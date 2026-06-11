Oppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayni

·36·Texno
Oppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayni

Oppo kompaniyasi oʻzining yangi buklama smartfoni ustida sinov ishlarini yakunlamoqda. Qurilma kelasi yilning birinchi choragida debyut qilishi kutilmoqda. Ushbu model brendning ilk “keng formatli” buklama flagmani sifatida taqdim etiladi va bozordagi eng kuchli Android-smartfonlardan biriga aylanishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning asosiy ekrani 7,6 dyuym, tashqi displeyi esa 5,5 dyuymli diagonallarga ega boʻladi. Displey panellari BOE va Samsung kompaniyalari tomonidan yetkazib beriladi. Qurilma ixchamlikka yoʻnaltirilgan boʻlib, buklangan holatda bir qoʻlda boshqarish uchun juda qulay. Uning gabaritlari Apple tomonidan ishlab chiqilishi kutilayotgan iPhone Ultra konseptiga yaqin ekani aytilmoqda.

Texnik jihatdan qurilma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 flagman platformasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, u 6000 mA·sh sigʻimli akkumulyator, simsiz quvvatlash texnologiyasi va korpus yon tomoniga oʻrnatilgan barmoq izi skaneriga ega boʻladi. Qurilma suvdan maksimal darajadagi himoya bilan taʼminlanadi.

Yangi smartfonning narxi 10 000 yuandan yuqori yoki taxminan 1500 dollar atrofida boʻlishi kutilmoqda. Ushbu model Oppo brendining premium segmentdagi pozitsiyasini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

OppoSmartfonSnapdragon 8 EliteiPhone UltraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilanXiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilanBugun, 05:58RTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildiRTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildiBugun, 05:26Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaOpendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaBugun, 04:27Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiElektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiBugun, 03:57Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaAnthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaBugun, 03:52Venera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiVenera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiBugun, 03:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus