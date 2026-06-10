SpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadi
SpaceX kompaniyasi Yer orbitasida ulkan maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari flotini yaratish boʻyicha oʻz rejalarini ochiqladi. Elon Musk tomonidan taqdim etilgan loyihaga koʻra, birinchi avlod "sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshi"ning uzunligi taxminan 70 metrni tashkil etadi, bu esa Boeing 747 samolyotining oʻlchamiga tengdir. Ushbu qurilmalar koinotda murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi sunʼiy yoʻldoshlar korporativ darajadagi NVIDIA Rubin grafik protsessorlari (GPU) bilan jihozlanadi. Maʼlumotlarga koʻra, har bir apparat bortida 72 ta GPUdan iborat GB300 server stoykasining ekvivalentini olib yuradi. Bunday yuqori quvvatli tizimlar ajratib chiqaradigan issiqlikni nazorat qilish uchun SpaceX maxsus suyuqlik asosidagi sovutish tizimidan foydalanishni rejalashtirmoqda.
Koinotdagi vakuum sharoitida issiqlikni tarqatish uchun har bir sunʼiy yoʻldosh 110 kvadrat metr maydonga ega yoyiluvchi radiatorlar bilan taʼminlanadi. Mutaxassislarning fikricha, tizimda suv oʻrniga ammiak ishlatilishi ehtimoli yuqori, chunki u past haroratlarda ham suyuq holatda qoladi. Xuddi shunday texnologiya hozirda Xalqaro koinot stansiyasida (XKS) ham qoʻllaniladi.
Elon Muskning taʼkidlashicha, ushbu sunʼiy yoʻldoshlar Starlink qurilmalariga qaraganda soddaroq tuzilishga ega boʻladi, chunki ular keng polosali aloqa uchun zarur boʻlgan murakkab antenna massivlarini talab qilmaydi. SpaceX Texasning Bastrop shahridagi zavodida kelasi yilning oxirigacha ushbu sunʼiy intellekt qurilmalarini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni maqsad qilgan.
…