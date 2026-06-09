iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradi

·0·Texno
iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradi

iOS 27 operatsion tizimining beta-versiyasida boʻlajak iPhone Ultra (yoki iPhone Fold) modelining buklanish mexanizmiga oid qiziqarli maʼlumotlar topildi. Digital Chat Station insayderining xabar berishicha, smartfon sharnirning ochilish va yopilish burchagini real vaqt rejimida yuqori aniqlikda oʻlchash imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilma oʻzining yopiq, toʻliq ochilgan yoki yarim buklangan holatini mustaqil aniqlay oladi. Shunga muvofiq, interfeys elementlarining joylashuvi dinamik tarzda oʻzgaradi: masalan, yopiq holatda iPhone kabi standart ekran, ochiq holatda esa iPad uslubidagi ishchi stol paydo boʻladi. Shuningdek, dinamiklar ovozi ham qurilmaning holatiga qarab sozlanishi aytilmoqda.

Taniqli bloger Sahil Karoul yaqinda iPhone Fold prototiplarini klassik oq va qora ranglarda namoyish etdi. Kutilishicha, buklama iPhone «kitobcha» formatida boʻlib, uning ichki ekrani 7,7 dyuym, tashqi displeyi esa taxminan 5,3 dyuymni tashkil qiladi. Qurilmaning oʻziga xos jihati — ovoz tugmachalarining korpus yuqori qismiga koʻchirilishidir.

Mish-mishlarga koʻra, oʻng tomondagi quvvat tugmasi Touch ID datchigi bilan birlashtiriladi, bu esa Apple smartfonlariga barmoq izi skaneri qaytayotganidan dalolat beradi. Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va boshqa flagmanlar haqidagi maʼlumotlarni rasmiy taqdimotdan oldin aniq eʼlon qilishi bilan ishonch qozongan edi.

AppleiPhone UltraiPhone FoldiOS 27Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiFAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiBugun, 16:27Foydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiFoydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiBugun, 16:21Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiAisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiBugun, 15:53100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdi100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdiBugun, 15:50Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiApple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus