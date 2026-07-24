Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadi

·24·Texno
Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadi

Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi yirik kelishuv amalga oshirildi: dunyodagi birinchi AI-dasturchi hisoblangan Devin loyihasi asoschisi Cognition kompaniyasi Poke startapini oʻz tarkibiga qoʻshib oldi. Ushbu xaridning qiymati ochiqlanmagan boʻlsa-da, TechCrunch nashrining maʼlumotlariga koʻra, bitim 100 million dollardan ortiqroq (toʻqqiz xonali sonlar) baholangan. Bu qadam sunʼiy intellektning nafaqat texnik imkoniyatlari, balki uning foydalanuvchi bilan muloqot qilish uslubi va "shaxsiyati" ham raqobatbardosh ustunlikka aylanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Poke — foydalanuvchilar bilan oddiy doʻstdek muloqot qiladigan, matnli xabarlar orqali ishlaydigan aqlli yordamchidir. Kaliforniyaning The Interaction Company korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu servis oʻzining samimiy tili, hazil-mutoyibaga boy javoblari va hatto koʻcha jargonlaridan foydalana olishi bilan ajralib turadi. Endilikda ushbu muloqot modeli Devin dasturchi-agenti tarkibiga integratsiya qilinadi.

Dasturchi emas, hamkasb

Cognition asoschilarining fikricha, sunʼiy intellekt shunchaki quruq buyruqlarni bajaruvchi vosita boʻlib qolmasligi kerak. Kompaniya Devin foydalanuvchilari oʻzlarini xuddi haqiqiy hamkasbi bilan ishlayotgandek his qilishlarini istaydi. Poke asoschilaridan biri Marvin von Hagenning taʼkidlashicha, odamlar robotlar bilan emas, balki shaxsiyati bor, hazilni tushunadigan mutaxassislar bilan ishlashni afzal koʻrishadi.

Poke yordamchisi 2024-yilning mart oyida ishga tushirilgan boʻlib, u iMessage, SMS, Telegram va WhatsApp kabi platformalar orqali xizmat koʻrsatadi. Foydalanuvchilar undan sayohatlarni rejalashtirish, sogʻliqni saqlash, moliya va taʼlim kabi turli sohalarda maslahat olishadi. Ayniqsa, elektron pochta xabarlarini boshqarish va eslatmalar oʻrnatish kabi unumdorlikka oid vazifalar eng ommabop yoʻnalishlar boʻlib qolmoqda.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi uch oy ichida Poke foydalanuvchilari platformada 100 milliondan ortiq xabar almashishgan. Shunga qaramay, yuz minglab foydalanuvchilarga ega servisni saqlab turish va uning hisoblash quvvatlarini moliyalashtirish ancha qimmatga tushayotgan edi. Cognition bilan birlashish startapga yanada kuchli infratuzilma va tezkor ishlash imkonini beradi.

Yangi davr strategiyasi

Mazkur kelishuvning yana bir qiziqarli jihati shundaki, Cognition asoschilari Scott Wu va Walden Yan avvalroq Poke loyihasiga shaxsiy investor sifatida sarmoya kiritishgan edi. Endilikda ular ushbu texnologiyani oʻzlarining asosiy mahsulotiga toʻliq tatbiq etishni maqsad qilishgan. Bu sunʼiy intellekt bozorida yangi tendensiyani — algoritmlar aniqligidan koʻra, hissiy muloqot darajasi muhimroq boʻladigan davrni boshlab berishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Telegram kabi messenjerlar orqali ishlaydigan bunday AI-yordamchilar kundalik yumushlarni yengillashtirishda juda qulay. Devin kabi murakkab tizimlarning "insoniylashishi" esa kelajakda dasturiy taʼminot yaratish jarayonini yanada qiziqarli va oson kechishiga xizmat qiladi.

CognitionDevinPokeSunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24AQSHda smartfondagi maʼlumotlarni maxsus parol bilan oʻchirib tashlagan shaxs sudlanmoqdaAQSHda smartfondagi maʼlumotlarni maxsus parol bilan oʻchirib tashlagan shaxs sudlanmoqdaKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob