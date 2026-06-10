VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardi

·0·Texno
VPN xizmatlarini bloklashga urinishlar Rossiya xostinglarida nosozlik keltirib chiqardi

May oyi oxiri va iyun oyi boshida Rossiyaning yirik xosting-provayderlari mijozlari oʻz resurslariga kirishda muammolar yuzaga kelayotgani haqida xabar bera boshladilar. Selectel, Beget va Timeweb kabi kompaniyalar foydalanuvchilar oqimi kamaygani va saytlar ochilishida vaqti-vaqti bilan uzilishlar kuzatilayotganini tasdiqlashdi. Mutaxassislarning fikricha, bunga internet-trafikni filtrlash uchun qoʻllaniladigan tahdidlarga qarshi kurashish texnik vositalari (TSPU) sozlamalarining oʻzgartirilishi sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgari VPN xizmatlari asosan IP-manzillar va protokollar boʻyicha bloklangan boʻlsa, zamonaviy texnologiyalar oʻz trafigini oddiy internet-trafik sifatida niqoblashni oʻrgandi. Natijada, nazorat organlari eʻtiborini VPN serverlari tez-tez joylashtiriladigan bulutli infratuzilmalarga qaratdi. Iyun oyidan boshlab TSPU uskunalari himoyalangan TLS-ulanishlarni yanada faol tahlil qila boshladi, bu esa qonuniy servislar ishida ham xatoliklarga olib keldi.

GlobalNet tarmoq muhandisi Mixail Kotkinning soʻzlariga koʻra, may va iyun oylarida bulutli segment mijozlarining trafigi taxminan 10 foizga kamaygan. Eng katta xavf ostida doimiy himoyalangan ulanishga ega mobil ilovalar, bulutli platformalar, real vaqt rejimida maʻlumot almashish servislari va kontentni tezkor yetkazib berish (CDN) yechimlari qolmoqda.

Ekspertlar yuzaga kelgan vaziyatni filtrlash mexanizmlarini sozlash jarayonining natijasi deb hisoblamoqda. Xatoliklarni kamaytirish uchun uskunalarni qoʻshimcha sozlash talab etiladi, shu sababli qisqa muddatli uzilishlar kelgusida ham davom etishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim telekom mutaxassislari muammo koʻlami boʻrttirilgan boʻlishi mumkinligini va baʻzi nosozliklar boshqa texnik sabablar bilan bogʻliqligini taʻkidlamoqda.

VPNXostingRossiyaInternetBlokirovka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Decart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiDecart kompaniyasi real vaqt rejimida ishlovchi Oasis 3 modelini taqdim etdiBugun, 13:23Starlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaStarlink yuqori balandlikda tezkor internet bilan aviakompaniyalarni zabt etmoqdaBugun, 13:22Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaNima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqdaBugun, 12:57Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiSnapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiBugun, 12:51RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiRedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus