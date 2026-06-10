SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchi

·0·Texno
SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchi

SpaceX kompaniyasining ikki nafar sobiq mutaxassisi yirik maʻlumotlar markazlari (hyperscalers) uchun kutilmagan loyihani taqdim etdi. Ular koinot bilan bogʻliq boʻlmagan, balki Yer yuzida tabiiy gaz stansiyalaridan koʻra arzonroq va tezroq quriladigan elektr stansiyalarini barpo etishmoqda. Hozirgacha maxfiy faoliyat yuritgan Ambrosia Energy startapi quyosh panellarini litiy-ionli batareyalar bilan birlashtirib, tunu kun uzluksiz energiya yetkazib berishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ambrosia Energy asoschisi va prezidenti Sara Spangelo TechCrunch nashriga bergan intervyusida, kompaniya shartnoma imzolanganidan keyin 12 oy ichida istalgan miqyosdagi elektr stansiyasini ishga tushirishni rejalashtirayotganini maʻlum qildi. Startapning maqsadi gigavatt darajasidagi quvvatlarga chiqishdir. Xarajatlarni kamaytirish uchun muhandislar batareyalar paketini soddalashtirishdi: tizim kun davomida sekin quvvatlanadi va tunda energiyani asta-sekin uzatadi, bu esa uskunaning ishlash muddatini uzaytiradi.

Hozirgi vaqtda eng samarali gaz turbinali stansiyalarda bir megavatt-soat energiya tannarxi taxminan 107 dollarni tashkil etadi va ularni qurish uchun 5 yildan 7 yilgacha vaqt talab qilinadi. Ambrosia esa ushbu koʻrsatkichni 100 dollargacha tushirishni va ishonchlilikni oshirishni vaʻda qilmoqda. Bu ayniqsa ChatGPT kabi texnologiyalar tufayli energiya isteʻmoli keskin ortib borayotgan sunʻiy intellekt davrida juda muhimdir.

Sara Spangelo va bosh direktor Ben Longmier avvalroq SpaceX tarkibidagi Starlink loyihasida ishlashgan. Ularning Swarm startapi Ilon Mask kompaniyasi tomonidan sotib olingan edi. Spangelo avval Google, Longmier esa Apple kompaniyalarida tajriba orttirgan. Hozirda loyiha DFJ Growth jamgʻarmasidan investitsiya jalb qilgan boʻlib, asoschilar oʻz tajribalarini koinot texnologiyalaridan energetika sohasiga koʻchirishmoqda.

SpaceXAmbrosia EnergyQuyosh EnergiyasiSunʻiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiAvalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiBugun, 12:29Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiSamsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiBugun, 12:21ASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildiASML Yevropaning yarimoʻtkazgichlar sohasidagi mustaqillik rejasini tanqid qildiBugun, 12:21Google Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiGoogle Gemini 3.5 Live Translate texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:59Nafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiNafaqat Tesla, balki butun soha uchun eng yaxshisi: Elon Musk AI6 chipini maqtadiBugun, 11:24Huawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiHuawei Mate 80 smartfonlari bozorlarni zabt etib Apple’ni ortda qoldirdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus