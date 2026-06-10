Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradi
Milliy toʻlov kartalari tizimi (NSPK) aqlli soatlar yordamida xaridlarni amalga oshirish imkonini beruvchi yangi servisni ishga tushirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Texnologiyaning asosiy oʻziga xosligi — tranzaksiyalarni internetga ulanmasdan amalga oshirish imkoniyatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NSPK mobil toʻlovlarni rivojlantirish yoʻnalishi rahbari Yekaterina Akkuzina Texnologik konferensiyada maʻlum qilishicha, servisning ishga tushirilishi 2026-yilning ikkinchi yarmiga rejalashtirilgan. Uning soʻzlariga koʻra, oflayn toʻlovlar uchun barcha zarur maʻlumotlar qurilma internetga ulangan vaqtda uning chipiga oldindan yuklab qoʻyiladi.
Xizmatdan foydalanish uchun soat egasiga Mir Pay ilovasini oʻrnatish, "Mir" kartasini NFC orqali yoki qoʻlda roʻyxatdan oʻtkazish va operatsiyani tasdiqlash talab etiladi. Toʻlov terminalga bir marta teginish orqali amalga oshiriladi. Hozirda loyihaning birinchi hamkorlari sifatida ikkita bank ishtirok etmoqda.
Bundan tashqari, NSPK boshqa taqiladigan qurilmalar, jumladan, uzuklar, bilakuzuklar va breloklar uchun tokenizatsiya texnologiyasini sinovdan oʻtkazmoqda. Bu esa kontaktsiz toʻlov imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.
…