Xiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilan
Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi Xiaomi 17T va Xiaomi 17T Pro smartfonlarini Xitoy bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilmalar oʻzining yuqori sigʻimli akkumulyatori va Leica bilan hamkorlikda yaratilgan kameralari bilan koʻpchilikning eʻtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Seriyaning bazaviy modeli 2999 yuandan (taxminan 445 dollar) boshlanadi. U 6,59 dyuymli 120 Hz chastotali displey, Dimensity 8500 Ultra platformasi va 67 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan jihozlangan. Pro talqini esa sezilarli darajada kuchliroq boʻlib, u 6,83 dyuymli 144 Hz chastotali ekran, Dimensity 9500 chipi hamda 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi.
Har ikki modelning asosiy oʻziga xosligi 7000 mA·soat sigʻimli yangi avlod batareyasidir. Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, u bir marta quvvatlanganda 1,88 kunlik ish faoliyatini taʻminlaydi. Eng muhimi, akkumulyator 1600 ta quvvatlash siklidan keyin ham oʻz sigʻimining 80 foizini saqlab qoladi. Shu sababli, Xitoyda ushbu batareyalarga 5 yillik rasmiy kafolat berilmoqda.
Kamera tizimi Leica mutaxassislari bilan birgalikda ishlab chiqilgan boʻlib, ranglar uzatish sifati yaxshilangan. Shuningdek, qurilmalar Live Photos funksiyasi va ijtimoiy tarmoqlar uchun suratlarni dinamik seriyalarga birlashtirish rejimiga ega boʻldi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Xiaomi 17T seriyasining xalqaro bozorlardagi sotuvi haqida ham maʻlumotlar berilgan edi.
…