Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildi
Yoqutistonda uchuvchisiz uchish apparatlari uchun moʻljallangan PASECA robotlashtirilgan mobil stansiyasi namoyish etildi. Ushbu loyiha “Yoqutiston” texnoparki rezidenti va “Polyarniy” ilmiy-ishlab chiqarish markazi ishtirokchisi bo“lgan “Forpost” kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu haqda Saxa Respublikasining Moskvadagi matbuot markazi ma“lum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Stansiya dronlarning avtomatik bazada joylashishi, quvvatlanishi va texnik xizmat ko“rsatilishini ta“minlaydi. Ishlab chiquvchilarning so“zlariga ko“ra, bu texnologiya uchuvchisiz tizimlarning avtonom ishlashini tashkil etishga va operatorlarning doimiy ishtirokiga bo“lgan ehtiyojni kamaytirishga xizmat qiladi.
Yangi texnologiya monitoring, infratuzilmani ko“zdan kechirish, ekologik nazorat hamda qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida qo“llanilishi mumkin. Tizim turli rusumdagi va turli ishlab chiqaruvchilarga tegishli dronlarni qo“llab-quvvatlaydi. Loyiha “Skolkovo” rezidenti maqomini olgan va “Texnovostok 2030” dasturida g“laba qozonib, 9,99 million rubl miqdorida grant qo“lab-quvvatloviga ega bo“lgan.
Yoqutiston innovatsiyalar vaziri Pyotr Nikolaevning ta“kidlashicha, keng hududlar va murakkab iqlim sharoitiga ega mintaqa uchun bunday yechimlar juda dolzarbdir. Hozirda uskunalar Yakutsk shahriga yetkazilgan va amaliy sinovlardan o“tishga tayyor holatda turibdi.
…