JCH–2026 finalidan keyingi janjal: de la Fuente keskin chiqish qildi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Jahon chempionati–2026 finalidan so‘ng maydonda yuz bergan mojaroga munosabat bildirdi. U Argentina futbolchilarining ayrim harakatlarini «qabul qilib bo‘lmaydigan va mutlaqo nomaqbul» deb baholadi.
Ispaniya qo‘shimcha daqiqalarda 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, tarixida ikkinchi bor jahon chempioni bo‘lganidan so‘ng maydonda tortishuvlar boshlangan. Hozirda FIFA ushbu epizodlarni o‘rganmoqda.
Mojaro final hushtagi yangrashi bilan boshlandi
Hal qiluvchi uchrashuv «Nyu-York Nyu-Jersi» stadionida bo‘lib o‘tdi. Ispaniya qo‘shimcha vaqtda urilgan yagona gol evaziga Argentinani mag‘lub etdi.
Chempionlik rasman ma’lum bo‘lganidan so‘ng ikki jamoa futbolchilari o‘rtasida keskin tortishuv yuzaga kelgan.
Xabarlarga ko‘ra, mojaroning asosiy ishtirokchilari sifatida Nauel Molina va Leandro Paredes tilga olinmoqda. Molina Rodri tomon harakatlangan, Paredes esa Erik Garsiya bilan tortishib qolgan. Shuningdek, uning Gavi bilan ham og‘zaki janjalga kirishgani aytilmoqda.
«Bunday narsaga maydonda o‘rin yo‘q»
De la Fuentening aytishicha, u dastlab maydonning boshqa qismida g‘alabani nishonlayotgani sabab voqea tafsilotlarini ko‘rmagan.
«O‘sha paytda nima bo‘layotganini tushunmaganman. Men g‘alabani nishonlar, jamoadoshlarimni quchoqlardim. Lekin qanday holat bo‘lishidan qat’i nazar, buni oqlab bo‘lmaydi. Bunday narsaga o‘rin yo‘q», — dedi u ispan televideniyesiga.
Mutaxassis Argentina futbolchilarini yuqori saviyali ijrochilar deb bilishini, ularning o‘zlari ham sodir bo‘lgan voqeani og‘ir qabul qilgan bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.
Ispaniya futbolchilari provokatsiyaga berilmagani aytildi
De la Fuente o‘z shogirdlarining maydondagi xatti-harakatlarini alohida qayd etdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, ispaniyalik futbolchilar tahqirlash, tajovuzkor harakatlar va turli provokatsiyalarga duch kelgan. Biroq jamoa a’zolari vaziyatni yanada katta to‘qnashuvga aylantirmaslikka harakat qilgan.
«Bu holatlar ancha jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin edi», — deya ta’kidladi Ispaniya bosh murabbiyi.
Videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi
Maydondagi tortishuvlar turli rakurslardan videoga olingan va qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingan.
Kadrlarda futbolchilarning bir-biri bilan tortishib qolgani va jamoa a’zolari ularni ajratishga uringani ko‘rinadi. Biroq epizodlarning to‘liq sabablari va mojaro aynan qanday boshlangani hozircha rasman bayon etilmagan.
FIFA tekshiruv boshladi
Hozircha Argentina terma jamoasi futbolchilariga nisbatan rasmiy jazo choralari e’lon qilinmagan.
Ma’lum qilinishicha, FIFA finaldan keyingi epizodlar yuzasidan tekshiruv boshlagan. Jahon futboli bosh tashkiloti futbolchilarning harakatlarida intizom kodeksi talablari buzilgan-buzilmaganini aniqlaydi.
Tekshiruv yakunida ayrim futbolchilarga jarima, diskvalifikatsiya yoki boshqa intizomiy choralar qo‘llanilishi ehtimoli bor, ammo hozircha bu borada yakuniy qaror qabul qilinmagan.
Chempionlik bayrami janjal soyasida qoldi
Ispaniyaning tarixiy g‘alabasi finaldan keyingi mojaro sabab qisman ikkinchi planga tushib qoldi. Endi asosiy savol — FIFA voqeaga qanday huquqiy baho beradi va ishtirokchilarga nisbatan jazo qo‘llaniladimi?
Sizningcha, finaldan keyingi janjal uchun futbolchilar jazolanishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…