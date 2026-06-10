Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan norozi

·0·Texno
Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan norozi

Seshanba kuni Anthropic kompaniyasi oʻzining shov-shuvlarga sabab boʻlgan Mythos kiberxavfsizlik modelining ommaviy va cheklangan versiyasi — Fable modelini taqdim etdi. Biroq, yangi modeldagi qatʼiy cheklovlar kiberxavfsizlik tadqiqotchilari va soha mutaxassislarining keskin eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

IBM X-Force tadqiqotchisi Valentina “Chompie” Palmiottiʼning taʼkidlashicha, Fable kiberxavfsizlikka hatto bilvosita aloqador boʻlgan har qanday soʻrovni, jumladan, oddiy blog postlarini oʻqish kabi zararsiz vazifalarni ham rad etmoqda. Xavfsizlik choralari ishga tushganda, model chatni toʻxtatib, xabar kiberxavfsizlik yoki biologiya mavzulari bilan bogʻliqligi sababli bloklanganini maʼlum qiladi.

Anthropic ushbu cheklovlarni zararli dasturlar yaratish yoki biologik qurollar ishlab chiqish xavfini kamaytirish maqsadida joriy qilgan. Kompaniya aprel oyida Mythos modelini chiqarganida, undan foydalanish huquqini Project Glasswing doirasida faqat sanoqli tashkilotlarga bergan edi. Oʻtgan haftada esa ushbu modeldan foydalanish imkoniyati 15 ta davlatdagi yuzlab tashkilotlar uchun kengaytirildi.

Ekspertlarning fikricha, Fable modelidagi cheklovlar tizimi kalit soʻzlarga asoslangan boʻlib, u koʻpincha xavfsiz kod yozish soʻrovlarini ham notoʻgʻri talqin qilmoqda. Masalan, kiberxavfsizlik faxriysi Matt Suicheʼning aytishicha, tizim dasturiy muhandislikning eng yaxshi amaliyotlarini kiberhujum bilan adashtirib yubormoqda va natijada foydalanuvchini avtomatik ravishda Claude Opus 4.8 modeliga oʻtkazib qoʻymoqda.

Hozircha Anthropic ushbu tanqidlarga rasmiy munosabat bildirmadi. Mutaxassislar model hali dastlabki bosqichda ekanligini va vaqt oʻtishi bilan kiberxavfsizlik kompaniyalari bilan hamkorlikda ushbu “toʻsiqlar” yumshatilishiga umid qilishmoqda.

AnthropicFableKiberxavfsizlikSunʼiy IntellektMythos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

United Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiUnited Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiBugun, 16:00Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaZest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaBugun, 15:51Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiNima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiBugun, 15:29Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiDatadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiBugun, 15:24Pinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarPinterest va Amazon hamkorligi: Kreatorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 14:54SpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariSpaceX IPO: Ilon Maskning koinotdagi maʼlumotlar markazlari va ulkan rejalariBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus