Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladi

·23·Texno
Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladi

Sunʼiy intellekt sohasidagi shiddatli raqobatda yetakchilikni qoʻldan boy bermaslik uchun texnologiya gigantlari ulkan mablagʻlarni sarflashda davom etmoqda. Bloomberg xabariga koʻra, Amazon kompaniyasi bir qator yirik moliya institutlaridan 17,5 milliard dollar miqdorida kredit olish boʻyicha shartnoma imzoladi. Kredit beruvchilar qatorida Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC va BofA Securities kabi banklar bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu kelishuv "kechiktirilgan muddatli kredit" (delayed draw term loan) shaklida tuzilgan boʻlib, bu Amazonʼga barcha mablagʻni birdaniga emas, balki oʻz ehtiyojlariga qarab boʻlib-boʻlib olish imkonini beradi. Bu esa kompaniyaga moliyaviy resurslarni boshqarishda katta moslashuvchanlik beradi. Shunisi eʼtiborliki, ushbu kelishuv Amazon Kanadada 14 milliard dollarlik obligatsiyalar sotishini eʼlon qilganidan atigi ikki kun oʻtib amalga oshirildi. Shunday qilib, kompaniya soʻnggi 48 soat ichida jami 31,5 milliard dollar yangi moliyalashtirishni jalb qildi.

Hozircha Amazon bu mablagʻlarni aynan nima uchun sarflashi toʻliq ochiqlanmagan. Reuters nashrining qayd etishicha, yangi kredit "umumiy korporativ maqsadlar" uchun yoʻnaltiriladi. Biroq, soha tahlilchilari bu mablagʻlarning asosiy qismi sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirish, xususan, yangi chiplar va maʼlumotlar markazlarini (data centers) qurishga sarflanishini taxmin qilmoqdalar.

Amazon bu borada yolgʻiz emas. Soʻnggi paytlarda yirik texnologiya kompaniyalari sunʼiy intellekt loyihalarini moliyalashtirish uchun rekord darajadagi kapital xarajatlarni amalga oshirmoqda. Masalan, Googleʼning bosh kompaniyasi Alphabet 80 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan boʻlsa, Meta oʻz tarixidagi eng yirik — 30 milliard dollarlik obligatsiyalar savdosini eʼlon qildi.

Hozirda investorlar va tahlilchilarni bir savol koʻproq oʻylantirmoqda: ushbu ulkan xarajatlar oʻzini oqlaydimi? Silikon vodiysi standartlari boʻyicha ham hayratlanarli darajada boʻlgan bu qarzlar kelajakda kutilgan daromadni keltiradimi yoki yoʻq, buni vaqt koʻrsatadi.

AmazonSunʼiy IntellektBiznesTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiBugun, 20:23Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiTesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiBugun, 20:21Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaWing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaBugun, 19:55CrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaCrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqdaBugun, 19:52Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiComputex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiBugun, 19:23Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiInternet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus