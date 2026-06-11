Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdi
Andrew Yangʻning 2020-yilgi prezidentlik kampaniyasi avtomatlashtirish va AI mehnat bozorini izdan chiqarishi hamda boylikni sanoqli kishilar qoʻlida toʻplashi haqidagi ogohlantirishga asoslangan edi. Oʻsha paytda Universal bazaviy daromad kabi gʻoyalar chekka bir qarashdek tuyulgan boʻlsa, bugungi kunda Dario Amodei, Sam Altman va Bernie Sanders kabi shaxslar aynan shu fikrlarni turli shakllarda takrorlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tabiatan tadbirkor boʻlgan Yang mablagʻlarni xalqning qoʻliga qaytarishning yangi usulini topdi — bu safar telefon toʻlovlari orqali. TechCrunch nashrining Equity podkastida u oʻzining Noble Mobile deb nomlangan yangi startapi haqida soʻzlab berdi. Ushbu loyiha foydalanuvchilarga telefondan kamroq foydalanganliklari uchun haq toʻlashni koʻzda tutadi.
Suhbat davomida Yang "diqqat-eʼtibor iqtisodiyoti"ga qarshi kurashish usullari va hukumat harakat qilmayotgan bir paytda startaplar nimalarga qodirligi haqida toʻxtalib oʻtdi. Noble Mobile loyihasi texnologik gigantlarning foydalanuvchi vaqtini oʻgʻirlashiga qarshi oʻziga xos yechim sifatida taqdim etilmoqda.
Equity podkastining ushbu sonini YouTube, Apple Podcasts, Overcast va Spotify platformalarida tinglash mumkin. Shuningdek, loyiha yangiliklarini X va Threads ijtimoiy tarmoqlaridagi @EquityPod sahifasi orqali kuzatib borish imkoniyati mavjud.
…