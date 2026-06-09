Beeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanish

·0·Texno
Beeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanish

Rossiyaning Beeline operatori mamlakatda rasman cheklanmagan, biroq foydalanish imkoniyati boʻlmagan qator xorijiy internet-servislarga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish imkoniyati yoʻlga qoʻyilganini eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya bosh direktori Sergey Anoxinning maʼlum qilishicha, 9-iyundan boshlab «bee» obunasi foydalanuvchilari Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars va boshqa bir qator xorijiy platformalardan foydalanish imkoniga ega boʻlishdi. Ushbu loyiha avvalroq Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida muhokama qilingan «oq VPN» konsepsiyasining amaliy ijrosidir.

Operator vakillarining soʻzlariga koʻra, mazkur yechim abonentlar uchun xorijiy servislardan qulay va qonuniy foydalanishni taʼminlaydi. Hozircha kompaniya ushbu xizmatning texnik jihatdan qanday amalga oshirilgani haqidagi tafsilotlarni ochiqlamagan.

BeelineVPNSpotifyNetflixTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada xalqaro qoʻngʻiroqlarga oʻz-oʻzini taqiqlash imkoniyati joriy etilmoqdaRossiyada xalqaro qoʻngʻiroqlarga oʻz-oʻzini taqiqlash imkoniyati joriy etilmoqdaBugun, 12:50Rossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiRossiyada SIM-kartalarni qayta rasmiylashtirishga 90 kunlik taqiq qoʻyildiBugun, 12:25Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiSkuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiBugun, 12:23Samsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiSamsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladiBugun, 12:22Dongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiDongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiBugun, 11:57Yandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiYandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus