Oppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayni
Oppo kompaniyasi oʻzining yangi buklama smartfoni ustida sinov ishlarini yakunlamoqda. Qurilma kelasi yilning birinchi choragida debyut qilishi kutilmoqda. Ushbu model brendning ilk “keng formatli” buklama flagmani sifatida taqdim etiladi va bozordagi eng kuchli Android-smartfonlardan biriga aylanishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning asosiy ekrani 7,6 dyuym, tashqi displeyi esa 5,5 dyuymli diagonallarga ega boʻladi. Displey panellari BOE va Samsung kompaniyalari tomonidan yetkazib beriladi. Qurilma ixchamlikka yoʻnaltirilgan boʻlib, buklangan holatda bir qoʻlda boshqarish uchun juda qulay. Uning gabaritlari Apple tomonidan ishlab chiqilishi kutilayotgan iPhone Ultra konseptiga yaqin ekani aytilmoqda.
Texnik jihatdan qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 flagman platformasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, u 6000 mA·sh sigʻimli akkumulyator, simsiz quvvatlash texnologiyasi va korpus yon tomoniga oʻrnatilgan barmoq izi skaneriga ega boʻladi. Qurilma suvdan maksimal darajadagi himoya bilan taʼminlanadi.
Yangi smartfonning narxi 10 000 yuandan yuqori yoki taxminan 1500 dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda. Ushbu model Oppo brendining premium segmentdagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
…