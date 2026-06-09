WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklari

·0·Texno
WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklari

Apple kompaniyasining Apple Park qarorgohida WWDC 2026 anjumani start oldi. Mazkur tadbir Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence tizimlaridagi ulkan oʻzgarishlar bilan yodda qoladigan boʻldi. Shuningdek, ushbu anjuman Tim Cook uchun bosh direktor sifatidagi soʻnggi WWDC hisoblanadi, chunki u 1-sentabrdan oʻz oʻrnini John Ternusga boʻshatib berishini eʻlon qilgan edi. Apple sunʻiy intellekt poygasida oʻz mavqeini tiklash uchun bor kuchini ishga solmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Taqdimotda asosiy eʻtibor Siri ovozli yordamchisining yangilanishiga qaratildi. Google Gemini texnologiyasi asosida ishlaydigan yangi Siri endilikda yanada aqlli, muloqotga kirishuvchan va vizual intellekt bilan moslashgan boʻladi. Apple vakillarining taʻkidlashicha, Siri nafaqat tizim ichida, balki alohida ilova sifatida ham faoliyat yuritadi. Shu bilan birga, kompaniya maxfiylik masalasiga alohida urgʻu berib, foydalanuvchi maʻlumotlari faqat soʻrovlarni bajarish uchun ishlatilishini va buni tashqi ekspertlar tekshirishi mumkinligini bildirdi.

iOS 27 dasturchilar uchun beta-versiyasida qiziqarli kashfiyotlar amalga oshirildi. Tizim fayllari orasida "foldState" va "angleDegrees" kabi kodlar topilgani, koʻpdan beri kutilayotgan buklama iPhone (foldable) qurilmasi ustida ish ketayotganidan dalolat beradi. Garchi rasmiy eʻlon berilmagan boʻlsa-da, sentabr oyidagi anjumanda yangi formatdagi qurilma taqdim etilishi ehtimoli yuqori.

Apple Intelligence doirasida Safari uchun tablarni boshqarish, bir tegish bilan parollarni yangilash va ilovalararo kontekstni tushunish funksiyalari qoʻshildi. Messages ilovasi endi sunʻiy intellekt yordamida javob variantlarini taklif qiladi, Phone ilovasi esa qoʻngʻiroq paytida Mail va boshqa dasturlardan kerakli maʻlumotlarni chiqarib bera oladi. Dizayn borasida esa oʻtgan yilgi Liquid Glass uslubi biroz takomillashtirilib, foydalanuvchilarga elementlarni oʻz xohishiga koʻra sozlash imkoniyati berildi.

AppleWWDC 2026SiriiOS 27Apple Intelligence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqdaBugun, 18:27CISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiCISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiBugun, 17:57Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiBugun, 17:56Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiTecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiBugun, 17:27VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiVTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:27Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus