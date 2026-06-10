Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradi

·0·Texno
Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradi

Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) aqlli soatlar yordamida xaridlarni amalga oshirish imkonini beruvchi yangi servisni ishga tushirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Texnologiyaning asosiy oʻziga xosligi — tranzaksiyalarni internetga ulanmasdan amalga oshirish imkoniyatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NSPK mobil toʻlovlarni rivojlantirish yoʻnalishi rahbari Yekaterina Akkuzina Texnologik konferensiyada maʻlum qilishicha, servisning ishga tushirilishi 2026-yilning ikkinchi yarmiga rejalashtirilgan. Uning soʻzlariga koʻra, oflayn toʻlovlar uchun barcha zarur maʻlumotlar qurilma internetga ulangan vaqtda uning chipiga oldindan yuklab qoʻyiladi.

Xizmatdan foydalanish uchun soat egasiga Mir Pay ilovasini oʻrnatish, "Mir" kartasini NFC orqali yoki qoʻlda roʻyxatdan oʻtkazish va operatsiyani tasdiqlash talab etiladi. Toʻlov terminalga bir marta teginish orqali amalga oshiriladi. Hozirda loyihaning birinchi hamkorlari sifatida ikkita bank ishtirok etmoqda.

Bundan tashqari, NSPK boshqa taqiladigan qurilmalar, jumladan, uzuklar, bilakuzuklar va breloklar uchun tokenizatsiya texnologiyasini sinovdan oʻtkazmoqda. Bu esa kontaktsiz toʻlov imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

NSPKMir PayAqlli SoatTexnologiyaOflayn Toʻlov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiSpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiBugun, 17:54Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiBugun, 17:29Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiBugun, 17:25AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaAI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaBugun, 17:24Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaNetflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaBugun, 17:20Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaHindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus