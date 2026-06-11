Xiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilan

·174·Texno
Xiaomi 17T va 17T Pro: 7000 mA·soat batareya va 5 yillik kafolat bilan

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi Xiaomi 17T va Xiaomi 17T Pro smartfonlarini Xitoy bozorida rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilmalar oʻzining yuqori sigʻimli akkumulyatori va Leica bilan hamkorlikda yaratilgan kameralari bilan koʻpchilikning eʻtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Seriyaning bazaviy modeli 2999 yuandan (taxminan 445 dollar) boshlanadi. U 6,59 dyuymli 120 Hz chastotali displey, Dimensity 8500 Ultra platformasi va 67 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan jihozlangan. Pro talqini esa sezilarli darajada kuchliroq boʻlib, u 6,83 dyuymli 144 Hz chastotali ekran, Dimensity 9500 chipi hamda 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi.

Har ikki modelning asosiy oʻziga xosligi 7000 mA·soat sigʻimli yangi avlod batareyasidir. Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, u bir marta quvvatlanganda 1,88 kunlik ish faoliyatini taʻminlaydi. Eng muhimi, akkumulyator 1600 ta quvvatlash siklidan keyin ham oʻz sigʻimining 80 foizini saqlab qoladi. Shu sababli, Xitoyda ushbu batareyalarga 5 yillik rasmiy kafolat berilmoqda.

Kamera tizimi Leica mutaxassislari bilan birgalikda ishlab chiqilgan boʻlib, ranglar uzatish sifati yaxshilangan. Shuningdek, qurilmalar Live Photos funksiyasi va ijtimoiy tarmoqlar uchun suratlarni dinamik seriyalarga birlashtirish rejimiga ega boʻldi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq Xiaomi 17T seriyasining xalqaro bozorlardagi sotuvi haqida ham maʻlumotlar berilgan edi.

XiaomiXiaomi 17TSmartfonLeicaDimensity
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayniOppo yangi buklama smartfoni: Snapdragon 8 Elite va iPhone Ultra dizayniBugun, 05:59RTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildiRTX 5090 va Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition taqdim etildiBugun, 05:26Opendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaOpendoor Hindistondan chiqmoqda: Sunʻiy intellekt autsorsingni oʻzgartirmoqdaBugun, 04:27Elektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiElektromobillarning «oʻlik» akkumulyatorlarini tiklovchi suyuqlik topildiBugun, 03:57Anthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaAnthropic rahbari Dario Amodei boshqaruvda kutilmagan usulni qoʻllamoqdaBugun, 03:52Venera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiVenera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdiBugun, 03:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus