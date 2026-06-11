Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdi

·24·Texno
Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdi

Andrew Yangʻning 2020-yilgi prezidentlik kampaniyasi avtomatlashtirish va AI mehnat bozorini izdan chiqarishi hamda boylikni sanoqli kishilar qoʻlida toʻplashi haqidagi ogohlantirishga asoslangan edi. Oʻsha paytda Universal bazaviy daromad kabi gʻoyalar chekka bir qarashdek tuyulgan boʻlsa, bugungi kunda Dario Amodei, Sam Altman va Bernie Sanders kabi shaxslar aynan shu fikrlarni turli shakllarda takrorlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tabiatan tadbirkor boʻlgan Yang mablagʻlarni xalqning qoʻliga qaytarishning yangi usulini topdi — bu safar telefon toʻlovlari orqali. TechCrunch nashrining Equity podkastida u oʻzining Noble Mobile deb nomlangan yangi startapi haqida soʻzlab berdi. Ushbu loyiha foydalanuvchilarga telefondan kamroq foydalanganliklari uchun haq toʻlashni koʻzda tutadi.

Suhbat davomida Yang "diqqat-eʼtibor iqtisodiyoti"ga qarshi kurashish usullari va hukumat harakat qilmayotgan bir paytda startaplar nimalarga qodirligi haqida toʻxtalib oʻtdi. Noble Mobile loyihasi texnologik gigantlarning foydalanuvchi vaqtini oʻgʻirlashiga qarshi oʻziga xos yechim sifatida taqdim etilmoqda.

Equity podkastining ushbu sonini YouTube, Apple Podcasts, Overcast va Spotify platformalarida tinglash mumkin. Shuningdek, loyiha yangiliklarini X va Threads ijtimoiy tarmoqlaridagi @EquityPod sahifasi orqali kuzatib borish imkoniyati mavjud.

Andrew YangAINoble MobileStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56Xakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiXakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiBugun, 21:55Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiBugun, 20:23Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiTesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiBugun, 20:21Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaWing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus