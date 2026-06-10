SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchi
SpaceX kompaniyasining ikki nafar sobiq mutaxassisi yirik maʻlumotlar markazlari (hyperscalers) uchun kutilmagan loyihani taqdim etdi. Ular koinot bilan bogʻliq boʻlmagan, balki Yer yuzida tabiiy gaz stansiyalaridan koʻra arzonroq va tezroq quriladigan elektr stansiyalarini barpo etishmoqda. Hozirgacha maxfiy faoliyat yuritgan Ambrosia Energy startapi quyosh panellarini litiy-ionli batareyalar bilan birlashtirib, tunu kun uzluksiz energiya yetkazib berishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ambrosia Energy asoschisi va prezidenti Sara Spangelo TechCrunch nashriga bergan intervyusida, kompaniya shartnoma imzolanganidan keyin 12 oy ichida istalgan miqyosdagi elektr stansiyasini ishga tushirishni rejalashtirayotganini maʻlum qildi. Startapning maqsadi gigavatt darajasidagi quvvatlarga chiqishdir. Xarajatlarni kamaytirish uchun muhandislar batareyalar paketini soddalashtirishdi: tizim kun davomida sekin quvvatlanadi va tunda energiyani asta-sekin uzatadi, bu esa uskunaning ishlash muddatini uzaytiradi.
Hozirgi vaqtda eng samarali gaz turbinali stansiyalarda bir megavatt-soat energiya tannarxi taxminan 107 dollarni tashkil etadi va ularni qurish uchun 5 yildan 7 yilgacha vaqt talab qilinadi. Ambrosia esa ushbu koʻrsatkichni 100 dollargacha tushirishni va ishonchlilikni oshirishni vaʻda qilmoqda. Bu ayniqsa ChatGPT kabi texnologiyalar tufayli energiya isteʻmoli keskin ortib borayotgan sunʻiy intellekt davrida juda muhimdir.
Sara Spangelo va bosh direktor Ben Longmier avvalroq SpaceX tarkibidagi Starlink loyihasida ishlashgan. Ularning Swarm startapi Ilon Mask kompaniyasi tomonidan sotib olingan edi. Spangelo avval Google, Longmier esa Apple kompaniyalarida tajriba orttirgan. Hozirda loyiha DFJ Growth jamgʻarmasidan investitsiya jalb qilgan boʻlib, asoschilar oʻz tajribalarini koinot texnologiyalaridan energetika sohasiga koʻchirishmoqda.
…