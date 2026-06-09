iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradi
iOS 27 operatsion tizimining beta-versiyasida boʻlajak iPhone Ultra (yoki iPhone Fold) modelining buklanish mexanizmiga oid qiziqarli maʼlumotlar topildi. Digital Chat Station insayderining xabar berishicha, smartfon sharnirning ochilish va yopilish burchagini real vaqt rejimida yuqori aniqlikda oʻlchash imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilma oʻzining yopiq, toʻliq ochilgan yoki yarim buklangan holatini mustaqil aniqlay oladi. Shunga muvofiq, interfeys elementlarining joylashuvi dinamik tarzda oʻzgaradi: masalan, yopiq holatda iPhone kabi standart ekran, ochiq holatda esa iPad uslubidagi ishchi stol paydo boʻladi. Shuningdek, dinamiklar ovozi ham qurilmaning holatiga qarab sozlanishi aytilmoqda.
Taniqli bloger Sahil Karoul yaqinda iPhone Fold prototiplarini klassik oq va qora ranglarda namoyish etdi. Kutilishicha, buklama iPhone «kitobcha» formatida boʻlib, uning ichki ekrani 7,7 dyuym, tashqi displeyi esa taxminan 5,3 dyuymni tashkil qiladi. Qurilmaning oʻziga xos jihati — ovoz tugmachalarining korpus yuqori qismiga koʻchirilishidir.
Mish-mishlarga koʻra, oʻng tomondagi quvvat tugmasi Touch ID datchigi bilan birlashtiriladi, bu esa Apple smartfonlariga barmoq izi skaneri qaytayotganidan dalolat beradi. Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va boshqa flagmanlar haqidagi maʼlumotlarni rasmiy taqdimotdan oldin aniq eʼlon qilishi bilan ishonch qozongan edi.
…