinani mag‘lub etdi.

Chempionlik rasman ma’lum bo‘lganidan so‘ng ikki jamoa futbolchilari o‘rtasida keskin tortishuv yuzaga kelgan.

Xabarlarga ko‘ra, mojaroning asosiy ishtirokchilari sifatida Nauel Molina va Leandro Paredes tilga olinmoqda. Molina Rodri tomon harakatlangan, Paredes esa Erik Garsiya bilan tortishib qolgan. Shuningdek, uning Gavi bilan ham og‘zaki janjalga kirishgani aytilmoqda.

«Bunday narsaga maydonda o‘rin yo‘q»

De la Fuentening aytishicha, u dastlab maydonning boshqa qismida g‘alabani nishonlayotgani sabab voqea tafsilotlarini ko‘rmagan.

«O‘sha paytda nima bo‘layotganini tushunmaganman. Men g‘alabani nishonlar, jamoadoshlarimni quchoqlardim. Lekin qanday holat bo‘lishidan qat’i nazar, buni oqlab bo‘lmaydi. Bunday narsaga o‘rin yo‘q», — dedi u ispan televideniyesiga.

Mutaxassis Argentina futbolchilarini yuqori saviyali ijrochilar deb bilishini, ularning o‘zlari ham sodir bo‘lgan voqeani og‘ir qabul qilgan bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.

Ispaniya futbolchilari provokatsiyaga berilmagani aytildi

De la Fuente o‘z shogirdlarining maydondagi xatti-harakatlarini alohida qayd etdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, ispaniyalik futbolchilar tahqirlash, tajovuzkor harakatlar va turli provokatsiyalarga duch kelgan. Biroq jamoa a’zolari vaziyatni yanada katta to‘qnashuvga aylantirmaslikka harakat qilgan.

«Bu holatlar ancha jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin edi», — deya ta’kidladi Ispaniya bosh murabbiyi.

Videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi

Maydondagi tortishuvlar turli rakurslardan videoga olingan va qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingan.

Kadrlarda futbolchilarning bir-biri bilan tortishib qolgani va jamoa a’zolari ularni ajratishga uringani ko‘rinadi. Biroq epizodlarning to‘liq sabablari va mojaro aynan qanday boshlangani hozircha rasman bayon etilmagan.

FIFA tekshiruv boshladi

Hozircha Argentina terma jamoasi futbolchilariga nisbatan rasmiy jazo choralari e’lon qilinmagan.

Ma’lum qilinishicha, FIFA finaldan keyingi epizodlar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Jahon futboli bosh tashkiloti futbolchilarning harakatlarida intizom kodeksi talablari buzilgan-buzilmaganini aniqlaydi.

Tekshiruv yakunida ayrim futbolchilarga jarima, diskvalifikatsiya yoki boshqa intizomiy choralar qo‘llanilishi ehtimoli bor, ammo hozircha bu borada yakuniy qaror qabul qilinmagan.

Chempionlik bayrami janjal soyasida qoldi

Ispaniyaning tarixiy g‘alabasi finaldan keyingi mojaro sabab qisman ikkinchi planga tushib qoldi. Endi asosiy savol — FIFA voqeaga qanday huquqiy baho beradi va ishtirokchilarga nisbatan jazo qo‘llaniladimi?

Sizningcha, finaldan keyingi janjal uchun futbolchilar jazolanishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Luis de la FuenteIspaniyaArgentinaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi