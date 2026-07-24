Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadi
Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi yirik kelishuv amalga oshirildi: dunyodagi birinchi AI-dasturchi hisoblangan Devin loyihasi asoschisi Cognition kompaniyasi Poke startapini oʻz tarkibiga qoʻshib oldi. Ushbu xaridning qiymati ochiqlanmagan boʻlsa-da, TechCrunch nashrining maʼlumotlariga koʻra, bitim 100 million dollardan ortiqroq (toʻqqiz xonali sonlar) baholangan. Bu qadam sunʼiy intellektning nafaqat texnik imkoniyatlari, balki uning foydalanuvchi bilan muloqot qilish uslubi va "shaxsiyati" ham raqobatbardosh ustunlikka aylanayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Poke — foydalanuvchilar bilan oddiy doʻstdek muloqot qiladigan, matnli xabarlar orqali ishlaydigan aqlli yordamchidir. Kaliforniyaning The Interaction Company korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu servis oʻzining samimiy tili, hazil-mutoyibaga boy javoblari va hatto koʻcha jargonlaridan foydalana olishi bilan ajralib turadi. Endilikda ushbu muloqot modeli Devin dasturchi-agenti tarkibiga integratsiya qilinadi.
Dasturchi emas, hamkasbCognition asoschilarining fikricha, sunʼiy intellekt shunchaki quruq buyruqlarni bajaruvchi vosita boʻlib qolmasligi kerak. Kompaniya Devin foydalanuvchilari oʻzlarini xuddi haqiqiy hamkasbi bilan ishlayotgandek his qilishlarini istaydi. Poke asoschilaridan biri Marvin von Hagenning taʼkidlashicha, odamlar robotlar bilan emas, balki shaxsiyati bor, hazilni tushunadigan mutaxassislar bilan ishlashni afzal koʻrishadi.
Poke yordamchisi 2024-yilning mart oyida ishga tushirilgan boʻlib, u iMessage, SMS, Telegram va WhatsApp kabi platformalar orqali xizmat koʻrsatadi. Foydalanuvchilar undan sayohatlarni rejalashtirish, sogʻliqni saqlash, moliya va taʼlim kabi turli sohalarda maslahat olishadi. Ayniqsa, elektron pochta xabarlarini boshqarish va eslatmalar oʻrnatish kabi unumdorlikka oid vazifalar eng ommabop yoʻnalishlar boʻlib qolmoqda.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi uch oy ichida Poke foydalanuvchilari platformada 100 milliondan ortiq xabar almashishgan. Shunga qaramay, yuz minglab foydalanuvchilarga ega servisni saqlab turish va uning hisoblash quvvatlarini moliyalashtirish ancha qimmatga tushayotgan edi. Cognition bilan birlashish startapga yanada kuchli infratuzilma va tezkor ishlash imkonini beradi.
Yangi davr strategiyasiMazkur kelishuvning yana bir qiziqarli jihati shundaki, Cognition asoschilari Scott Wu va Walden Yan avvalroq Poke loyihasiga shaxsiy investor sifatida sarmoya kiritishgan edi. Endilikda ular ushbu texnologiyani oʻzlarining asosiy mahsulotiga toʻliq tatbiq etishni maqsad qilishgan. Bu sunʼiy intellekt bozorida yangi tendensiyani — algoritmlar aniqligidan koʻra, hissiy muloqot darajasi muhimroq boʻladigan davrni boshlab berishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Telegram kabi messenjerlar orqali ishlaydigan bunday AI-yordamchilar kundalik yumushlarni yengillashtirishda juda qulay. Devin kabi murakkab tizimlarning "insoniylashishi" esa kelajakda dasturiy taʼminot yaratish jarayonini yanada qiziqarli va oson kechishiga xizmat qiladi.
…