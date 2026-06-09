iOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalar
Bu yilgi Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) tadbirining asosiy yulduzi yangilangan Siri AI boʻldi. Garchi iOS 27 tizimida inqilobiy oʻzgarishlar koʻzga tashlanmasa-da, iPhone foydalanuvchilari uchun kundalik hayotda juda asqotadigan koʻplab kichik, ammo foydali funksiyalar qoʻshilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple kompaniyasi sahnada eʼlon qilmagan yangiliklardan biri — bu batareya quvvatini boshqarishning kengaytirilgan imkoniyatlaridir. Endilikda foydalanuvchilar qurilmaning ishlash muddatini uzaytirish uchun quvvatlanish darajasini yanada aniqroq cheklashlari mumkin boʻladi. Bu ayniqsa iPhone 15 va undan yangi modellar egalari uchun foydalidir.
Shuningdek, boshqaruv markazini (Control Center) shaxsiylashtirish yanada osonlashdi. Uchinchi tomon dasturchilari endi oʻz ilovalari uchun maxsus tugmalarni qoʻshishlari mumkin, bu esa foydalanuvchilarga sevimli funksiyalariga tezroq kirish imkonini beradi. Apple ushbu qulaylikni taqdimot davomida batafsil yoritib oʻtmagan edi.
Xabarlar ilovasida ham bir qator qulayliklar paydo boʻldi. Masalan, xabarlarni yuborish vaqtini belgilash funksiyasi takomillashtirildi va endi foydalanuvchilar oʻzlarining emojilarini yanada moslashuvchan tarzda tahrirlashlari mumkin. Bu kabi kichik detallar iOS 27 tizimini yanada mukammal va foydalanuvchiga yoʻnaltirilgan qiladi.
…