VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardi
May oyi oxiri va iyun oyi boshida Rossiyaning yirik xosting-provayderlari mijozlari oʻz resurslariga kirishda muammolar yuzaga kelayotgani haqida xabar bera boshladilar. Selectel, Beget va Timeweb kabi kompaniyalar foydalanuvchilar oqimi kamaygani va saytlar ochilishida vaqti-vaqti bilan uzilishlar kuzatilayotganini tasdiqlashdi. Mutaxassislarning fikricha, bunga internet-trafikni filtrlash uchun qoʻllaniladigan tahdidlarga qarshi kurashish texnik vositalari (TSPU) sozlamalarining oʻzgartirilishi sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgari VPN xizmatlari asosan IP-manzillar va protokollar boʻyicha bloklangan boʻlsa, zamonaviy texnologiyalar oʻz trafigini oddiy internet-trafik sifatida niqoblashni oʻrgandi. Natijada, nazorat organlari eʻtiborini VPN serverlari tez-tez joylashtiriladigan bulutli infratuzilmalarga qaratdi. Iyun oyidan boshlab TSPU uskunalari himoyalangan TLS-ulanishlarni yanada faol tahlil qila boshladi, bu esa qonuniy servislar ishida ham xatoliklarga olib keldi.
GlobalNet tarmoq muhandisi Mixail Kotkinning soʻzlariga koʻra, may va iyun oylarida bulutli segment mijozlarining trafigi taxminan 10 foizga kamaygan. Eng katta xavf ostida doimiy himoyalangan ulanishga ega mobil ilovalar, bulutli platformalar, real vaqt rejimida maʻlumot almashish servislari va kontentni tezkor yetkazib berish (CDN) yechimlari qolmoqda.
Ekspertlar yuzaga kelgan vaziyatni filtrlash mexanizmlarini sozlash jarayonining natijasi deb hisoblamoqda. Xatoliklarni kamaytirish uchun uskunalarni qoʻshimcha sozlash talab etiladi, shu sababli qisqa muddatli uzilishlar kelgusida ham davom etishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim telekom mutaxassislari muammo koʻlami boʻrttirilgan boʻlishi mumkinligini va baʻzi nosozliklar boshqa texnik sabablar bilan bogʻliqligini taʻkidlamoqda.
…