Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildi

·0·Texno
Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildi

Yoqutistonda uchuvchisiz uchish apparatlari uchun moʻljallangan PASECA robotlashtirilgan mobil stansiyasi namoyish etildi. Ushbu loyiha “Yoqutiston” texnoparki rezidenti va “Polyarniy” ilmiy-ishlab chiqarish markazi ishtirokchisi bo“lgan “Forpost” kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu haqda Saxa Respublikasining Moskvadagi matbuot markazi ma“lum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Stansiya dronlarning avtomatik bazada joylashishi, quvvatlanishi va texnik xizmat ko“rsatilishini ta“minlaydi. Ishlab chiquvchilarning so“zlariga ko“ra, bu texnologiya uchuvchisiz tizimlarning avtonom ishlashini tashkil etishga va operatorlarning doimiy ishtirokiga bo“lgan ehtiyojni kamaytirishga xizmat qiladi.

Yangi texnologiya monitoring, infratuzilmani ko“zdan kechirish, ekologik nazorat hamda qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida qo“llanilishi mumkin. Tizim turli rusumdagi va turli ishlab chiqaruvchilarga tegishli dronlarni qo“llab-quvvatlaydi. Loyiha “Skolkovo” rezidenti maqomini olgan va “Texnovostok 2030” dasturida g“laba qozonib, 9,99 million rubl miqdorida grant qo“lab-quvvatloviga ega bo“lgan.

Yoqutiston innovatsiyalar vaziri Pyotr Nikolaevning ta“kidlashicha, keng hududlar va murakkab iqlim sharoitiga ega mintaqa uchun bunday yechimlar juda dolzarbdir. Hozirda uskunalar Yakutsk shahriga yetkazilgan va amaliy sinovlardan o“tishga tayyor holatda turibdi.

DronPASECARobototexnikaInnovatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiBugun, 17:29AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaAI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaBugun, 17:24Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaNetflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaBugun, 17:20Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaHindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaBugun, 16:57Yandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiYandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiBugun, 16:52Rossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiRossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus