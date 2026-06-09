iOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalar

·0·Texno
iOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalar

Bu yilgi Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) tadbirining asosiy yulduzi yangilangan Siri AI boʻldi. Garchi iOS 27 tizimida inqilobiy oʻzgarishlar koʻzga tashlanmasa-da, iPhone foydalanuvchilari uchun kundalik hayotda juda asqotadigan koʻplab kichik, ammo foydali funksiyalar qoʻshilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple kompaniyasi sahnada eʼlon qilmagan yangiliklardan biri — bu batareya quvvatini boshqarishning kengaytirilgan imkoniyatlaridir. Endilikda foydalanuvchilar qurilmaning ishlash muddatini uzaytirish uchun quvvatlanish darajasini yanada aniqroq cheklashlari mumkin boʻladi. Bu ayniqsa iPhone 15 va undan yangi modellar egalari uchun foydalidir.

Shuningdek, boshqaruv markazini (Control Center) shaxsiylashtirish yanada osonlashdi. Uchinchi tomon dasturchilari endi oʻz ilovalari uchun maxsus tugmalarni qoʻshishlari mumkin, bu esa foydalanuvchilarga sevimli funksiyalariga tezroq kirish imkonini beradi. Apple ushbu qulaylikni taqdimot davomida batafsil yoritib oʻtmagan edi.

Xabarlar ilovasida ham bir qator qulayliklar paydo boʻldi. Masalan, xabarlarni yuborish vaqtini belgilash funksiyasi takomillashtirildi va endi foydalanuvchilar oʻzlarining emojilarini yanada moslashuvchan tarzda tahrirlashlari mumkin. Bu kabi kichik detallar iOS 27 tizimini yanada mukammal va foydalanuvchiga yoʻnaltirilgan qiladi.

AppleiOS 27iPhoneSiri AIWWDC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiApple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiBugun, 15:25iOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiiOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiBugun, 15:22Yandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiYandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiBugun, 15:21Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiRossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiBugun, 14:59Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiNoutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiBugun, 14:53Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiApple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiBugun, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus