SpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadi

·0·Texno
SpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadi

SpaceX kompaniyasi Yer orbitasida ulkan maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari flotini yaratish boʻyicha oʻz rejalarini ochiqladi. Elon Musk tomonidan taqdim etilgan loyihaga koʻra, birinchi avlod "sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshi"ning uzunligi taxminan 70 metrni tashkil etadi, bu esa Boeing 747 samolyotining oʻlchamiga tengdir. Ushbu qurilmalar koinotda murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi sunʼiy yoʻldoshlar korporativ darajadagi NVIDIA Rubin grafik protsessorlari (GPU) bilan jihozlanadi. Maʼlumotlarga koʻra, har bir apparat bortida 72 ta GPUdan iborat GB300 server stoykasining ekvivalentini olib yuradi. Bunday yuqori quvvatli tizimlar ajratib chiqaradigan issiqlikni nazorat qilish uchun SpaceX maxsus suyuqlik asosidagi sovutish tizimidan foydalanishni rejalashtirmoqda.

Koinotdagi vakuum sharoitida issiqlikni tarqatish uchun har bir sunʼiy yoʻldosh 110 kvadrat metr maydonga ega yoyiluvchi radiatorlar bilan taʼminlanadi. Mutaxassislarning fikricha, tizimda suv oʻrniga ammiak ishlatilishi ehtimoli yuqori, chunki u past haroratlarda ham suyuq holatda qoladi. Xuddi shunday texnologiya hozirda Xalqaro koinot stansiyasida (XKS) ham qoʻllaniladi.

Elon Muskning taʼkidlashicha, ushbu sunʼiy yoʻldoshlar Starlink qurilmalariga qaraganda soddaroq tuzilishga ega boʻladi, chunki ular keng polosali aloqa uchun zarur boʻlgan murakkab antenna massivlarini talab qilmaydi. SpaceX Texasning Bastrop shahridagi zavodida kelasi yilning oxirigacha ushbu sunʼiy intellekt qurilmalarini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni maqsad qilgan.

SpaceXElon MuskNVIDIASunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiInternet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiBugun, 17:55Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiBugun, 17:29Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiBugun, 17:25AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaAI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaBugun, 17:24Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaNetflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqdaBugun, 17:20Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaHindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus