iOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldi
iOS 27 operatsion tizimining birinchi beta-versiyasini oʻrnatgan foydalanuvchilar qator Rossiya ilovalari ishlashida muammolarga duch kelishmoqda. Xususan, “T-Bank”ning soʻnggi versiyalari ochilishi bilan yopilib qolmoqda. Keyinchalik bank maʼmuriyati ushbu nosozlik mavjudligini rasman tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shuningdek, “SberBank” ilovasining ayrim versiyalarida ham uzilishlar kuzatilayotgani haqida xabarlar berilmoqda. Bundan tashqari, foydalanuvchilar “Samokat” va “Koshelyok” servislaridan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishgan. Shu bilan birga, “Gosuslugi”, “Avito”, “VKontakte”, Ozon va Wildberries kabi koʻplab mashhur dasturlar odatdagidek ishlashda davom etmoqda.
Muammolar nafaqat Rossiya, balki xorijiy foydalanuvchilarni ham chetlab oʻtmadi. iPhone egalari ayrim dasturlarning iOS 27 bilan mos kelmayotganidan shikoyat qilishmoqda. Xususan, mashhur Genshin Impact oʻyini va Uber servisi ishida ham xatoliklar aniqlangan.
Gap tizimning dasturchilar uchun moʻljallangan ilk beta-versiyasi haqida ketayotganligi sababli, bunday xatoliklar kutilgan holat hisoblanadi. Ilova yaratuvchilari va Apple kompaniyasi iOS 27 tizimining barqaror talqini chiqqunga qadar barcha zaruriy tuzatishlarni amalga oshirishi kutilmoqda.
…