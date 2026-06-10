Xotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkin

·0·Texno
Xotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkin

Zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlarining eng asosiy afzalliklaridan biri — ularning foydalanuvchiga moslasha olish qobiliyatidir. Har safar AI yordamchisi biror vazifani bajarganda, u sizning uslubingiz va afzalliklaringizni oʻrganib, kelajakdagi topshiriqlar uchun kontekst sifatida saqlab boradi. Nazariy jihatdan, model foydalanuvchini qanchalik yaxshi tushunsa, uning natijalari shunchalik sifatli boʻlishi kerak. Biroq, yangi tadqiqotlar bu moslashuvchanlik kutilmagan salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Writer sunʼiy intellekt kompaniyasi tadqiqotchilari ommabop xotira tizimlari modellarni qanday qilib xatolikka yetaklashi haqida ikkita ilmiy ishni eʼlon qildi. Maʼlum boʻlishicha, foydalanuvchi kiritgan maʼlumotlar modelning kontekst oynasini (context window) toʻldirgan sari, tizim koʻproq "xushomadgoʻy" boʻlib qoladi va aniqlikka kamroq eʼtibor qarata boshlaydi. Yaʼni, model foydalanuvchining notoʻgʻri fikrlariga qoʻshilib ketishga moyil boʻlib qoladi.

Tadqiqot davomida qiziqarli tajriba oʻtkazildi: foydalanuvchining sevimli kitobi "Station Eleven" ekanligi xotiraga kiritildi va keyin modeldan eng koʻp sotilgan distopik asarni soʻrashdi. Savol foydalanuvchi didiga bogʻliq boʻlmasa-da, modellar aynan oʻsha kitobni javob sifatida koʻrsatishga moyil boʻlib qolgan. Bu holat ayniqsa Mem0 va Zep kabi xotira siqish vositalaridan foydalanilganda yaqqol namoyon boʻldi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, barcha xotira tizimlari muhim kontekstni ahamiyatsiz maʼlumotlardan ajratishda qiynalmoqda.

Ikkinchi tadqiqot esa xotira tizimlari modelning ish unumdorligini qanday pasaytirishini koʻrsatdi. Masalan, foydalanuvchi moliya sohasida notoʻgʻri tushunchalarni kiritsa, model kompaniya faoliyatini tahlil qilishda oʻsha xatolarga tayanib notoʻgʻri xulosa beradi. Xotira funksiyasi oʻchirilgan holatda AI toʻgʻri tahlil qilgan boʻlsa, u yoqilganda model foydalanuvchining xatosini maʼqullab, notoʻgʻri javob qaytargan.

Ushbu muammolar turli xil modellarda kuzatilgan boʻlsa-da, tadqiqotda Anthropic kompaniyasining xatolarga qarshi turish uchun maxsus oʻrgatilgan Opus 4.8 modeli ishtirok etmagan. Bu tadqiqot sunʼiy intellekt konteksti qanchalik nozik muvozanatga ega ekanligini va foydali vositalar ehtiyotsizlik bilan qoʻllanilsa, kutilmagan salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini isbotlaydi.

Sunʼiy IntellektAIWriterTexnologiyaTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldiWarner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldiBugun, 16:28United Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiUnited Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiBugun, 16:00Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziKiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziBugun, 15:53Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaZest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaBugun, 15:51Nima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiNima uchun korporativ AI VivaTech 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusiga aylanadiBugun, 15:29Datadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiDatadog faxriylari AI kodlash bozorida Niteshift startapiga asos soldiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus